Nedumerirea unui tânăr epuizat după muncă: "Cum de oamenii mai au energie pentru orice altceva?"

Într-o societate în care programul de lucru standard și drumul consumă deja opt până la zece ore pe zi, găsirea unui echilibru între muncă și viața personală a devenit o provocare constantă.

Mulți angajați ajung acasă atât de epuizați încât timpul liber este folosit doar pentru odihnă, fără energie pentru hobby-uri, socializare sau proiecte personale.

În același timp, există persoane care reușesc să-și organizeze ziua astfel încât să facă sport, să învețe lucruri noi sau să se întâlnească cu prietenii.

Cum se explică această diferență de energie și cum poate fi gestionat timpul pentru a obține mai multă calitate a vieții rămâne o întrebare tot mai prezentă în discuțiile despre viața profesională modernă.

Tema echilibrului între muncă și timp liber este de interes și în mediul online.

Recent, un tânăr a stârnit o dezbatere după ce a povestit pe Reddit cum epuizarea zilnică îl împiedică să se bucure de orice activitate după serviciu.

"Cum de oamenii mai au energie după muncă pentru orice altceva?"

"Sincer, nu înțeleg cum oamenii termină o zi întreagă de muncă, se întorc acasă și apoi mai au energie pentru hobby-uri, socializare, gătit, curățenie sau orice altceva care nu înseamnă să stai complet nemișcat.

Eu lucrez 8 ore pe zi. Fac naveta în total aproximativ 2 ore. Când ajung acasă, mă simt de parcă aș fi fost lovit de un camion. Mă uit la perete pentru o vreme, poate mănânc ceva și apoi gata. Ziua s-a terminat.

Între timp, alții merg la sală, participă la seri de trivia, se înscriu în cluburi, învață limbi străine, construiesc mobilă sau încep afaceri secundare.

Cum? De unde vine energia asta? Aseară, după tura mea, am încercat să mă relaxez cu un joc de Fortnite și abia puteam să mă concentrez suficient încât să lovesc mingea. Sunt epuizat înainte să ajung la partea distractivă a zilei.

Asta înseamnă să fii adult? Fac ceva greșit? Sau și ceilalți sunt la fel de epuizați, dar se prefac că sunt în formă?", a întrebat acesta pe Reddit.

"Așezarea pe canapea după o zi de muncă îți va consuma și ultima fărâmă de energie"

Postarea sa a strâns aproape 200 de comentarii. Unii se simt în aceeași situație, alții au găsit soluții.

"Este un fel de buclă de feedback pozitiv. Dacă nu faci nimic după serviciu, simți că nu poți face nimic după serviciu. Dacă faci lucruri după serviciu, ai mai multă energie pentru a face lucruri după serviciu."

"Am constatat că așezarea pe canapea după o zi de muncă îți va consuma și ultima fărâmă de energie. Desigur, este perfect în regulă dacă asta îți dorești, dar ori de câte ori vreau să fac ceva după muncă, fie că este vorba de mers la sală, participarea la un eveniment social sau realizarea unei activități productive, mă abțin să mă așez pe canapea. Odată ce fundul meu atinge canapeaua, nu mai am nicio șansă să mă ridic, cu excepția momentului în care mă duc la culcare."

"Motivația de a face ceva apare după ce începi să faci acel lucru. Este unul dintre acele paradoxuri adevărate. Distanța dintre 0 și 1 este mai mare decât distanța dintre 1 și 2."

"Mă întreb același lucru. Când ajung acasă de la serviciu, este ora 18:00 și am stat în picioare nouă ore în continuu, iar tot ce pot face în acel moment este să mă întind pe canapea și să mă uit la tavan.

În weekenduri doar dorm. Nu pot renunța la cele două dimineți în care nu mă trezesc la alarmă pentru nimic programat, altfel simt că mor."

"Exercițiile fizice te fac să te simți mai bine"

Mai multe persoane indică sportul ca soluție.

"100% viața mea, înainte de medicamentele pentru ADHD. O schimbare radicală."

"Exercițiile fizice te fac să te simți mai bine. Dacă stai mult timp jos, te simți mai obosit. Încearcă și tu."

"Să stai la computer poate fi totuși obositor din punct de vedere mental. Soției mele i-a luat ceva timp să înțeleagă asta, pentru că îmi spunea: „De ce ești atât de obosit? Nu ai făcut nimic”.

De asemenea, mă plictisesc destul de des la serviciu și am descoperit că a încerca să par ocupat este mult mai obositor din punct de vedere mental decât a fi ocupat cu adevărat. La sfârșitul zilei de lucru, de obicei nu mai am motivație să fac nimic."

