DNA Ploiești, desființată. Mugur Isărescu și Patriarhul Daniel făceau obiectul unor anchete penale

Controversele și scandalurile privind justiția română devin tot mai pregnante în spațiul public. Un „episod” din această serie se referă la DNA Ploiești, care a fost desființată în data de 12 august 2025, printr-o decizie semnată de procurorul șef al DNA, Marius Voineag. Nume importante precum Patriarhul Daniel - șeful BOR și Mugur Isărescu - șeful BNR se aflau în vizorul procurorilor de la Ploiești.

„Acolo, de ani de zile, nu funcționau lucrurile”, a explicat Marius Voineag motivul care a stat la baza deciziei privind DNA Ploiești, potrivit Libertatea.ro. Deși decizia de desființare a fost luată oficial în urmă cu două săptămâni, Serviciul DNA Ploiești nu mai funcționează din 2017 – 2018, odată cu izbucnirea „scandalului Portocală”.

La DNA Ploiești au rămas doar doi procurori care vor reprezenta instituția unde se judecă dosarele de corupție. Potrivit unui raport de activitate al DNA pentru anul 2024, procurorii anticorupție de la Ploiești „au întocmit 6 rechizitorii (4 rechizitorii în anul 2023) şi au fost încheiate 2 acorduri de recunoaştere a vinovăţiei. În plus, potrivit aceluiași document, prin cele 6 rechizitorii şi două acorduri de recunoaştere a vinovăţiei s-a dispus trimiterea în judecată a 11 inculpaţi (persoane fizice), un inculpat aflându-se în stare de arest la domiciliu şi 2 inculpaţi sub măsura controlului judiciar, în timp ce în anul 2023, prin 4 rechizitorii, s-a dispus trimiterea în judecată a 8 inculpaţi (persoane fizice).

În perioada de vârf a DNA Ploiești (2012-2016), 66 de dosare au fost trimise în judecată şi alte 11 se aflau în faza de urmărire penală. Erau anchetați la Ploiești peste 200 de inculpaţi - dintre ei, zece primari - dintre care doi judecaţi în două dosare de corupţie - un prefect, trei preşedinţi de consiliu judeţean, opt parlamentari, dintre care un fost premier şi un fost preşedinte al Senatului, zece magistraţi, printre care un procuror cu rang de Înaltă Curte, 12 ofiţeri de poliţie, dintre care un secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne şi fost inspector şef, un director de spital şi zeci de funcţionari publici cu funcţii de conducere.

Structura DNA de la Ploiești s-a aflat, din 2020, sub comanda procurorului Cătălin Lefter, ultimul magistrat rămas la această structură de parchet din vechea gardă.

Patriarhul Daniel, Mugur Isărescu, Elena Udrea și bogați francezi, în atenția foștilor procurori de la DNA Ploiești

Din 2018, DNA Ploiești nu a mai avut nicio anchetă de amploare și niciun procuror nu a mai dorit să se angajeze sau să se transfere aici, chiar dacă au fost scoase la concurs 5 posturi, menționează jurnaliștii de la Libertatea.

În 2018, Structura Centrală de la București a preluat de la Ploiești majoritatea dosarelor de mare corupție aflate la acel moment în lucru în diferite faze de urmărire penală. Surse judiciare consultate de Libertatea au precizat că în perioada 2016-2017, „DNA Ploiești urma să dea o grea lovitură unor personalități din România. Nu s-a mai întâmplat acest lucru, odată cu decapitarea generată de scandalul Portocală. Pe listă se aflau Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României, și Patriarhul Daniel, șeful Bisericii Ortodoxe Române”. Anchetele care îi implicau pe cei doi erau „in rem” și vizau fapte de evaziune fiscală, respectiv abuz în serviciu. Nici Isărescu și nici patriarhul nu au fost inculpați sau făcuți suspecți și nu au fost citați la Ploiești pentru audieri.

O a treia anchetă importantă o viza pe Elena Udrea. Ea a fost citată și audiată la DNA Ploiești în toamna anului 2016, în calitate de martor, într-un dosar privind finanțările partidelor politice. Sursele Libertatea au precizat că din datele pe care le aveau atunci procurorii de la Ploiești se contura un mare dosar de corupție cu implicații la nivel înalt care nu a mai fost niciodată finalizat cu inculparea vreunei persoane.

A patra anchetă complexă, aflată în faza înaintată a urmăririi penale, viza persoane din anturajul fostului primar al Capitalei Sorin Oprescu, dar și conducerea APA NOVA. În 2014-2015, o echipă de procurori de la DNA Ploiești s-a deplasat la Paris pentru a face cercetări împreună cu omologii francezi. Au fost inculpați atunci doi cetățeni francezi, Paul Daniel Bruno Roche, director general al S.C. Apa Nova S.A. București în perioada octombrie 2008 – septembrie 2013, și Laurent Lalague, director general al S.C. Apa Nova S.A. București în perioada septembrie 2013 – iunie 2015. Cei doi francezi au fost acuzați de fapte extrem de grave: evaziune fiscală, în formă continuată, spălare a banilor, violarea vieții private și luare de mită.

Inclusiv compania APA NOVA București S.A. a fost inculpată pentru luare de mită, cumpărare de influență, favorizarea infractorului, violarea vieții private, evaziune fiscală, în formă continuată, spălare a banilor, potrivit unui comunicat remis presei de DNA în 30 octombrie 2015. A fost ultima dată când s-a vorbit oficial despre ancheta care inculpa compania APA NOVA. Dosarul nu a mai fost finalizat cu trimitere în judecată a celor doi foști directori francezi sau a companiei, a precizat sursa citată.

