"Merită să mai pleci în UK în 2024?" Ce răspunsuri a primit un român care nu știe ce decizie să ia. "S-a dus dracu' Anglea"

Românii pleacă de obicei să muncească în Italia, Spania, Germania și Franța, unde găsesc locuri de muncă în diverse domenii, cum ar fi construcțiile, agricultura, îngrijirea vârstnicilor și serviciile. Aceste țări oferă salarii mai mari decât în România, dar și o calitate a vieții mai bună, precum și o rețea de sprijin pentru imigranți.

În schimb, mulți români evită să lucreze în Anglia din cauza incertitudinilor legate de Brexit, dificultăților administrative și unui climat mai ostil față de imigranți, iar uneori și din cauza unui cost al vieții ridicat.

Este tema de discuție lansată de un român în mediul online. Familia acestuia este în Anglia și ar vrea la rândul său să plece, însă nu e sigur că va avea acolo viața la care visează și cere păreri.

"Merită să mai pleci în UK în 2024?"

"Aș vrea să plec în UK din RO, aș merge acolo la familie cu viza pentru reîntregire, am 3 ani de experiență în Ro am lucrat în bănci, vânzări, audit, pe finanțe-analiză economică IMM etc, audit, broker credite etc, master în finanțe + management, licență la fel, întrebarea mea este dacă experiență din RO+ facultatea ar fi recunoscută la nivel de angajator în Uk, also m-ar interesa să fac și acolo încă o facultate pe management-business, zona ar fi Manchester, logodnica mea ar fi și ea interesată să vină cu mine însă ea e din Republica Moldova, tot la fel cu aceeași experiență ca mine, însă nu are cetățenie RO (suntem căsătoriți), orice sfat este de ajutor", a scris acesta pe Reddit.

"La final de luna rămâneam pe 0"

Postarea a strâns peste 200 de răspunsuri cu opinii pro și contra plecării. Mulți argumentează relatând experiențele personale.

"Eu am revenit acum 2 ani în Ro în Cluj. Câștigam 50k brut pe an, 35 în mâna după taxe. Chiria și bills 1400 în Londra. La final de luna rămâneam pe 0. Am stat 10 ani în UK. Se duce dracu încet încet post Brexit. Am aplicat la vreo 1000 joburi din care am primit vreo 10 răspunsuri."

"Nu există rețeta succesului care să funcționeze în fiecare caz. Din câte văd eu la tine pentru că ai familie acolo, dacă vei putea sta cu ei cel puțin 6-12 luni gratis sau pentru un cost simbolic, deja ai un mare, foarte mare avantaj. În timp în funcție de zona în care ești, pregătirea pe care o ai, disponibilitatea la muncă-sacrificii și f.f.f. important, noroc, poți ajunge foarte bine comparat cu România. Orașele mici-medii sunt mai OK vs Londra, Birm, Manchester, etc. dpmdv.

Ce nu zice multă lume: contează foarte mult și de la ce situație pleci din România, ce lași în urmă. Una e să pleci dintr-un coșmar gen Petroșani, Vaslui, Zlatna, Reșița (you get the point) sau de la o situație bună-bunicică din Brașov, Timișoara, etc. Foamea și/sau sărăcia îți dă aripi."

"Mulți români care locuiesc în UK îți vor spune că acolo este paradisul, iar asta se explică pentru că în mintea lor România = sărăcie / zona rurală din Moldova / Oltenia / orașe mici urâte și falimentare.

Astfel, situația care o lași în urmă e cea la care te vei raporta și cea care îți va modela percepția.

Dacă ai o viață socială bună în România, și o stare materială cât de cât ok, este posibil să nu faci upgrade dacă te muți în UK.

În schimb, dacă pregătirea ta profesională este una solidă, este foarte posibil să o valorifici mult mai mult în UK comparat cu România. Mulți români din UK lucrează în joburi simple, unde nu se cere multă educație, deci e iarăși greșit să te compari cu ei pentru că tu nu vei lucra în aceeași manieră."

"S-a dus dracu Anglea"

"Răspunsul meu: NU", spune cineva, categoric. Apoi argumentează cu calcule detaliate:

"Pentru context: am licență, masterat, și 3 ani experiență în finanțe toate în Anglia.

-Vreau să schimb locul de muncă - am trimis peste 100 aplicații, abia primesc ceva înapoi. Finanțe este tot competitiv.

-Chiria la Londra: minim 800-900 pentru share house, care și atunci se găsește greu sau e de rahat cu jegoși în casă (am văzut și trăit așa ceva). Vrei casă sau apartament singur? Minim 1400 fără facturi. Tu cu încă cineva? Minim 2000.

-Transport: plătesc £150-200 lunar pentru ce merg în timpul liber și 3 zile birou pe săptămâna.

-Imigrație: fără settled status luat acum câțiva ani, îți trebuie viza. Viza asta te costă £3200 pe 3 ani.

-Taxe: mie tot mi se ia aproape o treime din salariu.

-Ieșit în oraș: o masă este minim £20-30 la restaurant normal. Vrei opulență? £100 lejer. O bere este £7 pe 568ml, un cocktail în medie £10-12.

-Siguranță: abia vineri seară pe la 22.30 așteptăm autobuzul să mă duc acasă după cumpărături, un băiat cu macetă alerga pe altul la 20 metri de mine. Adrenalină forță.

-Sănătate: doctori incapabili, cretini și idioți, caută simptome pe net. Ai nevoie de investigație? Aștepți minim 6 luni pentru a fi chemat la investigații la spital. Dentist la domeniul sănătate publică nu există că nimeni nu mai acceptă pacienți. La privat, o carie £120, control £50, dacă mai vrei și altele nu mai mănânci.

S-a dus dracu Anglea."

Și alții se referă la sistemul de sănătate.

"Maică-mea stă în Londra de mulți ani și când a mers ultima dată la medic cu diverse probleme, medicul a întrebat-o dacă se roagă din când în când, că ajută."

"Toată lumea pleacă din UK tu vrei să te duci… nu știu în detaliu care mai este situația acum, eu am locuit acolo 2011-2013 pt studii când încă era ok. Cam toți prietenii mei din UK (de toate națiile inclusiv britanici) ori și-au luat tălpășița ori au de gând."

"Du-te și încearcă-ți norocul"

Unii îl îndeamnă să încerce, totuși.

"Toți iresponsabilii care mănâncă din take-away de leneși ce sunt și fumează 2 pachete de țigări pe zi și-au dat cu părerea despre UK și cum dacă ei sunt niște loseri care nu știu să se adapteze unei civilizații toată lumea trebuie să plece. Du-te frate liniștit în UK că situația ta nu e ca a altora, fiecare individ e diferit, ție îți poate prii stilul britanic de viață, n-ai de unde să știi dacă nu încerci, ăstora nu le place că nu se practică evaziunea fiscală la Anglia, ei sunt obișnuiți să fenteze statul în România și au crezut că le merge în UK. Du-te și încearcă-ți norocul, lasă papagalii ăștia să vorbească!"

