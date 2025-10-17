Albanez reținut de polițiștii de frontieră pe Aeroportul din Otopeni. Ce au găsit oamenii legii în bagajul bărbatului

Polițiștii de frontieră au descoperit vineri, 17 octombrie, aproximativ 26 de kilograme de muguri de canabis în bagajul unui cetățean albanez care venea din Atena și intenționa să intre în România.

În urma controlului făcut asupra bagajelor cetățeanului albanez, polițiștii de frontieră au găsit mai multe pachete sigilate care conțineau substanța vegetală interzisă.

Drogurile au fost confiscate, iar bărbatul a fost predat ofițerilor.

Anchetatorii încearcă să stabilească unde ar fi trebuit să ajungă drogurile, destinația finală a acestora, și dacă albanezul face sau nu parte dintr-o rețea internațională de trafic de stupefiante, scrie Mediafax.

Ads