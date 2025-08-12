Isărescu anunță o creștere masivă a inflației. Motivele identificate de BNR

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a prezentat, marți, noul Raport asupra inflației, care anticipează un salt puternic al prețurilor în trimestrul III din 2025, urmat de o scădere lentă și fluctuantă în următoarele trimestre, pe fondul măsurilor fiscale și al costurilor cu energia.

Rata anuală a inflației va consemna un amplu salt în trimestrul III din 2025, sub impactul tranzitoriu al expirării schemei de plafonare a prețului la energia electrică și al majorării cotelor de TVA și accizelor, de la 1 august, iar în următoarele trei trimestre se va reduce relativ lent și pe o traiectorie fluctuantă, considerabil mai ridicată decât cea din proiecția precedentă.

Reamintim că rata anuală a inflaţiei în luna iulie, comparativ cu luna iulie 2024, a fost 7,8%, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS). Rata anuală a inflaţiei în luna iunie 2025 comparativ cu luna iunie 2024 s-a ridicat la 5,7%.

În ceea ce privește inflația din trimestrul al doilea, Mugur Isărescu a anunțat o creștere semnificativă.

„Factorii determinanți ai inflației, în trimestrul al doilea, au fost fenomenele meteo extreme care au dus la creșterea prețurilor la legume și fructe. Ca factori pozitivi, care au împins inflația în jos, avem slăbirea cererii de consum. La o prezentare mai pe larg a evoluției indicelui prețurilor de consum. Se observă același lucru, în trimestrul al doilea cel puțin, pe fondul unei evoluții relativ stabile a indicilor prețurilor de consum, legumele și fructele având contribuția cea mai importantă la tendința de creștere (...) Evoluția pe piețele de energie, până în prezent, au fost benigne, adică nu au contribuit la creșterea prețurilor, contribuția inflaționistă a segmentului fiind determinată de un efect de bază la nivelul utilităților. (...) Un aport substanțial al creșterii inflației de bază a revenit componentei alimentare”, a explicat guvernatorul BNR.

Știre aflată în curs de actualizare...

