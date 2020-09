Mugur Isarescu contesta la CCR definitia din lege a colaboratorului Securitatii. Nagat: "A fost atacata, in 2008, si de Dan Voiculescu"

Acelasi articol a mai fost atacat si de Dan Voiculescu

Colaborarea lui Mugur Isarescu cu Securitatea in documentele CNSAS

Potrivit intampinarii pe care avocatii lui Mugur Isarescu au depus-o la dosar se va invoca neconstitutionalitatea intregii legi, a articolului 2, lit.b si a articolului 12 (1) din OUG 24/2008. Acest lucru se poate face fie la termenul de judecata din 18 septembrie de la Curtea de Apel Bucuresti, fie oricand in cursul procesului, potrivit Radio Europa Libera. Articolul care defineste colaborarea cu Securitatea este esential, pentru ca in functie de el si de probele gasite de CNSAS in arhive se poate ajunge sau nu in instanta , cea care decide daca cineva a fost turnator al Securitatii sau nu. De aceea, impotriva articolului 2 (b) s-au ridicat de-a lungul timpului cei aflati in situatii similare, cum a fost si cazul mogulului Dan Voiculescu In 2008, acesta a ridicat o exceptie de neconstitutionalitate pe acest articol si in 2012, cand doi ofiteri de Securitate au adus in fata CCR definitia "lucratorului Securitatii", dar Curtea a modificat-o pe cea a "colaboratorului". De fiecare data, in urma deciziilor CCR, urmarile pentru CNSAS si deconspirarea Securitatii au fost dintre cele mai serioase, sustin membri CNSAS."In 2008 am avut o contestare la CCR similara, una din multele, si stim ca a fost declarata neconstitutionala intreaga lege 187, prima lege a deconspirarii, in urma actiunii lui Dan Voiculescu. Mai mult, in 2012 la o alta contestare la CCR s-a modificat substantial definitia colaboratorului, in sensul ca documentele intocmite de ofiteri nu au mai putut fi folosite ca probe unice in demonstrarea calitatii de colaborator. Contestatia din 2012 a fost facuta de doi ofiteri de Securitate, care, de fapt, au atacat definitia lucratorului, nu a colaboratorului.Consecintele pot fi dintre cel mai serioase", a declarat pentru Europa Libera, Germina Nagat, membra a Colegiului CNSAS.Mai exact, o data a cazut toata legea prin actiunea lui Dan Voiculescu, dovedit turnator la Securitate prin decizie definitiva a instantei, iar a doua ora s-a modificat radical in rau definitia colaboratorului ca urmare a interventiei a doi fosti securisti.Ar fi trebuit ca instanta sa fie lasata sa judece in ce speta rapoartele ofiterilor sunt sau nu credibile, nu sa fie excluse, pentru ca metodele Securitatii variau mult in functie de context si nu intotdeauna sursele erau puse sa scrie, este de parere Germina Nagat."Aceasta eliminare radicala exclude, de exemplu, rapoartele intocmite de ofiterii care au lucrat cu surse CIE (Centrul de Informatii Externe n.a.) sau DIE (Departamentul de Informatii Externe n.a.). In relatie cu sursele din exterior nu se lucra cu aceleasi reguli cu care se lucra in interior, or, colaboratorii care au fost in reteaua CIE sau DIE pot fi mult mai greu incadrati in aceasta categorie, indiferent daca celelalte criterii ale legii sunt indeplinite", a mai precizat aceasta.Guvernatorul BNR , Mugur Isarescu, ar fi colaborat cu Securitatea sub numele conspirativ "Manole", se arata in documentul inaintat de CNSAS instantei prin care cere constatarea calitatii de colaborator al Securitatii.Potrivit documentului, Mugur Isarescu ar fi fost recrutat de Securitate pe cand era cercetator la Institutul de Economie Mondiala. El ar fi activat ca informator in perioada 1979-1989, furnizand fostei Securitati informatii prin care se denuntau activitati potrivnice regimului totalitar comunist, precum comentarii negative la adresa nivelului de trai din Romania.De exemplu, documentele CNSAS arata ca Isarescu a turnat la Securitatea doua persoane care se plangeau de frig, foame si de transportul greu din Drumul Taberei."Invederam onoratei instante ca, din analiza dosarelor (...), rezulta ca domnul (Mugur Isarescu, n.r.) a colaborat cu organele de Securitate, furnizandu-le informatii sub nume conspirativ (...). La stabilirea identitatii dintre sursa (...) si dl. (Mugur Isarescu- n.r.) au fost avute in vedere mai multe documente, pe care le atasam in copie certificata, potrivit legii, respectiv: dosarul nr. (cota CNSAS) - Dosar obiectiv, dosar nr. (cota CNSAS) - Dosar obiectiv. Astfel, in cuprinsul tabelului privind reteaua informativa datat 3.05.1989 se gaseste consemnarea (...) cu numele conspirativ (...); data obtinerii aprobarii de partid (...) 16.03.1986.Facem precizarea ca, desi este mentionata obtinerea aprobarii de partid la data de 16.03.1986, celelalte documente din dosar atesta faptul ca dl. (Mugur Isarescu, n.r) a fost folosit in calitate de persoana de sprijin/sursa inca din 1979. Prin urmare, se poate deduce ca abia la data mentionata s-a obtinut aprobarea organelor de partid, in perioada 1982 - 1986 fiind folosit de organele de securitate fara aprobarea PCR", se arata in documentul trimis in instanta de CNSAS.