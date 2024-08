Comitetul National condus de BNR revolta PSD: Asa ceva nu se poate! Nu mai exista Guvern, Parlament, Presedintie?

Presedintele interimar al PSD, Liviu Dragnea, spune ca nu este de acord cu proiectul de lege privind constituirea Comitetului National pentru Supravegherea Macroprudentiala a sistemului financiar, condus de guvernatorul BNR, Dragnea sustinand ca este "ceva foarte grav" si ca nu a stiut de el.

Liviu Dragnea s-a aratat revoltat, joi seara, intr-o emisiune la Antena 3, de proiectul de lege privind supravegherea macroprudentiala a sistemului financiar national, pe care Guvernul l-a aprobat in sedinta de saptamana trecuta, spunand ca i se pare ceva foarte grav pentru ca "nu pot noua oameni, indiferent cat ar fi de buni si de bine intentionati, sa decida tot, deasupra Guvernului, a Parlamentului".

"Asa ceva nu se poate (...) Eu ce sa inteleg, ca nu mai exista Guvern, Parlament, Presedintie?", a afirmat presedintele interimar al PSD.

El a mai spus ca nu a stiut despre existenta acestui proiect si chiar l-a intrebat pe moderatorul emisiunii daca este "o stire reala".

Guvernul a aprobat, in 22 iulie, infiintarea Comitetului National pentru Supravegherea Macroprudentiala, un organism care va avea rol de supraveghere a sistemului financiar national, iar presedintele acestui comitet va fi guvernatorul BNR.

Potrivit proiectului, se va constitui Comitetul National pentru Supravegherea Macroprudentiala din reprezentanti ai Bancii Nationale a Romaniei, ai Autoritatii de Supraveghere Financiara si ai Guvernului, si va functiona ca structura de cooperare inter-institutionala, fara personalitate juridica, cu rolul de a asigura coordonarea supravegherii macroprudentiale la nivel national.

Presedintele Comitetului va fi guvernatorul BNR si organismul decizional al Comitetului National pentru Supraveghere Macroprudentiala va fi Consiliul general, format din noua membri: guvernatorul, prim-viceguvernatorul, cei doi viceguvernatori si economistul-sef al Bancii Nationale a Romaniei; presedintele si prim-vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara si doi reprezentanti ai Guvernului, desemnati de primul-ministru. Deciziile Consiliului general sunt adoptate cu majoritatea voturilor exprimate, iar, in caz de egalitate de voturi, presedintele are vot decisiv. Membrii Consiliului general nu vor fi remunerati pentru activitatea desfasurata.

Ce trebuie sa faca acest Comitet

Principalele atributii ale Comitetului National pentru Supravegherea Macroprudentiala sunt:

- elaborarea strategiei privind politica macroprudentiala;

- colectarea si analiza informatiilor, precum si identificarea, monitorizarea si analiza riscurilor sistemice la adresa stabilitatii financiare;

- identificarea institutiilor si structurilor sistemului financiar relevante din punct de vedere sistemic;

- emiterea de recomandari si avertizari in vederea prevenirii sau diminuarii riscurilor sistemice la adresa stabilitatii sistemului financiar national si monitorizarea implementarii acestora;

- emiterea de recomandari sau avertizari pentru asigurarea implementarii recomandarilor sau avertismentelor Comitetului European pentru Risc Sistemic;

- monitorizarea implementarii recomandarilor Comitetului European pentru Risc Sistemic (CERS) si a masurilor adoptate la nivel national ca urmare a recomandarilor si avertizarilor emise de CERS;

- emiterea de recomandari pentru asigurarea punerii in aplicare la nivel national a regulamentelor, deciziilor, recomandarilor, orientarilor, ghidurilor emise in domeniul supravegherii macroprudentiale, adoptate la nivelul UE si emiterea de opinii consultative in domeniul sau de competenta.

In plus fata de aceste atributii, Comitetul National pentru Supravegherea Macroprudentiala va avea responsabilitati si in ceea ce priveste coordonarea gestiunii crizelor financiare in sensul emiterii de recomandari in vederea stabilirii masurilor necesare pentru reducerea riscului de contaminare in cazul in care unul sau mai multi participanti la sistemul financiar se confrunta cu dificultati care au impact sistemic, precum si a monitorizarii implementarii acestora.

