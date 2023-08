Angajații cu salarii mici care lucrează de acasă riscă să rămână săraci. Problemele sistemice ale muncii remote în corporații

Imaginea populară a angajatului ”remote” descrie deseori un profesionist bine educat lucrând la laptop, stând comod la birou amenajat în propria locuință, într-un decor decupat din reviste. Realitatea, susține un studiu publicat în iulie în cadrul Institute for Economic Policy Research al Universității Stanford, este diferită. Economiștii și sociologii au ajuns la concluzia că, pentru persoanele angajate în slujbe gândite să economisească costuri pe termen scurt pentru companii, șansele reale de evoluție pe piața muncii scad considerabil. Angajații tind să fie alienați de la evoluția pe scara ierarhică a companiilor, personalul slab calificat sau care necesită puțină experiență în slujbele remote se schimbă mai des decât înainte, iar tot procesul, deși pare să vină cu avantaje de ambele părți pe termen scurt, perpetuează nivelul de sărăcie și lipsa de pregătire sustenabilă pe termen lung.

Dintre cei aproximativ 10% dintre angajați care au răspuns în cadrul studiului citat că lucrează mereu de acasă, cei mai mulți au salarii mici în roluri de suport – purtând căști și conectându-se din apartamentele lor, aflate în zonele mai ieftine dintr-un oraș mare. Se așteaptă ca numărul lor să crească în anii următori.

"Aceste locuri de muncă sunt în mare parte bazate pe calculator, implicând adesea sarcini individuale și, de obicei, ușor de monitorizat," potrivit unui raportului de la Stanford. Companiile tind să ia în considerare costuri de salarizare, beneficii, finanțe, resurse umane, suport IT, angajând personal care să lucreze de acasă, dar cea mai îngrijorătoare tendință pare să fie cea de a favoriza munca remote în joburile unde forța de muncă sunt mai mici, precum suport IT, muncă de call-center sau procesare de date pe calculator.

Ads

În situația în care companiile se concentrează doar pe economiile de cost pe termen scurt, munca la distanță ar putea însă agrava aspectele nesatisfăcătoare ale acestor locuri de muncă care duc adesea la o mai mare rotire a personalului și la un serviciu mai slab pentru clienți. Specialiștii insistă că acele companii care favorizează locurile de muncă cu salarii mici la distanță ar trebui să investească în comunicare și pregătire interdepartamentală, astfel încât aceste roluri să creeze mai multă valoare pentru companii și clienții lor și să ofere o cale de carieră pentru angajați.

Problemele muncii de acasă pe termen lung și principiul ”înlocuirii rapide”

Mai mulți lideri din mediul de afaceri s-au plâns că munca la distanță afectează organizațiile lor – prin reducerea creativității și a educației continue la locul de muncă, erodarea culturii sau dificultatea comunicării. Dar aceste preocupări sunt de obicei exprimate având în minte angajații profesioniști. Lucrătorii cu salarii mici, adesea considerați ușor înlocuibili, rar sunt luați în considerare. Din studiul efectuat de specialiști, pare să îi intereseze pe nimeni dacă doi lucrători dintr-un centru de apel discută în pauza de masă și ajung la o soluție inovatoare pentru o problemă a unui client.

Ads

O analiză Bloomberg l-a citat de Zeynep Ton, profesor la Massachusetts Institute of Technology și autoare a volumului The Case for Good Jobs: How Great Companies Bring Dignity, Pay and Meaning to Everyone's Work. Aceasta consideră că este o greșeală să subestimăm valoarea creată de angajații cu salarii mici - și una costisitoare. Ton a ajutat directori executivi să reducă turnoverul în companii, să mărească profiturile și să crească satisfacția clienților, reconfigurând companiile lor astfel încât locurile de muncă cu salarii mici să permită oamenilor să "se simtă oameni, nu ca o pereche de mâini, și să aibă un salariu suficient de satisfăcător pentru a se simți stăpâni pe deciziile financiare din viața lor". Salarizarea, beneficiile, un program stabil și un parcurs clar în carieră sunt esențiale, salariul satisfăcător ieșind pe primul loc în lista priorităților, conform specialistului.

Ads

Cu toate acestea, directorii executivi adesea îi spun că nu își pot permite să plătească mai mult lucrătorilor cu salarii mici, arată Bloomberg. Majoritatea companiilor au adoptat ceea ce Ton numește o "strategie de înlocuire rapidă", acceptând în esență că vor înlocui în mod regulat o parte semnificativă din lucrătorii cu salarii mici.

Autoarea subliniază că astfel de locuri de muncă sunt rezultatul unei serii de alegeri strategice și operaționale interconectate. Companiile care reușesc să ridice locurile de muncă cu salarii mici standardizează procesele de rutină și solicită idei despre cum să îmbunătățească serviciul pentru clienți. Evită suprasolicitarea personalului, deoarece recunosc că acest lucru duce la servicii neglijente, greșeli și pierderi de venituri. "Nu poți aplica doar un singur element al sistemului de dezvoltare al unor locuri de muncă satisfăcătoare și să te aștepți la toate rezultatele pe care le poate produce acest sistem", arată specialistul în cartea citată.

Bloomberg a citat cazul oferit de autoare, al unei bănci unde o treime din apelurile de serviciu pentru clienți erau generate de sistemul defectuos de plată al facturilor. Deși soluția evidentă era să repare sistemul de plată online, banca a investit bani în publicitate mai multă și în creștere pe bază de fuziuni și achiziții, ignorând îmbunătățirea ofertei lor de produs, explică Ton. "Dacă câștigarea și menținerea clienților nu este importantă, nu vor prioritiza îmbunătățirea experienței angajaților."

Ads

Specialiștii conchid că oamenii cu cele mai bune idei pentru a mulțumi clienții sunt cei care petrec cel mai mult timp cu ei, iar aceștia sunt angajații din prima linie, nu directorii executivi – conform unui studiu Harvard Business Review, directorii executivi petreceau doar 3% din timpul lor cu clienții.

Soarta angajaților remote pe poziții inferioare din corporații

Pe măsură ce presiunile de reducere a costurilor duc la mai multe locuri de muncă cu salarii mici la distanță, se preconizează că mai puțini lideri se vor concentra pe acești angajați. ”Ochii care nu se văd, se uită. Conform Harvard Business Review, liderii seniori petreceau în 2019 doar 6% din timpul lor cu angajații de rang inferior. Și aceste cifre datează dinainte de creșterea muncii la distanță în perioada pandemiei.

Munca la distanță oferă beneficii semnificative angajaților cu salarii mici. În primul rând, statisticile arată că au cele mai costisitoare navete, mai ales deoarece costul vieții duce ca locuințele care și le permit să fie plasate departe de centrele administrative ale orașelor. Transportul public presupune călătorii mai lungi decât un drum cu mașina, iar presiunea creșterii unui copil poate însemna un nou atu pe termen scurt pentru un angajat remote.

Ads

Cu toate acestea, datoria companiilor, arată economiștii citați, este să se asigure că aceste locuri de muncă de rang inferior oferă oportunități palpabile de a avansa în carieră. Deși angajarea exclusivă a personalului de suport la distanță poate economisi bani, aceștia pot trebuie să fie văzuți ca o cale accesibilă de a îmbunătăți procesele unei companii, iar în pofida muncii de acasă, angajaților remote trebuie să li se ofere posibilitatea avansării în carieră, în detrimentul rulajului de personal, insistă experții.

Situația muncii remote în România

Potrivit informațiilor colectate de o platformă cunoscută de angajare din România, în 2022, 46,1% dintre angajați au lucrat exclusiv de la sediul companiei.

În țara noastră 18,4% dintre angajați lucrează integral de acasă, iar restul își împart programul între casă și birou, astfel: 18,8% au un program hibrid pe o structură decisă de companie, 13,7% trebuie să vină și la birou, dar au libertatea de a decide singuri câte zile lucrează de acasă și câte de la sediu, iar 3% vin la birou doar pentru întâlniri și ședințe.

„Dacă la începutul lui 2020 încă eram țara din Europa cu cea mai mică deschidere a angajatorilor față de munca remote, acum acest stil de lucru a intrat într-o formă de normalitate și la noi, în aproape toate domeniile de activitate. La nivelul anului trecut, au fost postate peste 30.000 de joburi remote, cu 29,4% mai mult față de 2021 și cu 490% mai mult decât în 2019, iar de la începutul anului și până acum avem deja mai mult de 3.000 de joburi remote postate, adică 10% din total.”, a declarat Ana Călugăru, Head of Communications în cadrul platformei de recrutare online care a efectuat studiul citat de start-up.ro.