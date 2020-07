ANALIZA Cazurile Mona Musca si Dan Voiculescu, invocate de CNSAS in procesul in care Mugur Isarescu este acuzat ca a colaborat cu Securitatea

CNSAS: Si strainii pot fi victime

Mona Musca, "Dana" Securitatii

Felix, note informative despre cetatenii straini

Cazul menajerei diplomatilor japonezi

Candidatul pentru fotoliul de senator

Ce au in comun Mugur Isarescu, Mona Musca si Dan Voiculescu? Declaratiile date de acestia priveau activitatea unor cetateni straini.In cazul lui Mugur Isarescu, cercetatorii de la CNASAS sustin ca acesta a semnat mai multe note despre colegii de la Institutul de Economie Mondiala si diplomatii straini de la Bucuresti, in special cei americani sau britanici, cu care avea contacte constante.De exemplu, una din notele date de "Manole", numele conspirativ atribuit lui Mugur Isarescu in documentele fostei Securitati, viza chiar o intalnire din martie 1985, la care au participat mai multi diplomati straini. Iata ce spunea "Manole" despre unul dintre ei, intr-una din aceste note:Nota vine in contextul in care Securitatea monitoriza cu atentiile comentariile negative la adresa nivelului de trai sub regimul communist, cunoscut fiind faptul ca acesta urmarea promovarea idee ca statul comunist era forma superioara de organizare politca si sociala, in care toate persoanele aveau un nivel de viata ridicat, iar meritul pentru aceasta stare de fapt se datora in exclusivitate partidului.In acest caz, ofiterii de Securitate au decis sa se continue monitorizarea diplomatilor, iar nota infomativa a fost trimisa pentru a fi confruntata cu discutiile care au fost inregistrate, pe banda magnetica, de o alta directie a politiei politice comuniste.Multi dintre cei acuzati de CNSAS ca ar fi colaborat cu Securitatea se aparau prin faptul ca declaratiile date de ei au vizat cetateni straini. Colegiul arata in documentele trimise judecatorilor ca legislatia romaneasca in materia deconspirarii colaboratorilor fostei politii politice nu nu face distinctie in privinta victimelor, daca acestea sunt cetateni romani sau straini."In plus, cetatenii straini puteau fi si ei victimele incalcarilor unor drepturi fundamentale, cum ar fi interceptarea corespondentei, filajul, urmarirea cu ajutorul informatorilor, cum este cazul in speta () s.a., cu posibila consecinta a ingradirii dreptului la viata privata," completeaza CNSAS.Potrivit cererii de chemare in judecata, insusi legiuitorul recunoaste ca si cetatenii straini puteau fi victimile actiunilor de urmarire din partea Securitatii. "Pentru acest motiv, art. 1 din OUG nr. 24/2008 () recunoaste in mod expres si cetatenilor straini dreptul de acces la dosarul intocmit de Securitate. Nu numai cetetanii statelor vizate de art. 1 din OUG nr. 24/2008 puteau fi victimele actiunilor de urmarire din partea Securitatii," arata CNSAS in cererea de chemare in judecata."Orice cetatean roman sau cetatean strain care dupa 1945 a avut cetatenie romana, precum si orice cetatean al unei tari membre a Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord sau al unui stat membru al Uniunii Europene au dreptul de acces la propriul dosar intocmit de Securitate, precum si la alte documente si informatii care privesc propria persoana, potrivit prezentei ordonante de urgenta si in conformitate cu prevederile legii privind protejarea informatiilor care privesc siguranta nationala. Acest drept se exercita la cerere si consta in studierea nemijlocita a dosarului si eliberarea de copii de pe actele dosarului si de pe alte inscrisuri care privesc propria persoana."In sprijinul concluziilor, CNSAS a depus jurisprundenta relevanta in astfel de cazuri.Decizia nr. 2/2007 a Curtii de Apel Bucuresti- Sectia a III-a civila este sentinta din cazul Monei Musca, care a colaborat cu Securitatea sub nume de cod "Dana". Este vorba despre note informative semnate in perioada in care Musca era profesor si care au vizat studentii straini de la Facultatea de Filologie - Universitatea Timisoara."Recrutarea s-a efectuat pe baza de sentimente patriotice, la locuinta acesteia, moment la care a mentionat ca in grupa ce i-a fost repartizata sunt student greci: unii membri ai partidului comunist din Grecia, altii - din alte organizatii politice, acestia din urma confesandu-i-se ca," prezenta cazul CNSAS. Decizia definitiva poate fi accesata pe site-ul Colegiului. Sentinta 671/ 5 februarie 2010 a Curtii de Apel Bucuresti si Decizia nr. 1465/10 martie 2011 a Inaltei Curti sunt hotararile date in cazul fostul senator Dan Voiculescu, care a colaborat cu Securitatea sub nume de cod "Felix" si "Mircea".Dan Voiculescu a semnat o serie de note informative referitoare la cetateni straini cu care intra in contact, la rudele sale care au fugit din tara si la un coleg de serviciu.Decizia nr. 1465/2011 poate fi accesata pe portalul Inaltei Curti. Decizia nr. 3756/2017 a Inaltei Curti este un caz inedit in jurisprudenta deconspirarilor colaboratorilor Securitatii. Este vorba despre cazul Lucica Rebreanu, fosta menajera a unui diplomat japonez, denumit de politia politica drept obiectivul "Cazacu". In perioada 1985 - 1989, femeia a informat Securitatea cu privire la doi diplomati japonezi. Despre unul dintre ei, secretar III la Ambasada Japoniei din Romania in epoca, Securitatea afirma ca este "suspect de apartenenta la serviciul de spionaj japonez", aflandu-se in atentia acestora.Cum arata o nota semnata de fosta menajera despre unul dintre diplomati: "."In prima faza a procesului, Curtea de Apel Bucuresti a respins solicitarea CNSAS. Motivul: OUG nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii nu stabileste situatia cetetenilor din Japonia, stat care nu este nici membru NATO, nici in Uniunea Europeana."In plus, Curtea apreciaza ca actiunea organelor de Securitate fata de respectivii cetateni japonezi apare ca fiind justificata obiectiv, in conditiile in care erau suspecti de a face parte din serviciile de informatii japoneze.In cauza, prin prisma activitatilor imputate partii parate, instanta nu poate concluziona decat ca a intervenit o intruziune in via ta privata a persoanei urmarite," motiva Curtea de Apel Bucuresti.CNSAS insa a constestat decizia, iar Inalta Curte a intors sentinta si a stabilit definitiv ca Lucica Rebreanu a fost colaboratoare a Securitatii."Cu toate acestea, o interpretare potrivit careia definitia notiunii de colaborator a Securitatii, data de art. 2 lit. b) din OUG nr. 24/2008 ar permite retinerea calitatii de colaborator al Securitatii numai in cazul denunturilor referitoare la cetatenii straini din statele membre ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord sau Uniunii Europene ori cetateniloi straini care, dupa 1945, au avut cetatenie romana este discriminatorie,Contrar sustinerilor primei instante, beneficiara verificarii categoriilor mentionate de art. 3 din OUG nr. 24/2008 este societatea romaneasca in ansamblu, nu doar cei urmariti de Securitate sau urmasii acestora.Considerentul primei instante, in sensul ca actiunea fostei Securitati ar fi fost justificata de imprejurarea ca actiunea Securitatii, nu poate fi primit,," motiveaza Inalta Curte.Decizia nr. 3756/2017 poate fi accesata pe portalul Inaltei Curti. In fine, ultimul caz este al unei persoane care a candidat pentru un post de senator si care fusese recrutata de Securitate, in 1980, pentru supravegherea informativa a cetatenilor greci care vizitau Romania. In anul 1988, ea a fost folosita de organele de Securitate in calitate de sursa PCR.Aceasta a intocmit mai multe note informative, in ceea ce priveste supravegherea grupelor de turisti straini vizitatori la acel moment ai Romaniei si a reprezentantilor unor firme grecesti, suspectati de apartenenta la activitatea Serviciului de Informatii Grec."Este irelevant si ca majoritatea informatiilor se refereau la cetateni greci, in conditiile in care si cetatenii statelor membre NATO sau ai Uniunii Europene sunt protejati de prevederile OUG nr. 24/2008, astfel cum rezulta expres din prevederile art. 1 alin. (1) din acest act normativ, calitatea de colaborator al Securitatii stabilindu-se asadar si prin raportare la informatiile despre acestia furnizate politiei politice romane.," motiveaza Inalta Curte.Decizia nr. 4410/2010 poate fi a accesata pe