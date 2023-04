Vasilescu: Romania nu a vandut aur, dupa 1989

Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, a dat asigurari ca tara noastra nu a vandut niciun gram de aur, dupa anul 1989.

"Romania nu a vandut, dupa in 1989, niciun gram de aur, a vandut inainte, pentru plata datoriilor. Potrivit argumentului legal, se poate vinde aur, dar nu de la banca nationala. Suntem in UE, iar regula este ca, din rezerva bancii nationale, nu se poate scoate nimic pentru, sa zicem, plata pensiilor si salariilor.

BNR ar trebui sa dea aurul la Ministerul de Finante, iar asta e imposibil. Daca statul ar avea aur, nu ar putea sa-l vanda, pentru ca ar fi o explozie", a declarat acesta, vineri seara, la Realitatea Tv.

In ceea ce priveste mult controversatul proiect Rosia Montana, Vasilescu a explicat ca statul nu are capacitatea de a scoate si a prelucra singur aurul din acest zacamant.

"Trebuie sa scoti minereu, nu e deloc simplu, trebuie sa ai tehnologie speciala. Apoi trebuie sa il rafinezi, unde sa o faci? Apoi trebuie sa faci lingouri, iar pentru asta iti trebuie o autorzatie. Noi am avut la Baia Mare, dar am pierdut-o. Noi am fost in top, cu aurul cel mai bun, la fel de bun ca Africa de Sud", a mai spus Vasilescu.

La inceputul saptamanii, presedintele Traian Basescu le-a spus catorva localnici de la Rosia Montana, care i-au cerut sa justifice stadiul in care a ajuns rezerva de aur a tarii, ca aurul s-a vandut pentru a fi platite pensiile si salariile.

"In 1989, in visteria tarii se aflau 296,5 tone de aur. Acum mai sunt 103 tone. Sa-i intrebam pe toti care au fost la guvernare, sa-l intrebam pe domnul Mugur Isarescu, unde sunt 193,5 tone de aur?", s-a adresat un localnic din Rosia Montana sefului statului.

Extrem de nervos, acesta i-a replicat: "Pot sa va spun eu ca s-au vandut! Da, s-au vandut ca sa se dea pensii si salarii!"

Purtatorul de cuvant al Administratiei Prezidentiale, Valeriu Turcan, a precizat insa ca Traian Basescu a facut o imprecizie.

"In timpul discutiilor s-a produs o confuzie. Unul dintre localnici a facut afirmatia, iar presedintele a luat-o de buna credinta. In consecinta este o imprecizie in afirmatia presedintelui pe care domnia sa o regreta. A fost o discutie intr-un context aparte si s-a produs o confuzie. Cred ca domnul Vasilescu de la BNR a clarificat chestiunea mai devreme. Presedintele Traian Basescu m-a rugat sa va transmit ca regreta imprecizia de la Rosia Montana", a declarat Valeriu Turcan in cadrul unei interventii telefonice de la Realitatea Tv.