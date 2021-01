Traseul lui Mugur Mihaescu de la turnator la Securitate la protestatar "anti-botnita" si abonat la bani publici. Ultimul scandal: Revelionul de la TVR

A fost recrutat de Securitate in timpul Armatei, cand a furnizat informatii despre colegii lui militari , potrivit CNSAS . Mihaescu a semnat angajament cu Securitatea in 2 iunie 1986 si a primit numele conspirativ "Mihai".La scurt timp de la recrutare, Mihaescu a inceput sa scrie note despre colegii lui, despre prieteni sau despre persoane necunoscute cu care se imprietenea, obtinea informatii de la acestia pe care apoi le transmitea Securitatii.Principalele teme care apar in notele semnate de Mihaescu la Securitate sunt relatiile amoroase ale celor cu care discuta, valuta sau obiectele din strainatate pe care acestia le aveau sau relatiile cu strainii pe care colegii sau prietenii lui le cultivau.Intr-unul dintre episoade, Mihaescu explica Securitatii cum un coleg de-al sau are o iubita in Israel, acolo unde s-a mutat si mama sa, si fratele vitreg, in urma separarii de tatal sau care a ramas in Romania. Mihaescu il chestioneaza pe amicul sau cu privire la planurile de nunta ale acestuia cu prietena sa din strainatate, apoi povesteste Securitatii despre felicitarile pe care acestia si le trimit cu diferite ocazii si cu teama ca relatia si dialogul lor sa nu fie descoperite tocmai de Securitate.Intr-un alt episod, Mihaescu detaliaza despre cum un amic isi trimite prietenii straini cu valuta pe care o detine sa ii cumpere diferite obiecte pe care el nu le putea cumpara pentru ca ar fi fost acuzat ca detine ilegal bani straini. Mihaescu subliniaza chiar ca a vazut cu ochii lui bancnota de 100 de dolari.In timpul succesului cu Vacanta Mare, Mugur Mihaescu a deschis primul irish pub in centrul Vechi, in anul 2009, iar acum detine alaturi de fratele sau Liviu Mihaescu trei astfel de pub-uri, toate in Centrul Istoric, care cumuleaza 400 de locuri in interior si tot atatea pe terase.Un an mai tarziu, a cumparat dreptul de a administra magazinul Muzica cu 1,7 milioane de euro printr-o afacere facuta cu Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania (UCMR), pe atunci condusa de Adrian Iorgulescu ( PNL ).A starnit atunci reactii acide din partea fostilor chiriasi din magazinul Muzica, carora nu le-a prelungit contractele.Mugur Mihaescu a intrat in politica in anul 2011 si a fost ales imediat presedintele executiv al Partidului Verde. A spus la acea vreme ca a intrat in politica pentru ca uraste politica.Cateva luni mai tarziu, devine independent, spunand ca "infirma orice zvon ca m-as inscrie intr-un alt partid politic".Nu a mai intrat in politica, dar a devenit consilierul personal al fostului Primar General al Capitalei. Anuntul a fost facut printr-un comunicat oficial de Primaria Capitalei, dat publicitatii zilele trecute."Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea , isi completeaza echipa cu un nou consilier personal, care va avea ca principala responsabilitate relatia dintre municipalitate, prin toate institutiile acesteia, cu Centrul Istoric al Bucurestiului, pe toate planurile: urbanistic, comercial, cultural, curatenie, ordine publica etc.In urma consultarii cu membrii Asociatiei Comerciantilor din Centrul Istoric al Bucurestiului, persoana desemnata sa ocupe aceasta functie este vicepresedintele ACCIB, Mugur Mihaescu", precizeaza Primaria Capitalei intr-un comunicat de presa.Mugur Mihaescu a fost portavocea protestelor anti-COVID atunci cand aproximativ 200 de persoane s-au strans in Piata Victoriei pentru a se opune legii carantinarii. Acestia au spus rugaciuni si au scandat, fara masti si fara sa respecte distantarea sociala, mesaje despre libertate, dictatura si coronavirus Iesirile lui Mugur Mihaescu au fost promovate la trustul lui Adrian Sarbu , cel care i-a lansat emisiunea Vacanta Mare. Ca administrator al Aleph Media SRL, Sarbu este asociat cu Mugur Mihaescu si Radu Pietreanu (partenerul lui "Garcea" din "Vacanta Mare") intr-o firma care se numeste Radu & Mugur Comedy SRL.Potrivit documentelor consultate de Paginademedia.ro, intelegerile dintre TVR si Vacanta Mare insumeaza aproape 50.000 de euro.Este vorba de mai multe contracte , incheiate separat, la inceputul lunii decembrie, cu Mugur Mihaescu, cu Radu Pietreanu si cu firma lor de productie, R&M Production. Cea care sta in spatele acestei negocieri este Doinea Gradea, presedintele-director general al TVR. Aceasta a fost numita si sustinuta de PSD in functia de conducerii Societatea Romana de Televiziune.(SRTv)