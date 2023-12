Isarescu: Nu noi suntem cinici, ci realitatea financiara

Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, este de parere ca situatia in care se afla Romania nu incurajeaza nici munca si nici afacerile, iar acest lucru nu face decat sa afecteze si protectia sociala. El a subliniat ca nu are nimic cu pensionarii, insa realitatea financiara este mult mai cinica.

"Vedeti ce conflict apare din faptul ca vrem sa platim pensii mari. Nu am absolut nimic cu pensionarii. In momentul in care punem pe firme si pe angajati contributii enorme pentru a plati un anumit nivel de pensii, descurajam munca. Exact cea care poate sa asigure pensii mari", a declarat Isarescu la TVR 2.

"Economia are multe capcane. Putini contribuabili, contributii mari. In felul asta descurajam munca si nu aparam nici protectia sociala. (...) Eesirile Bancii Nationale nu au vrut decat sa spuna adevaraul si pericolul in care ne aflam. Nu noi suntem cinici, ci realitatea, mai ales cea financiara", a adaugat el.

In acelasi timp, a subliniat guvernatorul BNR, romanii au cazut si intr-o capcana in care confunda afacerile cu furtul si nu mai cred in ideea de a face bani prin munca grea in antreprenoriat.

"Aceasta e a doua mare capcana in care a intrat Romania dupa descurajarea muncii. Confuzia dintre afacere si afacerism. La noi cand se striga 'Hotii, hotii' e ceva generalizat. Orice esec in domeniu e aruncat in alta arte. Daca s-ar spune 'Nu am avut sansa" ar fi bine. 'Am fost furat'. Nu exista constiinta ca a face profit e o treaba grea. E o meserie in sine", a mai spus Mugur Isarescu.

Guvernatorul BNR a vorbit si despre ce a invatat din mica afacere cu vin a familiei. Chiar daca s-a implicat in ea doar emotional pentru ca legea nu ii permite sa faca afaceri, guvernatorul spune ca e o buna ocazie sa vada prin ce trec antreprenorii din Romania.

"Ma implic emotional in acea mica firma. Ma implic pentru ca aflu multe lucruri inclusiv pentru politica monetara. Ce pleaca de aici si ajunge intr-o firma mica. (...) Mediul de afaceri poate sa fie impovarat cu o fiscalitate excesiva. Numarul impozitelor este excesiv. Din experienta acestei mici vinarii aflu cate drumuri trebuie sa faci la ghisee si cum sa te apleci la ghiseu. Tara e computerizata. De ce trebuie sa completam atatea hartii si sa facem atatea drumuri pe luna pentru a completa 3 hartii?", a continuat Isarescu la TVR 2.

