1.500 de angajați au fost concediați doar în Iași de mai multe companii afectate de situația economică din acest an. Ce industrie e lovită cel mai puternic

Domeniul IT este puternic afectat de concedieri în Iași. FOTO /Pexels

Amploarea concedierilor din IT-ul ieșean începe să capete un contur mai larg decât părea: de la începutul anului și până la data de 24 iulie 2025, opt companii de IT din Iași au transmis către ITM notificări privind intenția de a recurge la concedieri colective. În total, numărul de angajați vizat de aceste notificări este de aproape 1.500.

„În anul 2025, până la data de 24 iulie 2025, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi s-au înregistrat notificări privind intenţia de concediere colectivă din partea a 8 angajatori, dintre care 3 cu domeniul de activitate 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client). Din conţinutul notificărilor, unele dintre acestea doar în stadiul iniţial de consultare a salariaţilor, vor fi afectaţi 1.479 salariaţi, 940 dintre aceştia din domeniul CAEN 6201”, se precizează în răspunsul oficial primit de Ziarul de Iași din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă.

Deși răspunsul ITM nu precizează care sunt aceste companii, publicația citată a făcut însă un scurt inventar al mutațiilor de pe piața ieșeană de IT din prima jumătate de an și al reconfigurărilor de personal confirmate oficial sau neoficial.

Amazon Development Center este în capul listei

Cea mai mare parte a acestor disponibilizări vine de la Amazon Development Center, cel mai mare angajator din Iași, care are domeniul principal de activitate „Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)”. Recent, compania a confirmat că renunță la contractele cu câteva sute de angajați, dar fără a oferi cifra exactă a celor care nu vor mai avea loc în listele de plată ale gigantului IT de la Iași.

Ads

Cifra neoficială vehiculată pe piața locală de IT este de peste 500 de angajați. În plus, spun unele surse, Amazon Development Center ar mai fi concediat la începutul anului o parte din angajații săi din București – iar cifrele se reflectă în documentele instituțiilor din Iași întrucât compania are aici sediul social.

„Din ce am observat eu pe piața ieșeană de IT, disponibilizările nu sunt urmarea renunțării la facilitățile fiscale pentru acest domeniu, ci, pe de o parte, sunt rezultatul automatizării unor procese, a introducerii AI-ului pe o scară mai largă, și, pe de altă parte, sunt afectate companii din domeniul automotive. Industria auto europeană a fost afectată de presiunea pe care o produce China pe această piață și, prin urmare, e afectat și acel segment al programatorilor care lucrează pentru această industrie”, a explicat pentru Ziarul de Iași Mugurel Rusu, antreprenorul care a transformat la Iași eșecul gigantului GfK într-un business local de milioane.

Ads

Alte firme afectate

În această ultimă categorie se înscrie și Continental Iași, companie despre care s-a vehiculat în prima jumătate a acestui an informația că ar face concedieri. În aprilie, compania și-a schimbat numele în Aumovio, iar unele reconfigurări de personal erau așteptate. Potrivit informațiilor (neasumate) obținute de Ziarul de Iași de la surse din cadrul companiei, această firmă nu a recurs la concedieri colective în 2025, însă de la începutul anului ar fi părăsit compania, rând pe rând, circa 50 de angajați. Alte surse din piața locală de IT susțin însă că cifra reală a plecărilor de la Continental / Aumovio Iași s-ar apropia mai mult de cea de o sută de angajați. Sediul oficial al acestei firme este însă la Timișoara, ceea ce înseamnă că, la fel ca în exemplul cu Amazon, numărul angajaților disponibilizați de aici – oameni care mai departe își vor căuta un nou loc de muncă, cel mai probabil tot în Iași – se va reflecta în cifrele județului Timiș.

O altă companie care a anunțat în luna iunie că recurge la concedieri este Hella. Deschis cu optimism în 2023, în Palas Campus, centrul de cercetare și dezvoltare Hella din Iași își va închide oficial porțile în august 2025. Echipele de ingineri software care lucrau la senzori radar pentru sistemele de conducere autonomă au fost anunțate că trebuie să plece – 66 de angajați vor fi concediați, iar alți opt vor rămâne până la finalul anului pentru tranziția proiectelor. În spatele acestei decizii stă un context mai larg, care depășește Iașul: un recul al industriei auto europene, cu prognoze de producție în scădere și o piață care se reconfigurează dureros.

Ads

Hella: deschidere cu fast acum doi ani, închidere completă luna viitoare

La momentul anunțului, grupul german Forvia Hella a vorbit deschis despre „presiuni concurențiale” și „schimbări drastice” în peisajul auto european, care au dus la un volum redus de proiecte și, implicit, la o „capacitate disponibilă mult prea mare” în unele centre. În Iași, aceste condiții au dus la decizia „dificilă” de a închide complet unitatea.

Cei afectați ar urma să primească, potrivit informațiilor neoficiale, în jur de cinci salarii compensatorii, în funcție de experiență. Pe fond, rămâne un oraș care pierde încă o piesă din ecosistemul său tehnologic, într-o industrie care, dincolo de hype-ul 5G și AI, începe să-și arate fragilitățile.

În schimb, în Raportul Financial din iunie 2025, compania Hella a anunțat și o altă mutare care aduce noi locuri de muncă din Austria, în România: „În aprilie 2025, HELLA a anunțat relocarea producției de la HELLA Fahrzeugteile Austria GmbH către HELLA Romania S.R.L. din Lugoj, România. Ca parte a acestei măsuri, un total de 219 locuri de muncă urmează să fie desființate până la sfârșitul anului 2028.”

Ads

Iar raportul financiar al companiei asupra anului 2024 dezvăluie că reducerile de personal au început încă de la finalul anului trecut în România și în alte țări europene.

„Pe parcursul anului, și în special în al patrulea trimestru al anului 2024, au existat, de asemenea, reduceri de personal în toată Europa: pe de o parte prin fluctuația naturală și printr-o selecție mai riguroasă a personalului, iar pe de altă parte prin măsuri structurale țintite la locațiile din Slovenia, România și Franța, ca parte a programului competitiv pentru Europa”, se explică în document.

Preh renunță la 600 de oameni

Compania germană Preh este o altă companie cu prezență în Iași, indicată de surse din piața locală de IT ca fiind dintre cele care au recurs la măsura concedierilor colective. Preh se prezintă ca „furnizor global în industria automotive, dedicat inovației, calității și know-how-ului ingineresc”.

Deși publicația citată nu a putut confirma cifrele referitoare la concedierile pe plan local ale companiei, e cert că firma Preh România (cu sediul social în Brașov) a anunțat încă de la începutul anului că va renunța la 600 de salariați din totalul de 2.075, urmând ca disponibilizările „să se facă treptat în perioada aprilie – septembrie”.

Cele 1.479 de concedieri anunțate prin notificările trimise de companii către Inspectoratul Teritorial de Muncă arată clar că ecosistemul tech din Iași dă semne că trece printr-o etapă de recalibrare dureroasă. Fără să însemne colaps, aceste concedieri arată că vârful de expansiune a fost depășit, iar 2025 aduce cu sine o realitate mai austeră, în care chiar și jucătorii globali își revizuiesc planurile de creștere.

Ads