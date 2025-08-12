Isărescu dă vina pe o decizie politică pentru că n-am aderat la euro: „Noi am îndeplinit condițiile de aderare prin 2013-2015”

Isărescu dă vina pe o decizie politică pentru că n-am aderat la euro: „Noi am îndeplinit condițiile de aderare prin 2013-2015”
România a îndeplinit condițiile de aderare la moneda Euro prin 2013-2015, dar s-a renunțat la orizontul de timp în momentul în care s-a renunțat la ținta fiscal-bugetară, iar asta a fost o decizie politică, a declarat guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu. Potrivit acestuia, ultima ședință privind adoptarea monedei euro a fost în 2018, la Academia Română, iar discuțiile pe această temă mai pot fi reluate peste 5-7 ani.

”S-a renunțat la orizont în momentul în care s-a renunțat la o țintă fiscal-bugetară. Atunci asta a fost o decizie politică, noi am îndeplinit condițiile (de aderare, n.r.) prin 2013, 2014, 2015. A fost și o decizie politică. Președintele Băsescu chiar își stabilise această țintă. S-a considerat politic că avem datoria publică prea mică și că putem să ne folosim de acest avantaj și mai toate partidele și guvernele care au fost nu au mai ținut la această țintă fiscală. Eu am trăit acest lucru, așa că pot să vorbesc liber. Nu a fost un singur partid, trebuie să se liniștească dezbaterea, pentru că toți au mers pe linia asta, mai mult sau mai puțin”, a răspuns Isărescu, întrebat dacă, din punct de vedere tehnic, am putea fi pregătiți să tipărim euro până la finalul anului și dacă mai există vreun orizont de timp la care România va adopta Euro.

Potrivit acestuia, în 2018 BNR nu a mai vrut să colaboreze.

”În 2018, dacă îmi aduc bine aminte, ultima ședință a fost la Academia Română, privind adoptarea monedei euro. Și am renunțat și noi la toate comitetele, am avut vreo trei comitete, inclusiv unul tehnic, legat de partea de numerar: cum se aduce numerarul în țară, cum se distribuie numerarul euro, deci eram avansați. Acum, dacă corecția fiscală înseamnă cinci sau șapte ani, înseamnă că peste cinci sau șapte ani mai discutăm”, a precizat Isărescu, în conferința de presă privind raportul trimestrial asupra inflației.

