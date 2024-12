Românii care lucrează în străinătate, despre cât câștigă și cât pun deoparte. ”Curier pe bicicletă electrică, 4.000 de euro“

Românii care lucrează în străinătate sunt motivați de dorința unui trai mai bun, salarii mai mari și oportunități profesionale inaccesibile acasă. Mulți se confruntă cu provocări precum adaptarea la o cultură diferită, dorul de familie sau munca în condiții dificile, dar rămân dedicați pentru a-și susține familiile din țară.

Pentru cei care se gândesc să plece, decizia este adesea influențată de poveștile de succes ale altora, dar și de frustrările legate de condițiile economice din România. Este important să fie bine informați despre viața din străinătate, să își evalueze corect așteptările și să cântărească riscurile și beneficiile înainte de a lua această decizie.

Un român a deschis o discuție pe această temă și le-a adresat întrebări punctuale celor care muncesc în străinătate.

"Cât reușiți să economisiți în fiecare lună și în ce țară lucrați și în ce condiții?"

"Tot vedem pe net diverse oferte de muncă în străinătate pe salarii frumoase. De fapt noi ne imaginăm cum ar fi să primim acei bani în România și astfel ni se pare că e un salariu foarte bun, dar nu luăm în considerare costul traiului de acolo.

Cu toate acestea nimeni nu mai vrea să se întoarcă în România.

Vreau să vă rog să postați sub anonimat, dacă se poate și vreți să ajutați ca să ne putem face o idee și nu este vreun secret:

În ce țară lucrați? În ce zonă? Întreb fiindcă majoritatea țărilor au regiuni mai scumpe și regiuni mai ieftine.

Ce anume lucrați? (Doar dacă vreți să spuneți.)

Cât este salariul net (adică în mână) pe lună?

Cât reușiți să economisiți din salariu în fiecare lună după ce ați plătit toate cheltuielile și v-ați luat și de mâncare?

Economisiți atât ducând o viață normală în care să nu duceți lipsă de nimic, plus câte o ieșire în oraș, plus haine noi și bune și stați într-o locuință decentă SAU ducând o viață cu restricții și penitență în care nu faci decât drumul către muncă și înapoi acasă și în rest nimic, și mai stai și cu mai mulți în cea mai ieftină chirie sau stai singur, dar într-o chirie în care nu ar sta mai nimeni?

Per total, merită sau nu? De ce?" a întrebat acesta pe Reddit.

"În fiecare lună când vine salariul pun deoparte cam 1.700 de euro"

Postarea sa a strâns sute de comentarii. Un român care lucrează ca inginer de telecomunicații în Franța a mărturisit că pune deoparte lunar câte 1.700 de euro.

"În ce țară lucrați? În ce zonă? Întreb fiindcă majoritatea țărilor au regiuni mai scumpe și regiuni mai ieftine.

- Franța, la 20 km de Paris.

Ce anume lucrați? (Doar dacă vreți să spuneți.)

- Inginer la o firmă de telecomunicații

Cât este salariul net (adică în mână) pe lună?

- Cam 2.800 de euro + încă vreo 5.000 bonus pe an.

Cât reușiți să economisiți din salariu în fiecare lună după ce ați plătit toate cheltuielile și v-ați luat și de mâncare?

În fiecare lună când vine salariul pun deoparte cam 1.700 de euro. Când vine bonusul pun mai mult.

Stăteam în chirie cu 750e/lună. O căsuță de 26mp pe 2 etaje, ceva mic. Asta până în 2021. Apoi am devenit proprietar cu o rată lunară de 642 de euro. Nu pot să zic că duc lipsă, dar nici nu pot să zic că trăiesc viață prea tare. Sunt cam gammer și nu ies mega des. Sunt căsătorit și călătoresc ceva cu nevasta, de asta nu ducem lipsa în general. Bineînțeles când călătorim nu pun 1.700e deoparte. Ieșim din când în când la un muzeu sau la o experiență, un château, un restaurant. Am cumpărat mășină de spălat vase recent. Am haine destule (nu îmi iau fără să arunc de obicei).

Merită. Oameni mai liniștiți decât la București, zile de concediu între 34 și 45 (depinde de serviciu), transporturi foarte ok în toată țara, acces ușor la vecini cu tren/avion, mâncare bună, asigurare medicală super (carii, ochelari, 80% la coroane)."

"UK, Oxford: 3400£ la mână. Inginer software.

Chiria 1.300, mașina, 600 împrumuturi vechi 400.

Alte cheltuieli 100.

Deoparte doar 300-500, dar nu-mi refuz nimic și Oxford e al naibii de scump."

Un român care trăiește în Chicago reușește să pună deoparte 500 de dolari pe lună, însă precizează că cheltuielile sunt foarte mari.

"Chicago, USA

Lucrez de un an ca și broker de marfă (4 ani în logistică). $3,500 net după taxe la final de lună. Costurile de aici sunt impresionant de mari, când m-am mutat în America mă așteptam să rup normele și să fac bani de să-mi iasă pe nas - nu e cazul. Economisesc $500 pe lună, dar mă și distrez și călătoresc relativ des (am 26 de ani, încă nu m-a lovit realitatea). Mulți americani nu fac atâția bani și sunt în situații mult mai grele (copii, datorii de studiu, ipoteci) - nu știu cum trăiesc. Vorbesc cu mulți prieteni care sunt în America de 20 de ani și îmi povestesc cum cărau gheață sau serveau mese și salvau $1,500 pe lună ca popa (acum 20 de ani) - nu știu ce s-a întâmplat între timp dar eu n-am prins așa ceva."

"Pentru mine merită"

Un alt român lucrează la Amsterdam și economisește 1000 de euro lunar.

"Amsterdam. Fac curat într-un hostel din oraș aflat la 10 minute de muzeul Van Gogh. Câștig 2.072€ net. După ce plătesc chiria (400€) mănânc, merg la concerte pun deoparte 1.000€ în fiecare lună. Overall, da, merită. Având în vedere că nu am nicio calificare, pentru mine merită. Nu am studii superioare terminate în țară și nici în afară."

"Austria - Vienna - IT. Aș putea pune 800-1.000€ deoparte pe lună, dar plătesc o mașină de care nu am nevoie și nu o conduc, iar de restul mă droghez."

"Nu scad niciodată sub 3k salariu"

"Curier pe biclă electrică în Zurich. 4000 euro dacă fac 40 ore pe săptămâna, 160 de ore pe luna. Pun 2000 în luna în care fac 4k și 1000 în luna în care fac doar 3k. Nu scad niciodată sub 3k salariu."

"Încep prin a spune că nu am plecat neapărat că să strâng bani, ci că să mă bucur de condiții normale de muncă și pentru că nu aveam nimic de pierdut. În România în transporturi se fac mult prea multe ilegalități, ore multe, salarii mici etc.

Germania - NRW - oraș de aproximativ 150-200k locuitori. Am venit inițial că șofer de camion, apoi am lucrat o perioadă că dispatcher (disponent cum îi spune aici) iar acum sunt înapoi pe camion. Undeva la €2900-3100 venit net total. Asta include salariu, diurnă și spor de noapte. Pe lângă asta mai primesc și al 13-lea salariu + pensie privată + câteva bonusuri mai mici cu diverse ocazii dar nu le-am inclus în venitul acesta. Foarte important: sunt în fiecare zi acasă și câștig banii ăștia. Cartonarii din România vor să dormi 4 săptămâni în cabină pentru bani mai puțini.

Cheltuielile mele lunare mă duc cam în €1400-1500. Aici intră chiria (apartament cu 2 camere de aprox. 45m2), mâncare, facturi și mașină. După toate astea rămân cu minim €1200-1300, din care €500 îi pun într-un cont de economii, €200 în S&P500 și restul îi folosesc pentru haine, hobby-uri și diverse lucruri. Surplusul îl bag în contul de economii.

Pentru mine a meritat, că dacă nu merita nu mai stăteam aici. Dar asta trebuie să decidă fiecare pentru el.

Merită să vii dacă ești dispus să înveți limba și să te acomodezi cu mentalitatea de aici. Germania oferă în continuare oportunități pentru toată lumea. Și spre deosebire de România, aici ai posibilitatea să te recalifici în aproape orice domeniu, indiferent de studiile pe care le ai. Aici în multe cazuri Ausbildungul e mai important decât facultatea. Singura condiție fiind bineînțeles să vorbești limba măcar la nivel B1, de preferat B2."

"Germania, Stuttgart

Job: consultant IT (40h/săptămână), de la anu programator angajat intern (38h săptămână), jobul lejer

Salariu: 5.100€ net

Economii: ~3.000€

Rată ap 2 camere în centru 1.200€ (putea fi 900€, dar am ales pe 20 de ani cu rată fixă de 1,4% pe toată durata)".

"Am pus totul pe hârtie, ies pe plus"

Printre cei care au răspuns este și un medic care urmează să plece în Suedia.

"Eu sunt medic. Acum 3 săptămâni am dat interviu pentru un post într-un spital din Suedia. M-au plăcut, m-au acceptat, în august 2025 urmează să plec. Până să iau interviul toaaaata lumea îmi zicea să plec, să fug de aici. Acum că am luat interviul, toți de pe lângă mine îmi spun brusc că nu e o idee așa bună, că din aia 6000 de euro cât iau pe lună acolo n-o să reușesc să fac nimic pentru că e traiul foarte scump. Îmi găsesc toate motivele să nu mai plec: ba că banii nu-s așa mulți, ba că ei sunt foarte reci și o să întru în depresie acolo sau o să devin alcoolică, ba că o să-mi îndobitocească copilul, and so on. Am pus totul pe hârtie, ies pe plus în Suedia în orice caz față de România. Așa-s oamenii. Vor să-ți fie bine, dar nu mai bine decât le e lor."

"Belgia, de 23 fr ani. Mecanic întreținere într-o fabrică. Aici se plătește pe oră 21.50 + sporuri undeva la vreo 2800-3000/ luna. Avem casă noastră de 12 ani și plătim 1100€ lunar credit ipotecar. 2 copii unul student celălalt liceu primul an.2 mașini, soția muncește cam același venit. Economisim 5-700€, dar mergem la ski în Austria și vara în Spania. Bani rămân nu e problemă, dar e o țară scumpă. Locuim în Vlaanderen.”

