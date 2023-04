Isarescu: Pentru un brand de tara, trebuie mai multe branduri puternice in interior

Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a declarat ca brandul Romaniei ar trebui sustinut in primul rand de mai multe branduri puternice interne.

El a adaugat ca reputatia serviciilor si bunurilor romanesti poate fi mai buna doar daca se schimba valorile societatii si creste competitivitatea.

"Ca sa ai un brand de tara, trebuie sa ai in interior mai multe nume puternice, mai multe branduri. Cred ca cea mai buna corelatie intre un brand si o buna reputatie e legat de ceea ce promovam - competitivitate, care este lozinca sub care trebuie sa ne dezvoltam in perioada urmatoare, in urmatorii zece ani. (...) Cred ca urmatorii zece ani trebuie sa fie dominati de acest cuvant: competitivitate", a spus guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, la un seminar privind brandurile romanesti, potrivit Mediafax.

Guvernatorul BNR a afirmat si ca firmele romanesti trebuie sa creeze servicii performante pentru a fi competitive pe piata europana, iar si pe baza acestor produse si servicii performante sa-si dezvolte branduri distince, reputate si puternice.

"Cred ca aceasta este ordinea. De multe ori se pune de-a-ndoaselea si e chiar periculos. Trebuie sa avem grija ce punem in sticla si mai apoi cum promovam. Daca punem un vin bun trebuie sa avem si eticheta frumoasa, dar nu cred ca preocuparea noastra e sa vindem etichete", a mai spus Isarescu.

In opinia guvernatorului BNR, leadership-ul va fi foarte important in perioada urmatoare. De aceea, va fi nevoie de o schimbare culturala, de noi modele pentru generatia tanara si de numeroase "adevarate povesti de succes".