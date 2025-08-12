Câți ani din viață ne petrecem muncind. Islandezii bat toate recordurile, România, sub media europeană

În Europa, durata medie a vieții active a crescut la 37,2 ani în 2024, dar diferențele între țări sunt mari: Islanda conduce cu peste 46 de ani de muncă, în timp ce România se oprește la aproximativ 32,7 ani.

Factorii care influențează cât muncim includ cererea pe piața muncii, vârsta oficială de pensionare, atitudinea față de angajații vârstnici și sistemele de protecție socială. Participarea ridicată pe piața muncii crește anii petrecuți în câmpul muncii, iar tendințele arată că, pe viitor, vârstele de pensionare vor continua să crească, prelungind astfel carierele europenilor.

Statisticile arată o creștere constantă a duratei vieții active pe continent, dar diferențele dintre state sunt uriașe: de la puțin peste 30 de ani în Turcia, la peste 46 în Islanda. Eurostat arată că, în 2024, un european muncește, în medie, 37,2 ani. E cu 2,4 ani mai mult decât în 2014, adică o creștere de 7%, conform Antena 3 CNN.

Cel mai important factor care a dus la aceste cifre este faptul că oamenii trăiesc mai mult, vârstele de pensionare cresc, iar anii petrecuți în câmpul muncii se adună, scrie Euronews.

Țările nordice conduc detașat clasamentul

Islanda e pe primul loc, cu o durată estimată a vieții active de 46,3 ani, urmată de Țările de Jos (43,8 ani) și Suedia (43 ani). Danemarca (42,5), Norvegia (41,2) și Finlanda (39,8) completează topul. În vestul Europei, Elveția (42,8 ani), Irlanda (40,4) și Germania (40) depășesc, la rândul lor, pragul de 40 de ani. Franța (37,3), Belgia (35) și Luxemburg (35,6) se apropie mai mult de media europeană, iar în sud tabloul devine mixt: Portugalia (39,3) și Malta (39) stau bine, însă Italia (32,8), Grecia (34,8) și Spania (36,5) coboară în clasament. În est, Ungaria (37,4) e aproape de media UE, dar România (32,7) și Bulgaria (34,8) au printre cele mai scurte vieți profesionale. În Balcani, Turcia (30,2), Macedonia de Nord (31,5) și Muntenegru (32,1) închid lista.

„În primul rând, partea de cerere joacă un rol important: dacă angajatorii au nevoie de muncitori, crește participarea pe piața muncii și se prelungește durata vieții active. În al doilea rând, contextul instituțional contează, în special în ceea ce privește reglementările privind pensiile și piața muncii.

Un factor-cheie este vârsta oficială de pensionare: cu cât este mai mare, cu atât durata vieții active este mai lungă. Cu cât sistemul de pensii oferă mai puține opțiuni de pensionare anticipată, cu atât oamenii sunt mai predispuși să rămână mai mult timp în câmpul muncii”, a explicat profesorul Moritz Hess, de la University of Applied Sciences Niederrhein.

Acesta e de părere că și atitudinea față de vârstă contează. Acolo unde angajații cu vârste înaintate nu sunt discriminați și li se apreciază contribuția, sunt mai motivați să rămână pe piața muncii.

„Cea mai mare parte a duratei vieții active poate fi explicată prin rata de participare pe piața muncii”, arată Eurostat.

Conexiunea este clară: acolo unde participarea este scăzută, și anii de muncă sunt mai puțini. Potrivit instituției, această rată explică aproximativ 81,5% din diferențele observate între state. Viitorul nu anunță scurtarea carierei, dimpotrivă. Multe țări au ridicat deja vârsta de pensionare, iar OECD estimează că, până în 2060, media europeană va fi aproape de 67 de ani, cu unele state care vor trece de 70.

