Câți ani din viață ne petrecem muncind. Islandezii bat toate recordurile, România, sub media europeană

Autor: Daniel Groza
Marti, 12 August 2025, ora 10:05
281 citiri
Câți ani din viață ne petrecem muncind. Islandezii bat toate recordurile, România, sub media europeană
Românii ies la pensie după o medie de 32,7 ani FOTO Pixabay

În Europa, durata medie a vieții active a crescut la 37,2 ani în 2024, dar diferențele între țări sunt mari: Islanda conduce cu peste 46 de ani de muncă, în timp ce România se oprește la aproximativ 32,7 ani.

Factorii care influențează cât muncim includ cererea pe piața muncii, vârsta oficială de pensionare, atitudinea față de angajații vârstnici și sistemele de protecție socială. Participarea ridicată pe piața muncii crește anii petrecuți în câmpul muncii, iar tendințele arată că, pe viitor, vârstele de pensionare vor continua să crească, prelungind astfel carierele europenilor.

Statisticile arată o creștere constantă a duratei vieții active pe continent, dar diferențele dintre state sunt uriașe: de la puțin peste 30 de ani în Turcia, la peste 46 în Islanda. Eurostat arată că, în 2024, un european muncește, în medie, 37,2 ani. E cu 2,4 ani mai mult decât în 2014, adică o creștere de 7%, conform Antena 3 CNN.

Cel mai important factor care a dus la aceste cifre este faptul că oamenii trăiesc mai mult, vârstele de pensionare cresc, iar anii petrecuți în câmpul muncii se adună, scrie Euronews.

Țările nordice conduc detașat clasamentul

Islanda e pe primul loc, cu o durată estimată a vieții active de 46,3 ani, urmată de Țările de Jos (43,8 ani) și Suedia (43 ani). Danemarca (42,5), Norvegia (41,2) și Finlanda (39,8) completează topul. În vestul Europei, Elveția (42,8 ani), Irlanda (40,4) și Germania (40) depășesc, la rândul lor, pragul de 40 de ani. Franța (37,3), Belgia (35) și Luxemburg (35,6) se apropie mai mult de media europeană, iar în sud tabloul devine mixt: Portugalia (39,3) și Malta (39) stau bine, însă Italia (32,8), Grecia (34,8) și Spania (36,5) coboară în clasament. În est, Ungaria (37,4) e aproape de media UE, dar România (32,7) și Bulgaria (34,8) au printre cele mai scurte vieți profesionale. În Balcani, Turcia (30,2), Macedonia de Nord (31,5) și Muntenegru (32,1) închid lista.

„În primul rând, partea de cerere joacă un rol important: dacă angajatorii au nevoie de muncitori, crește participarea pe piața muncii și se prelungește durata vieții active. În al doilea rând, contextul instituțional contează, în special în ceea ce privește reglementările privind pensiile și piața muncii.

Un factor-cheie este vârsta oficială de pensionare: cu cât este mai mare, cu atât durata vieții active este mai lungă. Cu cât sistemul de pensii oferă mai puține opțiuni de pensionare anticipată, cu atât oamenii sunt mai predispuși să rămână mai mult timp în câmpul muncii”, a explicat profesorul Moritz Hess, de la University of Applied Sciences Niederrhein.

Acesta e de părere că și atitudinea față de vârstă contează. Acolo unde angajații cu vârste înaintate nu sunt discriminați și li se apreciază contribuția, sunt mai motivați să rămână pe piața muncii.

„Cea mai mare parte a duratei vieții active poate fi explicată prin rata de participare pe piața muncii”, arată Eurostat.

Conexiunea este clară: acolo unde participarea este scăzută, și anii de muncă sunt mai puțini. Potrivit instituției, această rată explică aproximativ 81,5% din diferențele observate între state. Viitorul nu anunță scurtarea carierei, dimpotrivă. Multe țări au ridicat deja vârsta de pensionare, iar OECD estimează că, până în 2060, media europeană va fi aproape de 67 de ani, cu unele state care vor trece de 70.

Prețurile au explodat: România, inflație de 3 ori mai mare ca media UE. Doar energia electrică s-a scumpit cu aproape 63%, pe cifrele din iulie
Prețurile au explodat: România, inflație de 3 ori mai mare ca media UE. Doar energia electrică s-a scumpit cu aproape 63%, pe cifrele din iulie
Rata anuală a inflaţiei în luna iulie, comparativ cu luna iulie 2024, a fost 7,8%, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS). Rata anuală a inflaţiei în luna iunie 2025...
Românii mănâncă mai mult din import. De unde și ce alimente a adus România de 6 miliarde de euro, în prima jumătate a anului 2025
Românii mănâncă mai mult din import. De unde și ce alimente a adus România de 6 miliarde de euro, în prima jumătate a anului 2025
România a importat alimente de aproape 6 miliarde de euro în prima jumătate a anului 2025, cu o creștere față de anul precedent, reflectând un paradox economic: o țară cu sol fertil și...
#munca, #piata muncii, #Islanda, #Romania, #angajati , #stiri joburi
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Unde a fost gasit trupul unui barbat, disparut acum 28 de ani in Himalaya. "Corpul era intact"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
S-a terminat "telenovela": negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi, incheiate

Fără Filtru Ep.116 - O nouă frauda cu PNRR...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Aglomerare de raportări la BVB – TradeVille
  2. Prețurile au explodat: România, inflație de 3 ori mai mare ca media UE. Doar energia electrică s-a scumpit cu aproape 63%, pe cifrele din iulie
  3. Câți ani din viață ne petrecem muncind. Islandezii bat toate recordurile, România, sub media europeană
  4. Românii mănâncă mai mult din import. De unde și ce alimente a adus România de 6 miliarde de euro, în prima jumătate a anului 2025
  5. Cârciuma lui Caragiale este scoasă la vânzare. Clădirea, monument istoric, costă 315.000 de euro
  6. Elon Musk amenință că dă Apple în judecată. Ce l-a supărat pe cel mai bogat om al lumii
  7. Vești îngrijorătoare de la BNR. Guvernatorul Mugur Isărescu face astăzi anunțul care îi va afecta direct pe toți românii
  8. Creștere importantă pentru ratele ipotecare plătite de români, de la 1 octombrie. Cum poți evita majorarea
  9. Clădirile și terenurile abandonate ajung gratis în posesia primăriilor. Măsura lasă loc de vânzări mascate
  10. Scandal de sute de miliarde pe banii de pensii din Pilonul II. Consultant fiscal: ”Este scandalos că nu s-a făcut asta în 2008”