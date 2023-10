Trupul mumificat al unui hoț alcoolic va fi înmormântat după 128 de ani. Cum a ajuns Willie cel de Piatră un simbol în Pennsylvania VIDEO

Un bărbat mumificat cunoscut sub numele de Willie cel de Piatră (Stoneman Willie) va primi o înmormântare adecvată după ce a fost expus timp de 128 de ani la o casă funerară din Reading, Pennsylvania, relatează Reuters.

Bărbatul neidentificat era un alcoolic care a murit de insuficienţă renală într-o închisoare locală la 19 noiembrie 1895. El a fost mumificat din greşeală de un antreprenor de pompe funebre care experimenta noi tehnici de îmbălsămare, potrivit Auman's Funeral Home.

Îmbrăcat într-un costum cu papion, bărbatul este expus într-un sicriu cu o eşarfă roşie pe piept. Părul şi dinţii i-au rămas intacte, iar pielea a căpătat un aspect de piele prelucrată.

Pentru că bărbatul a dat un nume fals atunci când a fost arestat pentru furt din buzunare, identitatea lui Stoneman Willie a fost necunoscută timp de mulţi ani, iar oficialii locali nu au reuşit să-i găsească rudele.

Firma de pompe funebre a solicitat statului permisiunea de a păstra cadavrul în loc să îl îngroape, pentru a monitoriza procesul experimental de îmbălsămare.

Dar Auman's Funeral Home spune că l-a identificat acum pe Stoneman Willie cu ajutorul documentelor istorice şi îi va dezvălui numele la sfârşitul acestei săptămâni, când va înmormânta cadavrul. Până acum, nu se ştiau prea multe despre el, dincolo de rădăcinile sale irlandeze.

"Noi nu ne referim la el ca la o mumie. Ne referim la el ca la prietenul nostru Willie", a declarat Kyle Blankenbiller, directorul companiei funerare.

Înainte de înmormântare, oraşul Reading îl va comemora pe cel care face parte din folclorul oraşului de generaţii întregi.

Duminică, localnicii au ieşit pe străzi pentru a sărbători cea de-a 275-a aniversare a oraşului Reading cu o paradă colorată care a inclus un dric din motociclete ce a transportat sicriul lui Willie.

Pe tot parcursul acestei săptămâni, Willie va fi expus la Auman's Funeral Home. Sâmbătă, el va face ultima sa călătorie pe străzile din Reading şi va fi înmormântat într-un cimitir local, unde numele său real va fi în sfârşit înscris pe piatra sa de mormânt.

