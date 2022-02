Vasilescu: Evolutia leului intr-o singura zi este irelevanta

Miscarile de pe piata valutara dintr-o singura zi nu sunt suficiente, pentru a oferi detalii despre posibile tendinte ale evolutiei leului, a declarat luni Adrian Vasilescu, consilier al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, pentru Reuters, informeaza NewsIn.

Comentand deprecierea leului fata de euro pana la cel mai scazut nivel atins in ultimii trei ani, Vasilescu a declarat ca "intr-o sigura zi pot exista mii de modificari ale pietei".

"Am inceput o saptamana noua si este important sa analizam evolutia pietei, pentru ca un singur moment nu are relevanta. Exista in mod clar batalii de repozitionare pe pietele valutare internationale, la inceputul anului", a declarat consilierul.

Leul s-a depreciat cu peste 1% in deschiderea sedintei valutare de luni, extinzand pierderile de saptamana trecuta, din cauza temerilor legate de elementele fundamentale ale economiei romanesti, afirma Reuters.

Bancile tranzactionau un euro cu 3,6850 lei in deschiderea sedintei valutare de luni, dupa care moneda nationala a pierdut treptat patru bani, pana la 3,7240 lei/euro, in decurs de mai putin de o ora. Ulterior, leul si-a revenit usor si a inceput sa fie tranzactionat in apropierea nivelului de 3,69 - 3,70 lei/euro.

