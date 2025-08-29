Guvernul renunță la impozitul pe cifra de afaceri a multinaționalelor, în ciuda nevoii de a crește veniturile statului. Ce explicație aduce ministrul de Finanțe

Autor: Mihai Diac
Vineri, 29 August 2025, ora 22:37
Guvernul renunță la impozitul pe cifra de afaceri a multinaționalelor, în ciuda nevoii de a crește veniturile statului. Ce explicație aduce ministrul de Finanțe
În ședința din ziua de 29 august 2025, guvernul Bolojan a eliminat impozitul pe cifra de afaceri a multinaționalelor.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat, după ședința de guvern în care a fost aprobat Pachetul 2 de măsuri de austeritate, că va fi eliminat impozitul minim pe cifra de afaceri a companiilor de peste 50 de milioane de euro, informează Antena 3.

Ministrul de Finanțe a precizat că noul sistem va trata cheltuielile "sensibile” ale multinaționalelor.

Taxa IMCA (Impozitul Minim pe Cifra de Afaceri) pentru companiile multinaționale este o taxă fiscală introdusă în România pentru firmele care au o cifră de afaceri anuală care depășește 50 de milioane de euro. Această taxă se aplică pentru a asigura o contribuție minimă la bugetul de stat chiar și în cazul companiilor aflate în pierdere fiscală. Taxa a intrat în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2024.

„Una dintre cele mai importante măsuri din acest pachet este eliminarea impozitului pe cifra de afaceri a companiilor de peste 50 de milioane de euro, care nu discrimina între companiile străine și cele românești. Noul sistem de impozitare pe care l-am propus tratează punctual acele cheltuieli ale companiilor multinaționale care sunt sensibile (cheltuieli de management, de consultanță, de proprietate intelectuală) și atrage atenția asupra acestor cheltuieli tocmai pentru a trata exact acele puncte sensibile, pentru că ne dorim investiții din partea acestor companii. Aceste investiții, din momentul implementării acestui impozit pe cifra de afaceri, au scăzut. Suntem conștienți că investițiile private sunt cheia succesului, mai ales în acest an, fie că sunt fonduri private, din PNRR”, a declarat ministrul.

Guvernul ar pregăti o Ordonanță care să scutească unele companii de impozitul pe cifra de afaceri. În ce domenii s-ar aplica viitoarea OUG
Guvernul ar pregăti o Ordonanță care să scutească unele companii de impozitul pe cifra de afaceri. În ce domenii s-ar aplica viitoarea OUG
Guvernul Bolojan ar pregăti o Ordonanță de Urgență prin care, în contrast cu actualele eforturi de creștere a încasărilor statului, unele companii ar urma să fie scutite de impozitul pe...
Mesajul din două cuvinte pe care îl are un miliardar pentru cei care nu vor să învețe să folosească Inteligența Artificială
Mesajul din două cuvinte pe care îl are un miliardar pentru cei care nu vor să învețe să folosească Inteligența Artificială
Într-o eră în care Inteligența Artificială transformă rapid mediul de afaceri, refuzul de a învăța să o utilizezi poate deveni un obstacol major. Un miliardar și antreprenor de succes...
