Guvernul renunță la impozitul pe cifra de afaceri a multinaționalelor, în ciuda nevoii de a crește veniturile statului. Ce explicație aduce ministrul de Finanțe

În ședința din ziua de 29 august 2025, guvernul Bolojan a eliminat impozitul pe cifra de afaceri a multinaționalelor.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat, după ședința de guvern în care a fost aprobat Pachetul 2 de măsuri de austeritate, că va fi eliminat impozitul minim pe cifra de afaceri a companiilor de peste 50 de milioane de euro, informează Antena 3.

Ministrul de Finanțe a precizat că noul sistem va trata cheltuielile "sensibile” ale multinaționalelor.

Taxa IMCA (Impozitul Minim pe Cifra de Afaceri) pentru companiile multinaționale este o taxă fiscală introdusă în România pentru firmele care au o cifră de afaceri anuală care depășește 50 de milioane de euro. Această taxă se aplică pentru a asigura o contribuție minimă la bugetul de stat chiar și în cazul companiilor aflate în pierdere fiscală. Taxa a intrat în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2024.

„Una dintre cele mai importante măsuri din acest pachet este eliminarea impozitului pe cifra de afaceri a companiilor de peste 50 de milioane de euro, care nu discrimina între companiile străine și cele românești. Noul sistem de impozitare pe care l-am propus tratează punctual acele cheltuieli ale companiilor multinaționale care sunt sensibile (cheltuieli de management, de consultanță, de proprietate intelectuală) și atrage atenția asupra acestor cheltuieli tocmai pentru a trata exact acele puncte sensibile, pentru că ne dorim investiții din partea acestor companii. Aceste investiții, din momentul implementării acestui impozit pe cifra de afaceri, au scăzut. Suntem conștienți că investițiile private sunt cheia succesului, mai ales în acest an, fie că sunt fonduri private, din PNRR”, a declarat ministrul.

Ads