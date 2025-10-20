Cel mai bun sfat pentru echilibrul între muncă și timpul petrecut cu familia și prietenii: "Mi-a schimbat viața de aproape 20 de ani"

Într-o lume în care epuizarea a devenit aproape o insignă a succesului, o tânără studentă a descoperit o lecție esențială dintr-o sursă neașteptată — mama fostului ei iubit.

Cuvintele femeii, aparent banale, aveau să-i schimbe perspectiva asupra muncii, timpului și sensului vieții. Două decenii mai târziu, acest principiu continuă să-i ghideze alegerile și să inspire o generație care caută echilibrul pierdut, după cum a relatat într-un articol publicat de Business Insider.

"În facultate, munceam din greu, încercând să echilibrez munca cu jumătate de normă și cursurile cu normă întreagă. Nu mâncam suficient, nu dormeam destul și simțeam că sunt mereu ocupată, mereu în urmă — și că îmi lipsește timpul petrecut cu familia și prietenii. Cu toate acestea, îmi făceam loc în program pentru relația mea de lungă durată, cu iubitul meu din liceu.

De-a lungul anilor, petrecusem mult timp cu familia lui, iar pe mama lui o admiram profund. Părea să reușească să gestioneze o mulțime de responsabilități, dar fără să pară vreodată copleșită sau epuizată.

Într-o zi, în timpul unei vizite la ei acasă, mi-a spus că a observat cât de ocupată eram. Am minimalizat totul și i-am explicat repede:

„Știu că trebuie să muncesc din greu dacă vreau să-mi ating obiectivele de carieră.”

Ea a zâmbit blând și mi-a spus:

„Trebuie să muncești ca să trăiești, nu să trăiești ca să muncești.”

Poate că nu era o revelație unică, dar acel sfat m-a atins profund."

"Din acel moment, perspectiva mea asupra muncii s-a schimbat complet"

"Am început să privesc munca ca pe un mijloc de a-ți finanța viața, nu ca pe scopul ei. De atunci, asta mi-a influențat toate alegerile. Am realizat cât de valoros este timpul meu și am început să mă gândesc nu doar la cariera pe care voiam s-o am, ci la viața pe care voiam s-o trăiesc.

Mi-am dat seama cât de mult îmi lipseau duminicile lente, în care nu făceam nimic altceva decât să beau prea multă cafea. Mi-au lipsit alergările lungi, cititul lângă câinele meu, timpul petrecut cu prietenii.

Acele lucruri erau cele de care aveam cu adevărat nevoie. O carieră nu însemna mare lucru dacă nu îmi puteam bucura viața între ture. Știam că îmi doresc să fiu acasă, alături de familie și de animale, cât mai mult posibil.

Așa am început să văd munca ca parte din viață, nu ca centrul ei. Și am înțeles că nu vreau să fiu nefericită niciunde — nici acasă, nici la serviciu."

"Am început să fac schimbări"

"Am renunțat la un job part-time pe care îl uram atât de tare încât mă simțeam bolnavă de groază înainte de fiecare tură.

Am cerut o mărire de salariu la celălalt loc de muncă și am început să fac curățenie în case și să am grijă de animale de companie.

Am avut astfel prima experiență de a fi propriul meu șef, jonglând mai multe joburi mici — și mi-a plăcut atât de mult încât am continuat așa timp de zece ani."

"Muncesc ca să trăiesc a devenit scopul meu profesional de două decenii"

"După ce am adoptat această mentalitate, am acceptat doar joburi care îmi plăceau cu adevărat.

La un moment dat, am făcut o pauză de la facultate ca să lucrez în restaurante — voiam să învăț să gătesc din experiențe reale. Mi-a plăcut enorm energia de acolo.

Dar, după ce s-a născut fiul meu, mi-am dorit un alt tip de program — unul care să-mi permită să fiu cât mai mult acasă cu el.

Având în minte ideea de a munci pentru a trăi, m-am întors la școală și am devenit profesoară.

Mi-a plăcut ideea de a avea același program ca fiul meu, dar după șase ani mi-am dat seama că munca îmi consuma toată energia. Când ajungeam acasă, eram prea epuizată ca să mai fac altceva.

Așa că am părăsit învățământul și am început să lucrez de acasă, regăsindu-mi din nou echilibrul între muncă și viață.

De-a lungul anilor, am avut multe joburi, dar niciunul nu m-a definit. Mi-am oferit libertatea de a schimba drumul ori de câte ori un job nu se mai potrivea vieții mele.

Sfatul acela simplu, primit de la mama fostului meu iubit cu atâția ani în urmă, mi-a oferit în cele din urmă darul unei vieți trăite cu adevărat.

Când privesc acum înapoi, după facultate, îmi amintesc seri liniștite acasă, timp petrecut cu cei dragi și experiențe neprețuite. Acestea sunt lucrurile pe care am ajuns să le consider adevărata bogăție."

