BNR intervine in scandalul Mugur Isarescu - parlament. Sustine ca proiectul de Lege care interzice cumulul pensiei cu salariu ar putea incalca legislatia

Isarescu, scrisoare catre parlament

"Pentru clarificarea unor aspecte aparute in dezbaterea publica privind demersul Bancii Nationale a Romaniei de a se adresa presedintelui Camerei Deputatilor si al Senatului in legatura cu proiectul de Lege privind unele masuri privind continuarea activitatii de catre persoanele care indeplinesc conditiile de pensionare, formulam urmatoarele precizari: aspectele sesizate de Banca Nationala a Romaniei nu se refera sub nicio forma la problema cumulului pensii - salarii, abordarea de reglementare in acest domeniu nefiind, evident, de competenta bancii centrale. Demersul BNR vizeaza semnalarea necesitatii de a fi respectat principiul independentei institutionale si personale a bancii centrale si, respectiv, a membrilor Consiliului de administratie al BNR, numiti de Parlamentul Romaniei", se arata intr-o precizare a Bancii Centrale transmisa vineri.BNR mentioneaza ca este obligata sa sesizeze autoritatile statului de fiecare data cand exista riscul ca proiecte legislative, cu impact asupra bancii centrale, sa intre in conflict cu legislatia interna si europeana care reglementeaza activitatea acesteia."Prin aceste demersuri, banca centrala urmareste inclusiv evitarea declansarii unei actiuni de infringement contra Romaniei pentru nerespectarea legislatiei UE, in conditiile in care Statele Membre au obligatia de a asigura compatibilitatea legislatiei interne cu Tratatele si Statutul Sistemului European al Bancilor Centrale si al Bancii Centrale Europene (potrivit art.131 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene)", se arata in document.Conform BNR, prin proiectul legislativ se incalca, in principal, prevederile art.14.2 din Protocolul 4 la Tratatul privind functionarea Uniunii Europene cu privire la Statutul Sistemului European al Bancilor Centrale si al Bancii Centrale Europene, precum si prevederile Legii nr.312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei.In esenta, BNR semnaleaza ca, prin modul de redactare a art.2 alin.(1), art.3 alin.(1) si art.6 din proiectul de lege in discutie se stabilesc, implicit, noi criterii pentru eliberarea din functie a membrilor Consiliului de Administratie al BNR. Aceste criterii au impact asupra duratei mandatului membrilor organelor de conducere ale bancii centrale si, prin urmare, este afectata independenta acestuia, prevazuta expres in Tratatul privind functionarea Uniunii Europene."Banca Nationala a semnalat, semnaleaza si va continua sa semnaleze autoritatilor Statului potentiale incalcari ale legislatiei interne si europene generate de proiectele de acte normative emise de Parlament sau de Guvern, care privesc activitatea bancii centrale a Romaniei, in calitatea acesteia de membru al Sistemului European al Bancilor Centrale", se mai spune in documentul citat. Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a transmis Parlamentului o scrisoare in care solicita introducerea in proiectul de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul in sistemul bugetar, adoptat de Guvern, a unei exceptii, astfel incat membrii Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei sa aiba posibilitatea de a-si desfasura activitatea si dupa varsta de 70 de ani."In opinia noastra, prin acest proiect de lege se instituie regula potrivit careia persoanele care isi desfasoara activitatea in baza unui act de numire in functie in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, isi pot desfasura activitatea numai pana la data intrarii in vigoare a legii, daca au implinit varsta de 70 de ani sau pana la implinirea varstei de 70 de ani, daca aceasta se produce ulterior intrarii in vigoare a legii. Nemaifiind prevazuta in proiectul de lege nicio exceptie de la regula, aceasta este aplicabila si membrilor Consiliului de administratie al BNR, in functie la momentul intrarii in vigoare a legii, ceea ce conduce la imposibilitatea exercitarii mandatului acordat pe intreaga sa durata de catre o parte dintre membrii Consiliului de administratie al BNR", se mentioneaza in scrisoare.In document se arata ca prevederile proiectului ar duce la interpretarea ca membrii Consiliului de administratie al BNR si-ar putea desfasura activitatea numai pana la data intrarii in vigoare a legii, daca au implinit varsta de 70 de ani sau pana la implinirea acestei varste, ceea ce ar intra in contradictie cu dispozitiile Tratatului privind functionarea UE si cu legea 312/2004 privind Statutul BNR."Avand in vedere aspectele mentionate, consideram ca este necesara introducerea in cuprinsul proiectului de lege privind unele masuri pentru continuarea activitatii de catre persoanele care indeplinesc conditiile de pensionare a unei exceptii, astfel incat membrii Consiliului de administratie al BNR sa aiba posibilitatea sa-si desfasoare activitatea si dupa implinirea varstei de 70 de ani", se arata in scrisoare.De asemenea, guvernatorul BNR apreciaza ca este necesara derularea procedurii de consultare a Bancii Centrale Europene in legatura cu acest proiect, avand in vedere implicatiile acestuia asupra duratei mandatului membrilor CA al BNR.