DOCUMENT Cererea CNSAS de constatare a calitatii de colaborator al Securitatea in cazul Isarescu: A fost folosit in calitate de persoana de sprijin/sursa inca din 1979

Documentul CNSAS a fost transmis la solicitarea Ziare.com si este anonimizat.Curtea de Apel Bucuresti a inregistrat, pe 16 iunie, actiunea CNSAS impotriva lui Mugur Isarescu.Dosarul, care poarta numarul 2800/2/2020, a fost inregistrat la sectia de contencios administrativ a instantei. Obiectul dosarului este, conform portalului instantelor, "constatarea calitatii de lucrator/colaborator al Securitatii".Ziare.com a publicat in exclusivitate informatia ca CNSAS cere constatarea calitatii de colaborator al Securitatii pentru Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR). "Invederam Onoratei Instante ca din analiza dosarelor rezulta ca domnul (Mugur Isarescu- n.red.) a colaborat cu organele de Securitate, furnizandu-le informatii sub nume conspirativ. La stabilirea identitatii dintre sursa si domnul (Mugur Isarescu- n.red.) au fost avute in vedere mai multe documente, pe care le atasam in copie certificate, potrivit legii, respective: dosarul nr. (cota CNSAS) - dosar obiectiv, dosar nr. (cota CNSAS) - dosar obiectiv.Astfel, in cuprinsul tabelului privind reteaua informativa datat 3.05.1989 se gaseste consemnarea (...) cu numele conspirativ (...); data obtinerii aprobarii de partid... 16.03.1986. Facem precizarea ca, desi este mentionata obtinerea aprobarii de partid la data de 16.03.1986, celelalte documente din dosar atesta faptul ca domnul (Mugur Isarescu- n.red.) a fost folosit in calitate de persoana de sprijin / sursa inca din 1979. Prin urmare, se poate deduce ca abia la data mentionata s-a obtinut aprobarea organelor de partid in perioada 1982 - 1986 fiind folosit de organele de Securitate fara aprobarea PCR", se arata in cererea de chemare in judecata.De asemenea, argumente in sprijinul existentei identitatii dintre sursa (...) si domnul (Mugur Isarescu n.r.) rezulta si din alte documente, astfel cum sunt acestea precizate in cadrul observatiilor preliminare de la pct. 5 din nota de constatare (...), respective document olograf semnat de (...) cu numele real (...);Modificarea, de catre ofiter, in textul unei note a sursei (...), a pasajului "mi-a spus ca am fost cautat" cu "mi-a spus ca (...) a fost cautat (...);Mentionarea de catre sursa (...), in textul unei note (...), a adresei la care locuieste, care coincide cu domiciliul domnului (Mugur Isarescu n.r.) din aceeasi adresa (...);Coroborarea informatiilor din dosarul (...) care atesta desfasurarea unei combinatii privind verificarea sinceritatii si loialitatii sursei (...), actiunile propuse desfasurandu-se de fapt asupra domnului (Mugur Isarescu n.r.);Mentiunile ofiterilor conform carora informatiile furnizate de alte surse, care privesc evenimente la care a participat si domnul (...), se verifica prin sursa (...);Calitatea domnului, de sursa a organelor de Securitate, fara consemnarea numelui conspirativ, este atestata in diverse alte documente (...).Asa cum rezulta din nota de constatare nr. (...), domnul (Mugur Isarescu n.r.) a activat ca informator, cu numele conspirativ (...), in perioada 1979-1989, fiind recrutat de catre (...), avand in vedere calitatea domniei sale de cercetator (...).Pe parcursul colaborarii cu Securitatea, acesta a furnizat informatii prin care se denuntau activitati potrivnice regimului totalitate comunist, precum comentarii negative la adresa nivelului de trai din Romania sub regimul comunist in comparative cu alte tari - notele din 16.12.1987 (...) si 05.03.1985 (...)Analizand informatiile furnizate de catre parat, apreciem ca a(art. 17 din Pactul International privind Drepturile Civile si Politice si art. 12 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului) si(art. 28 din Constitutia Romaniei din 1965, art. 19 din Pactul International privind Drepturile Civile si Politice si art 19 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului).I. Informatiile furnizate Securitatii sa se refere la activitati sau atitudini potrivnice regimului totalitar comunist.Retinem, astfel notele din 16.12.1987 si 05.03.1985, redactate olograf si semnate de parat cu numele conspirativ (...), prin care acesta informa Securitatea despre comentariile negative ale unor persoane la adresa nivelului de trai din Romania sub regimul comunist fata de alte tari, respectiv:- In legatura cu atitudinea din ultimul timp a I.D., sursa poate relata: 1. Are rabufniri destul de dese de nemultumire fata de aspect sociale precum: transportul in comun din Drumul Taberii (acuzat ca ii rapeste mai mult de o ora); incalzirea locuintei in care traieste; aprovizionarea cu alimente; programele de televiziune. Are tendinta de a face comparatii cu situatia din alte tari. /.../ 3. Sursa a constatat o accentuare evidenta a manifestarilor de nemultumire, dup ace a divortat. /.../ (...)