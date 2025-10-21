Munca de acasă îmbunătățește sănătatea și fericirea angajaților. Rezultatele unui studiu derulat timp de 4 ani

Autor: Aniela Manolea
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 10:09
Munca de acasă îmbunătățește sănătatea și fericirea angajaților. Rezultatele unui studiu derulat timp de 4 ani
Studiu: Munca de acasă îmbunătățește sănătatea și fericirea angajaților FOTO /Pexels

Munca de acasă are un efect benefic asupra sănătății și fericirii angajaților, ceea ce duce la o productivitate stabilă sau în creștere, potrivit unui studiu. Există însă și un factor crucial în datele publicate în septembrie 2025: angajații o duc cel mai bine atunci când pot alege dacă muncesc de acasă sau de la birou.

Studiul desfășurat de cercetătorii de la Universitatea Australiei de Sud, din Adelaide, a analizat impactul muncii de acasă asupra angajaților timp de 4 ani, inclusiv din timpul pandemiei de Covid-19.

Angajații care au putut munci de acasă au ajuns la un echilibru mai bun între muncă și viața personală, spun cercetătorii australieni. Timpul câștigat prin renunțarea la deplasarea până la locul de muncă oferă avantaje multiple, potrivit studiului citat de fortune.com.

Beneficiile muncii de acasă pe termen lung includ:

  • cheltuieli de transport eliminate
  • 30 de minute de somn în plus în fiecare noapte
  • 30% din timpul de transport eliminat merge către activități recreaționale, inclusiv mai multă mișcare
  • alimentație îmbunătățită și un control mai bun al mărimii porțiilor

Angajații care muncesc de acasă mănâncă mai multe legume și fructe decât cei care merg zilnic la birou, mai arată studiul.

Cel mai bogat om din lume, Elon Musk, este unul dintre cei mai vocali critici ai muncii de acasă, despre care spune că reduce inovația. Studiul a demonstrat însă că productivitatea a rămas stabilă după trecerea de la muncă la birou la telemuncă, iar în multe cazuri chiar a crescut.

Condiția esențială pentru munca de acasă

Studiul care a abordat multiplele beneficii ale muncii de acasă se încheie însă cu un avertisment: cel mai bine pentru angajați este să aleagă singuri cum vor să lucreze.

Datele arată o diferență importantă între munca de acasă ca alegere personală și cea obligatorie.

La fel cum munca la birou îi poate motiva pe unii angajați care își doresc să fie înconjurați de colegi, și munca de acasă are cele mai mari beneficii pentru cei care și-o doresc.

