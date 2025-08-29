Parlamentar AUR: „O treime din firmele românești ar da faliment dacă muncitorii străini ar pleca”

Autor: Monica Vasilescu
Vineri, 29 August 2025, ora 18:04
Parlamentar AUR: „O treime din firmele românești ar da faliment dacă muncitorii străini ar pleca”
Mohammad Murad FOTO Mohammadmurad.ro

Deputatul AUR Mohammad Murad, om de afaceri de origine libaneză cu investiții în turism și industria alimentară, a declarat că o treime dintre firmele din România ar intra în faliment dacă cei 200.000 de muncitori străini care activează în țară ar pleca, transmite Profit.

Murad se poziționează astfel împotriva colegului său de partid Dan Tanasă, care a lansat critici și campanii împotriva străinilor. Parlamentarul susține că străinii care vin la muncă în România contribuie cu taxe și impozite, fără a beneficia de facilități sociale. „Străinii aduc 1,5 miliarde de euro anual la buget, plătesc taxe fără să beneficieze de ele. Plătesc pensie lună de lună, iar când pleacă, banii rămân pentru românii care ies la pensie”, a explicat Murad.

El a subliniat că, în cadrul structurilor hoteliere pe care le administrează la mare, din aproximativ 2.000 de angajați, circa 600 sunt străini, iar fără aceștia activitatea nu ar putea fi menținută. „Dacă mâine dimineață ar pleca acești 200.000 de oameni, vă garantez că aproape 30% din firmele românești ar intra în faliment”, a mai spus deputatul.

Murad a mai precizat diferența dintre muncitorii străini care vin să lucreze în România și imigranții care beneficiază de ajutoare sociale fără a contribui la buget. „Străinul care vine în România la muncă are un contract limitat, doi-trei ani, contribuie la sănătate, pensie și taxe, dar nu beneficiază de ele”, a explicat parlamentarul.

#munca, #parlamentari AUR, #firme Romania, #straini , #parlamentari
