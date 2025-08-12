Vești îngrijorătoare de la BNR. Guvernatorul Mugur Isărescu face astăzi anunțul care îi va afecta direct pe toți românii

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, va prezenta marți noul Raport asupra inflației, care anticipează un salt puternic al prețurilor în trimestrul III din 2025, urmat de o scădere lentă și fluctuantă în următoarele trimestre, pe fondul măsurilor fiscale și al costurilor cu energia.
Potrivit unui comunicat de presă al Băncii Naționale a României, rata anuală a inflației va consemna un amplu salt în trimestrul III din 2025, sub impactul tranzitoriu al expirării schemei de plafonare a prețului la energia electrică și al majorării cotelor de TVA și accizelor, de la 1 august, iar în următoarele trei trimestre se va reduce relativ lent și pe o traiectorie fluctuantă, considerabil mai ridicată decât cea din proiecția precedentă.
Consiliul de Administrație al BNR a analizat și aprobat, în ședința de politică monetară de vineri, și Raportul asupra inflației, ediția august 2025, document ce încorporează cele mai recente date și informații disponibile.
