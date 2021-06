Casa de vinuri a guvernatorului BNR a facut profit dublu in anul pandemiei. Comparatia cu 2019

In 2019, datele arata o cifra de afaceri de 4,1 milioane lei.Profitul net raportat in 2020 este de 1,8 milioane lei, dublu comparativ cu 2019, conform Profit.ro.Firma are 22 de angajati.Afacerea cu vinuri a guvernatorului BNR a raportat astfel cele mai bune rezultate de la lansare, releva date analizate de Profit.ro WorldItineraries, site specializat in prezentarea destinatiilor turistice de lux , a publicat in 2017 un articol in care elogia Casa Isarescu, spatiul de cazare aflat pe proprietatea viticola a guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei, despre care spunea ca domina un peisaj bucolic din varful unui deal, cu vedere la lac si munte.Din descriere nu lipseau nici pisica si cainele proprietatii, Jolie si Hunter. Materialul era insotit de fotografii in care aparea Mugur Isarescu in tinuta lejera, in pantaloni scurti si cu tricou inscriptionat "David Bowie/Live in Japan", sau in tinuta office, alaturi de fiul sau, Costin.