Mugur Isarescu: "Impactul economic initial al pandemiei a fost unul puternic. Obiectivul imediat a fost stabilitatea si lichiditatea sistemului bancar"

"Ȋn Romania, impactul economic initial al pandemiei a fost unul puternic, accentuand dezechilibrele existente, presiunile privind deprecierea monedei nationale si cresterea necesarului de lichiditate. Drept consecinta, obiectivul imediat al bancii noastre centrale a fost sa pastreze stabilitatea si lichiditatea sistemului bancar, pentru buna functionare a finantelor publice si a economiei reale; concomitent, dozajul de masuri a urmarit evitarea unei deprecieri excesive si nenecesare a leului. Pe un orizont mai larg, am urmarit pastrarea increderii ca echilibrele economice si financiare sunt tinute sub control. In acest sens si in deplina concordanta cu mandatul si independenta sa statutara, BNR a adoptat cu celeritate un pachet de masuri proportionale si eficiente pentru sustinerea economiei romanesti. Dat fiind caracterul exceptional al pandemiei, BNR a colaborat mai strans cu Guvernul Romaniei, in special cu Ministerul de Finante, pentru a evita un eventual conflict intre masurile monetare, macroprudentiale si cele fiscale", a afirmat Isarescu in deschiderea conferintei organizata de Banca Nationala a Moldovei cu tema "Rolul unei banci centrale in modernizarea societatii - provocari in economiile emergente"Intre cele doua banci centrale exista o cooperare institutionala bilaterala de trei decenii, dublata de parteneriatele strategice dezvoltate intre institutiile noastre cu sprijinul UE, FMI , Bancii Mondiale, spune guvernatorul.Consiliul de administratie al BNR a decis reducerea succesiva a ratei dobanzii de politica monetara, ingustarea coridorului simetric format de ratele dobanzilor facilitatilor permanente in jurul ratei dobanzii de politica monetara, furnizarea de lichiditate institutiilor de credit prin intermediul operatiunilor repo (operatiuni revesibile cu titluri de stat) in vederea asigurarii functionarii fluente a pietei monetare si a altor segmente ale pietei financiare, reducerea ratei rezervei minime obligatorii pentru pasivele in valuta ale institutiilor de credit, precum si cumpararea de titluri de stat in lei de pe piata secundara in vederea consolidarii lichiditatii structurale din sistemul bancar care sa contribuie la finantarea in bune conditii a economiei reale si a sectorului public. Referitor la cumpararea de titluri de stat in moneda nationala de pe piata secundara , masura larg adoptata de catre bancile centrale in actualul context, as dori sa subliniez ca BNR a hotarat sa demareze achizitiile de pe piata secundara numai dupa ce a avut loc o modificare a pozitiei acesteia pe piata, mai precis dupa ce din pozitia de debitor net BNR a devenit creditor net in relatia cu bancile comerciale.Din aceasta perspectiva, in deplina concordanta cu statutul BNR, masura a fost intreprinsa in scopul asigurarii lichiditatii sistemului financiar la nivelul adecvat si nu cred ca reprezinta o masura propriu-zisa de relaxare cantitativa. Nu in ultimul rand, BNR a adoptat masuri la nivel operational pentru asigurarea continuitatii si a unei bune functionari a sistemelor de plati si de decontare in moneda nationala, precum si asigurarea fluxurilor de numerar necesare bancilor pentru derularea tuturor operatiunilor", mai spune Isarescu.Ȋn intreaga lume, atat guvernele, cat si bancile centrale, au intervenit pentru a adresa impactul negativ determinat de pandemie, prin politici sociale, economice, fiscale si monetare. Acest sprijin complex, fara precedent, a demonstrat ca in astfel de situatii , mobilizarea autoritatilor - in special a celor monetare si fiscale - este esentiala pentru asigurarea bunei functionari a pietelor, a mecanismelor economice si sociale", a adaugat el.Guvernatorul BNR a reafirmat importanta mentinerii independentei bancilor centrale si asumarea cu toata responsabilitatea a obiectivului fundamental ce revine acestora."Acest obiectiv reprezinta elementul principal de stabilitate macro-financiara, la care se adauga si rolul simbolic de generator al orizontului de speranta, atat de necesar astazi in toate tarile noastre", spune el.Obiectivul fundamental al unei banci centrale europene este acela de a urmari stabilitatea preturilor in economia nationala. Dupa criza din 2008 s-a intarit ideea ca asigurarea stabilitatii financiare nu este incompatibila, ci este chiar benefica pentru realizarea obiectivului fundamental. Realizarea acestui obiectiv depinde esentialmente de independenta bancii centrale - politica, juridica, functionala, considera Isarescu."Independenta bancii centrale o inteleg nu ca o izolare a sa intr-un turn de fildes, ci ca o conlucrare activa, combativa, in baza legii, cu autoritatea fiscala, cu guvernul. Nu cred, din experienta, ca exista alternativa mai buna la un mix echilibrat, coerent, de politici fiscale si monetare. Iar independenta bancii centrale presupune raspundere (accountability) in fata legii, a mandatului, a societatii.Sau, ca sa folosesc cuvintele lui Costache Negruzzi, banca centrala trebuie 'sa dea sama' pentru ceea ce face. Prin afectarea independentei bancii centrale, in favoarea unor decizii politice care urmaresc castiguri electorale pe termen scurt, costurile reale vor fi suportate la nivel economic si social, pe termen lung, de intreaga tara", precizeaza Mugur Isarescu.