Vești îngrijorătoare de la BNR. Guvernatorul Mugur Isărescu face astăzi anunțul care îi va afecta direct pe toți românii

Autor: Daniel Groza
Marti, 12 August 2025, ora 07:56
3051 citiri
Vești îngrijorătoare de la BNR. Guvernatorul Mugur Isărescu face astăzi anunțul care îi va afecta direct pe toți românii
Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu FOTO Captură video/Youtube.com Banca Națională a României

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, va prezenta marți noul Raport asupra inflației, care anticipează un salt puternic al prețurilor în trimestrul III din 2025, urmat de o scădere lentă și fluctuantă în următoarele trimestre, pe fondul măsurilor fiscale și al costurilor cu energia.

Potrivit unui comunicat de presă al Băncii Naționale a României, rata anuală a inflației va consemna un amplu salt în trimestrul III din 2025, sub impactul tranzitoriu al expirării schemei de plafonare a prețului la energia electrică și al majorării cotelor de TVA și accizelor, de la 1 august, iar în următoarele trei trimestre se va reduce relativ lent și pe o traiectorie fluctuantă, considerabil mai ridicată decât cea din proiecția precedentă.

Consiliul de Administrație al BNR a analizat și aprobat, în ședința de politică monetară de vineri, și Raportul asupra inflației, ediția august 2025, document ce încorporează cele mai recente date și informații disponibile.

Eliminarea plafonării la energie și majorarea TVA vor cauza un "salt amplu" al inflației. Previziunile Băncii Naționale
Eliminarea plafonării la energie și majorarea TVA vor cauza un "salt amplu" al inflației. Previziunile Băncii Naționale
Rata anuală a inflației va consemna un amplu salt în trimestrul III din 2025, sub impactul tranzitoriu al expirării schemei de plafonare a prețului la energia electrică și al majorării...
Afacerile românești, în mare pericol. Creștere cu 22% a numărului de firme aflate pe pierdere. Al doilea an consecutiv în declin. Raport dur al BNR
Afacerile românești, în mare pericol. Creștere cu 22% a numărului de firme aflate pe pierdere. Al doilea an consecutiv în declin. Raport dur al BNR
Afacerile firmelor cu capital românesc merg din ce în ce mai prost, arată datele oficiale. Cheltuielile operaționale au crescut, mai ales cele cu salariile, pe fondul inflației explozive de...
#Mugur Isarescu, #BNR, #inflatie, #anunt , #stiri Mugur Isarescu
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Unde a fost gasit trupul unui barbat, disparut acum 28 de ani in Himalaya. "Corpul era intact"
Adevarul.ro
Motivul care a declansat un val de ura in Ucraina la adresa Sofiei Rotaru, cantareata celebra cu origini romanesti
DigiSport.ro
Dupa 9 ani, Cristiano Ronaldo s-a hotarat! Georgina Rodriguez a facut anuntul cel mare

Fără Filtru Ep.116 - O nouă frauda cu PNRR...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Elon Musk amenință că dă Apple în judecată. Ce l-a supărat pe cel mai bogat om al lumii
  2. Vești îngrijorătoare de la BNR. Guvernatorul Mugur Isărescu face astăzi anunțul care îi va afecta direct pe toți românii
  3. Creștere importantă pentru ratele ipotecare plătite de români, de la 1 octombrie. Cum poți evita majorarea
  4. Clădirile și terenurile abandonate ajung gratis în posesia primăriilor. Măsura lasă loc de vânzări mascate
  5. Scandal de sute de miliarde pe banii de pensii din Pilonul II. Consultant fiscal: ”Este scandalos că nu s-a făcut asta în 2008”
  6. Trump pierde războiul său. Evaluare sumbră: Cât vor plăti într-un an oamenii de rând pentru tarifele președintelui
  7. Marea din Biblie a devenit roșie-sângerie într-o țară: Frica apocaliptică de plăgile lui Dumnezeu s-a declanșat VIDEO
  8. Siri ar putea deveni mâna ta dreaptă digitală. Apple pregătește o schimbare radicală
  9. Microsoft, presată în instanță să prelungească viața Windows 10 pentru sute de milioane de PC-uri
  10. Vulnerabilitate descoperită la mașinile Toyota: cum putea fi descuiată și controlată o mașină doar cu un cod vizibil sub parbriz