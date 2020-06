Relatia Isarescu-CNSAS: O decizie mai veche, demontata acum de Colegiul institutiei. Documente exclusive

Vasilescu face apel la deciziile mai vechi

Ziare.com anunta, luni, in exclusivitate, ca seful BNR din ultimii 30 de ani, guvernatorul Mugur Isarescu (71 de ani), este considerat de CNSAS colaborator al fostei Securitati. Colegiul institutiei a aprobat saptamana trecuta nota prin care ii este consemnata aceasta calitate, scria Ziare.com luni.Conform procedurii, Consiliul National Pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) a sesizat Curtea de Apel Bucuresti, chemata sa confirme sau sa infirme verdictul Colegiului.Purtatorul de cuvant al BNR, Dan Suciu , a refuzat la acel moment sa comenteze informatia, precizand ca este o chestiune personala a guvernatorului si nu una institutionala care sa implice Banca Centrala.A doua zi, marti, Adrian Vasilescu, unul dintre consilierii lui Isarescu, afirma ca Isarescu a primit inca din 2002 o decizie de necolaborare cu Securitatea, verdict reconfirmat cativa ani mai tarziu.Ziare.com explica astazi cum a ajuns CNSAS la a-si contrazice vechea decizie.In 12 septembrie 2019, un jurnalist al Ziare.com a transmis catre CNSAS o cerere de verificare privind calitatea de lucrator/colaborator al Securitatii, pe numele lui Mugur Isarescu.(PARAGRAFUL ASTA TREBUIE PUS CU BOLD:)Cererea de reverificare a fost depusa dupa ce, cateva luni mai devreme, Parlamentul modificase un detaliu din legea dupa care CNSAS functioneaza. Pana la acel moment, nefiind intr-o pozitie care sa permita verificarea la cerere, lui Isarescu i se aplica legea veche, conform careia, odata verificat, verdictul ramanea acelasi indiferent de datele noi ajunse intre timp in arhiva CNSAS.O luna mai tarziu, in 11 octombrie 2019, CNSAS a trimis un prim raspuns la aceasta solicitare, asa cum prevede legea, oferind o serie de documente din arhiva institutiei, din 2002, cand s-a facut prima verificare a calitatii de colaborator al Securitatii, pe numele lui Mugur Isarescu.Verificarile demarate de CNSAS, in 2002, asa cum arata aceste documente, fusesera demarate in urma a doua cereri facute de cotidianul Evenimentul zilei, inregistrate de CNSAS cu nr. 1494/14.03.2001 si nr. 381026/26.04.2001. "Evenimentul zilei solicita, in temeiul art. 2 Legea nr. 187/1999, verificarea la cerere a domnului Constantin Mugurel (fiul lui Constantin si Haritina, nascut la data de 01.08.1949, in Dragasani, jud. Valcea, indeplinind functia de Guvernator Banca Nationala a Romaniei", se arata in documentele CNSAS transmise jurnalistului Ziare.com, in cadrul corespondentei amintite.Printre aceste aceste acte referitoare la verificarea de la inceputul anilor 2000 facuta pe numele lui Mugur Isarescu sunt si doua adrese ale SRI, din octombrie si noiembrie 2000, "conform carora Isarescu Constantin Mugurel nu figureaza in evidentele lor cu cu dosar de urmarire sau/si de colaborator".Raspunsul CNSASConform raspunsului CNSAS la solicitarea de verificare a lui Isarescu inaintata, anul trecut, de jurnalistul Ziare.com, "pe numele domnului Constantin Mugurel Isarescu, nascut la 01.08.1949, in Dragasani, judetul Valcea, a fost emisa de Colegiul CNSAS, in conditiile legale in vigoare din acea perioada, decizia nr. 40/21/05.2002, mentinuta si in cursul anului 2008".Deci Mugur Isarescu a fost verificat in 2002 in arhivele CNSAS si, in baza documentelor existente atunci in aceste arhive, nu existau date care sa indice, conform legii, colaborarea sa cu fosta Securitate.Asa cum arata CNSAS, decizia din 2002 a fost mentinuta si in 2008, negasindu-se documente suplimentare relevante.Doar ca, pe langa aceste documente, in raspunsul CNSAS mai apare un detaliu.Consilier de strategie al guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu, a oferit o prima reactie, in cazul lui Mugur Isarescu. Intrebat de " Libertatea " daca pozitia lui Mugur Isarescu este ca nu a colaborat cu Securitatea, el a raspuns: "Da". Apoi a explicat: "Aceasta pozitie este sustinuta de trei documente ale CNSAS prin care se confirma ca nu a colaborat cu Securitatea". Vasilescu spue ca Isarescu "a avut de la CNSAS, pe baza unei analize, o decizie de necolaborare"."E o adeverinta la dosar, mai are inca una in 2002 si inca una dupa 2002 prin care CNSAS confirma sau admite ca nu a fost colaborator al fostei Securitati", explica Vasilescu.Consilierul guvernatorului BNR a adaugat ca a existat o cerere adresata catre CNSAS de "un cetatean al tarii, cu drept constitutional de petitie", care a cerut "sa se reanalizeze calitatea de colaborator sau necolaborator al Securitatii a cetateanului Mugur Isarescu". "Nu are importanta cine este cel care a sesizat, din ce motive a facut-o... Astea sunt chestiuni care raman colaterale", tine sa sublinieze Adrian Vasilescu. "Domnul Isarescu nu a cerut niciodata o hartie care sa arate ca nu a colaborat cu Securitatea", adauga acesta.Anul trecut, in baza cererilor primite (in afara de cea transmisa de jurnalistul Ziare.com, avocatul Gheorghe Piperea anunta, in iulie 2019, ca a cerut CNSAS verificarea lui Mugur Isarescu), CNSAS a reluat, asa cum prevede legea, verificarile pe numele sefului BNR.Odata cu fiecare verificare facuta, cercetatorii pot avea acces la documente suplimentare din arhiva CNSAS, care ajung treptat de la alte institutii ale statului (SRI, SIE , MAI, MApN etc), care au ramas in arhivele lor cu acte ale fostei Securitati. De exemplu, anul trecut, SRI a trimis un camion cu documente catre CNSAS, acte apartinand fostei Securitati.Tocmai tinand cont de aceste motive, ar putea fi explicat faptul ca verificarea facuta acum de CNSAS pe numele lui Mugur Isarescu este diferita de cea din 2002 (cu decizie mentinuta si in 2008), cand s-a constatat necolaborarea acestuia cu fosta Securitate. Astfel, o adeverinta eliberata la o anumita data de catre Colegiul CNSAS, prin care sa fie atestat faptul ca o persoana nu a colaborat cu Securitatea, poate fi demontata tot de Colegiul CNSAS, la o noua verificare a aceleiasi persoane, facuta dupa doar o zi, daca in ziua respectiva, de exemplu, in arhiva CNSAS ajung documente noi si relevante pentru acel dosar, care au apartinut fostei Securitati."Colegiul a aprobat Nota de Constatare si a dispus introducerea la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bucuresti a actiunii in constatare pentru stabilirea calitatii de colaborator al Securitatii, pentru urmatoarea categorie de persoane: - art. 3 lit. q (guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, presedinte, vicepresedinte de banca si membrii consiliului de administratie din sectorul bancar) - 1 persoana", se arata in comunicatul dat de institutie dupa sedinta de martea trecuta a Colegiului.Mai multe surse din institutie au confirmat, pentru Ziare.com, ca acest punct trei al comunicatului de presa se refera la guvernatorul BNR, Mugur Isarescu.Ziarul Bursa scria, anul trecut, ca avocatul Gheorghe Piperea a cerut CNSAS, printr-o asociatie pe care o conduce, sa verifice daca Mugur Isarescu a colaborat cu Securitatea.Directia de investigatii a CNSAS a prezentat concluziile verificarii in arhive, iar Colegiul a intocmit si votat, saptamana trecuta, nota de constatare trimisa Curtii de Apel Bucuresti pentru a fi confirmata sau infirmata.Contactat de Ziare.com, purtatorul de cuvant al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Daniel Suciu, a refuzat sa comenteze informatia, sustinand ca este o chestiune personala a sefului sau, nu una institutionala. Ziare.com i-a cerut atunci lui Suciu un punct de vedere din partea sefului Bancii Nationale a Romaniei, insa acesta nu ne-a fost transmis pana la publicarea acestui text.In urma cu trei ani, Romania Libera a scris ca Isarescu ar fi colaborat cu Securitatea sub numele de cod "Manole".La acel moment, CNSAS nu avea posibilitatea sa verifice calitatea de colaborator al Securitatii a guvernatorului BNR, insa Parlamentul a modificat legea, adaugand persoana care ocupa aceasta functie intre cele pentru care se poate cere aceasta verificare."Colegiul a aprobat Nota de Constatare si a dispus introducerea la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bucuresti a actiunii in constatare pentru stabilirea calitatii de colaborator al Securitatii, pentru urmatoarea categorie de persoane: - art. 3 lit. q (guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, presedinte, vicepresedinte de banca si membrii consiliului de administratie din sectorul bancar) - 1 persoana", se arata in comunicatul dat de institutie dupa sedinta de martea trecuta a Colegiului.Mugur Isarescu a mai intrat, insa, in atentia CNSAS, de-a lungul timpului, fiindu-i verificata calitatea de colaborator al Securitatii inca din 2002, la solicitarea venita, la acea vreme, din partea cotidianului Evenimentul zilei. 