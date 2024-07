Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a incercat sa linisteasca romanii, miercuri, in legatura cu criza din Grecia.

El a reiterat faptul ca nu exista banci grecesti in Romania. "Toate sunt subsidiare, adica banci romanesti cu capital grecesc. De asemenea, in primele cinci cele mai importante institutii ale sectorului bancar autohton nu avem nicio banca romaneasca cu capital grecesc, doar 2 sunt in top 10, insa nivelul lor de solvabilitate e peste medie", a explicat Isarescu, intr-o conferinta de presa.

De asemenea, guvernatorul BNR a mai spus ca nu exista nicio influenta directa a deciziilor luate in Grecia asupra bancilor din tara noastra.

"Acestea (bancile - n.red.) sunt persoane juridice romane, se supun doar legislatiei din Romania si sunt supravegheate direct de BNR. In consecinta, eventualele masuri ale autoritatilor elene de restrangeri ale miscarilor de capital nu se aplica si noua", a punctat Isarescu.

Bancile elene din Romania pot face fata unor situatii nefavorabile si nu sunt dependente de liniile de finantare de la bancile-mama,avand in vedere ca acestea reprezinta 27% din totalul pasivului lor, iar majoritatea finantarilor au maturitatea de peste un an, astfel ca nu pot fi retrase peste noapte, a adaugat oficialul BNR.

"Bancile din Romania cu capital grecesc au un risc sa spunem moderat, nu putem sa folosim cuvantul modest. Dupa active, clasamentul (institutiilor creditoare din tara noastra - n.red.) e format din bancile cu capital austriac - 36%, cele cu capital francez - 14%, cele cu capital grecesc - 12% si cele cu capital romanesc - 10%. Datele sunt din aprilie 2015.

Dupa numarul de banci, instutiile de credit cu capital majoritar elen se afla la egalitate cu cele cu capital olandez - respectiv 4. Pe primele locuri se afla cele cu capital austriac, in numar de 7, care sunt urmate de cele cu capital romanesc, in numar de 6", a mai spus Isarescu.

Grecia nu a achitat la timp transa de imprumut catre Fondul Monetar International, scadenta marti noapte, asa ca a intrat in incapacitate de plata. Marti, Guvernul elen a cerut un nou program de salvare, care va fi discutat, miercuri, de catre ministrii de Finante din zona euro.

