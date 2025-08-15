Guvernul ar „îmbunătăți” mai prost taxarea multinaționalelor: „Precum ai pune o siglă de Mercedes pe un Logan”

Ministerul Finanțelor va renunța la impozitul minim pe cifra de afaceri pentru marile companii și îl va înlocui cu o taxă care se aplică pe anumite cheltuieli către firme afiliate. Noua măsură, ce vizează companiile cu venituri de peste 50 de milioane de euro, urmărește să limiteze metodele prin care multinaționalele își mută profiturile în afara României.

Vor fi monitorizate cheltuieli precum taxele de management și administrare, plățile pentru proprietate intelectuală, dobânzile intra-grup și serviciile de consultanță. Doar 3% din aceste cheltuieli vor fi deductibile, iar ce depășește acest prag va fi taxat cu 16%. Mecanismul, inspirat din modelul american BEAT, va folosi datele din 2024 și ar urma să fie aplicat din 2026.

Ministerul spune că impozitul minim pe cifra de afaceri nu și-a atins scopul, colectând doar 1,2 miliarde de lei dintr-un potențial estimat la 5–7 miliarde și afectând activitatea economică generală.

Cu toate acestea, măsura riscă să nu aibă efectul scontat, întrucât, prin noua formulă de calcul, inspirată din SUA, baza de impozitare o să fie mai mică.

Economist: „Modelul din care s-au inspirat experții de la Ministerul Finanțelor e greșit”

Economistul Marius Stroescu a condamnat ferm măsura propusă de Ministerul Finanțelor, într-o intervenție pentru Ziare.com.

„Nu pot decât să condamn această decizie a Ministrului Finanțelor. Nu cred că e o persoană rău intenționată, să ne înțelegem clar, ci doar are o echipă slab pregătită.

Mie mi-a luat sub 30 de minute să analizez această taxă la care face domnia sa referire și am găsit rapoarte care arată că (n.r. modelul de unde s-a inspirat) nu a livrat rezultatele așteptate și a fost aspru criticat pentru portițele legale prin care s-a permis în continuare scoaterea profiturilor din țară, doar că sub altă formă, din punct de vedere contabil. Acum, dacă mie mi-a luat circa 30 de minute, mai mult sau mai puțin, să realizez că modelul din care s-au inspirat experții de la Ministerul Finanțelor e greșit, nu știu ce scuză au ei”, a explicat economistul.

Ministerul Finanțelor nu a explicat de ce taxa pe cifra de afaceri nu a funcționat

Potrivit economistului, Ministerul arde niște etape prin noua măsură, întrucât ANAF nu este capabil să colecteze mai mulți bani, indiferent de formula de taxare, în lipsa unei reforme profunde.

„Ne mai spune Ministrul Finanțelor că taxa pe cifră de afaceri nu a avut rezultatele scontate. Nu știm de ce, pentru că nu ne-a explicat acest lucru, deși acolo ar fi trebuit să săpăm mult mai atent și să tragem niște concluzii. În schimb, ni se promite o altă poveste. Voi încerca să folosesc o analogie ca să înțelegem cu toții de ce ne îmbătăm cu apă chioară. Imaginați-vă că taxa pe cifră de afaceri e ca o piscină mare de ștrand din care noi colectăm taxe. Acum ni se spune că din acea piscină mare nu s-au prea colectat taxe, nu știm de ce, dar ni se promite în schimb o piscină mai mică, din care, culmea, se vor colecta taxe mai bine.

Nu știm raționamentul, nu văd raționamentul, dar asta ni se promite. Acum, genul ăsta de schimbare, din punctul meu de vedere, nu are cum să funcționeze vreodată bine dacă noi n-am fost în stare din piscina mare să colectăm cât aveam nevoie. Mai mult decât atât, aș fi înțeles o astfel de ajustare de politică fiscală dacă eram în Elveția. Acolo, administrația funcționează ceva mai bine, te poți încrede. Dar, pe scurt, să faci o ajustare de finețe într-un sistem care are probleme cu colectarea e o glumă proastă. E precum, nu știu, ai lua o siglă de Mercedes și ai pune-o pe un Logan fără frână de mână”, a continuat acesta.

Ce soluții are statul român?

Economistul Marius Stroescu a conchis prin a spune că înainte de schimbarea formulelor de taxare, ANAF trebuie „revitalizat”, iar Ministerul trebuie să angajeze consilieri diferiți.

„Din punctul meu de vedere, mai întâi ne asigurăm că avem un grad de colectare foarte bun, revitalizăm ANAF-ul și după aia ne punem noi problema de cum modificăm fiscalitatea astfel încât să fie și mai eficientă, cu tipul preciziei de laser. Nu putem să ardem etapele. Avem nevoie de o fundație solidă și sănătoasă.

Sfatul meu sincer pentru domnul ministru e să-și concedieze tot cabinetul și să angajeze economiști și analiști cu background divers. Dacă vrei să iei decizii corecte, asta înseamnă să ai o diversitate în echipă și oameni care te vor contrazice. Nu vrei să auzi tot timpul că oamenii îți cântă în strună.

Repet, dacă vrei să iei decizii corecte. Și mă îndoiesc că asta se întâmplă acum. Cam asta voiam să zic pe subiect”, a conchis economistul.

