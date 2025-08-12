Isărescu îi spune lui Bolojan soluția pentru economia României. Aduce creștere, ne scapă de recesiune, de inflația mare și de deficite. "Cred că este esenţial"

Banca Naţională a României (BNR) revizuieşte în sus prognoza de inflaţie de la 4,6% la 8,8% pentru anul 2025, a anunţat guvernatorul Mugur Isărescu, în conferinţa de presă privind raportul trimestrial asupra inflaţiei. El consideră că, dacă vrem să evităm recesiunea, este esenţială o creştere a absorbţiei fondurilor europene.

În aceeași conferință de presă, guvernatorul BNR a oferit un sfat guvernului, pentru evitarea recesiunii.

„Cred că este esenţial, dacă vrem să evităm recesiunea, o accelerare, o creştere a absorbţiei fondurilor europene. În baza lor, am avea şi creştere economică şi lipsă de presiuni inflaţioniste şi o finanţare corespunzătoare din punct de vedere al balanţei de plăţi”, a spus Mugur Isărescu.

Deficitul contului curent a continuat să se adâncească, inclusiv ca urmare a deteriorării soldului veniturilor secundare. Iar cursul de schimb a fost folosit în trimestrul II pentru ”o relativă ancoră” pentru stabilitatea economică, financiară, stabilitatea pieţelor.

Reamintim că ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat duminică, 27 iulie, că România ar trebui să se pregătească de o recesiune economică în viitorul apropiat şi că economia trebuie stimulată pentru a preveni o astfel de situație. Acesta a subliniat că datoria publică este în creştere accelerată şi că se va apropia de 60% până la finalul anului.

„Trebuie să vedem cum evoluează economia în toamnă. Economia României trebuie stimulată. Noi nu am făcut rezerve, noi am cheltuit şi mai mult. Astăzi vorbim de stagnare, dar nu este încă exclusă o contracție (n. red. - economică), încă vorbim despre stagnare, nu de recesiune, dar trebuie să fim pregătiți şi pentru recesiune”, a declarat, atunci, ministrul Nazare.

