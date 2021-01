Revelionul Vacanta Mare de la TVR va ramane nesanctionat definitiv. Cum s-au transat opiniile in sedinta CNA

Consiliul National al Audiovizualului a analizat si marti, 12 ianuarie, programul de Revelion al Televiziunii Romane, dar membrii CNA nu au ajuns la o concluzie.Cristina Pocora a anuntat atunci ca va propune rediscutarea subiectului. Radu Herjeu a declarat pe Facebook ca nivelul si continutul programului TVR nu sunt conforme cu rolul si misiunea unui post public de televiziune, dar ca nu a fost incalcata legislatia.CNA a primit 15 sesizari in legatura cu programul de Revelion al Televiziunii publice.Glumele lui Mugur Mihaesu - Garcea si Radu Pietreanu, din emisiunea cu Dan Bittman invitat, au fost reanalizate in sedinta Consiliului de astazi, 14 ianuarie, dar majoritatea membrilor au ajuns la concluzia ca programul nu este sanctionabil.CITESTE SI: Cine sunt, ce averi au si in ce tabere politice se invart membrii CNA. Portretele bugetarilor cu leafa de 9.700 de lei numiti de partid