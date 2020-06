Un jurnalist Ziare.com, printre persoanele care au solicitat CNSAS verificarea calitatii de colaborator al Securitatii pentru Mugur Isarescu

Ziare.

com

Ramona Ursu a mai solicitat ca verificarea sa fie facuta de CNSAS in baza art.3 lit. q din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 24/2008, privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii.Anterior cererii formulate de Ramona Ursu, avocatul Gheorghe Piperea a anuntat, in iulie 2019, ca a sesizat CNSAS cerand verificarea guvernatorului BNR CNSAS nu i-a comunicat jurnalistei un raspuns oficial la solicitarea formulata in septembrie 2019. Ziare.com a dezvaluit , insa, ca CNSAS il considera pe Guvernatorul BNR colaborator al fostei Securitati, Colegiul institutiei aproband sesizarea Curtii de Apel Bucuresti, pentru confirmarea sau infirmarea verdictului CNSAS."Colegiul a aprobat Nota de Constatare si a dispus introducerea la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bucuresti a actiunii in constatare pentru stabilirea calitatii de colaborator al Securitatii, pentru urmatoarea categorie de persoane: - art. 3 lit. q (guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, presedinte, vicepresedinte de banca si membrii consiliului de administratie din sectorul bancar) - 1 persoana", se arata in comunicatul dat de institutie dupa sedinta de martea trecuta a Colegiului.Mai multe surse din institutie au confirmat, pentru Ziare.com, ca acest punct trei al comunicatului de presa se refera la guvernatorul BNR, Mugur Isarescu.Ziarul Bursa scria, anul trecut, ca avocatul Gheorghe Piperea a cerut CNSAS, printr-o asociatie pe care o conduce, sa verifice daca Mugur Isarescu a colaborat cu Securitatea.Directia de investigatii a CNSAS a prezentat concluziile verificarii in arhive, iar Colegiul a intocmit si votat, saptamana trecuta, nota de constatare trimisa Curtii de Apel Bucuresti pentru a fi confirmata sau infirmata.Contactat de Ziare.com, purtatorul de cuvant al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Daniel Suciu, a refuzat sa comenteze informatia, sustinand ca este o chestiune personala a sefului sau, nu una institutionala. Ziare.com i-a cerut atunci lui Suciu un punct de vedere din partea sefului Bancii Nationale a Romaniei, insa acesta nu ne-a fost transmis pana la publicarea acestui text.In urma cu trei ani, Romania Libera a scris ca Isarescu ar fi colaborat cu Securitatea sub numele de cod "Manole".La acel moment, CNSAS nu avea posibilitatea sa verifice calitatea de colaborator al Securitatii a guvernatorului BNR, insa Parlamentul a modificat legea, adaugand persoana care ocupa aceasta functie intre cele pentru care se poate cere aceasta verificare.