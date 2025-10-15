Țara europeană în care poți munci după vârsta de pensionare și să câștigi până la 2.000 de euro pe lună, fără impozite

Cabinetul de la Berlin a aprobat miercuri, 15 octombrie, un proiect de lege care vizează încurajarea muncii după pensionare, permiţând celor care fac acest lucru să câştige până la 2.000 de euro pe lună, scutiţi de impozite, în efortul de a combate deficitul de forţă de muncă din cea mai mare economie a Europei, transmite agenția de știri Reuters.

Modificarea urmează să intre în vigoare la începutul anului 2026 şi se aşteaptă să coste statul 890 de milioane de euro pe an, sub formă de pierderi de venituri fiscale între 2026 şi 2030, conform proiectului de lege.

„Introducem stimulente suplimentare pentru creşterea economică în Germania. Pentru aceasta, mediul de afaceri are nevoie în special de lucrători mai în vârstă şi cu experienţă şi de profesionişti calificaţi”, a declarat ministrul Finanţelor, Lars Klingbeil, într-un comunicat.

Potrivit unui raport al Ministerului de Interne, în 2030, populaţia activă a Germaniei va fi mai mică cu aproape 6,3 milioane de persoane comparativ cu 2010. Acest lucru va duce la scăderea Produsului Intern Brut (PIB) pe persoană, deoarece vor exista mai puţini lucrători pentru fiecare pensionar.

„Companiile noastre caută deja cu disperare lucrători calificaţi, iar tendinţele demografice vor agrava şi mai mult deficitul”, a declarat ministrul Economiei, Katherina Reiche, adăugând că numărul persoanelor de vârstă activă scade cu aproximativ 400.000 pe an.

Ads

Pentru noile stimulente suplimentare vor fi eligibili angajaţii care sunt incluşi în sistemul de asigurări sociale obligatorii şi care au depăşit vârsta standard de pensionare de 67 de ani.

În condiţiile în care obligaţia actuală de a plăti contribuţiile de asigurări sociale rămâne în vigoare, sistemul social va beneficia şi el de pe urma acestui bonus, a precizat Ministerul de Finanţe de la Berlin.

Măsurile de încurajare a pensionării mai târzii adoptate de autorităţile germane vin într-un context în care guvernele din întreaga Europă apelează la reforme ale pensiilor pentru a aborda deficitul de lucrători şi a uşura povara asupra sistemelor lor de pensii.

Cu toate acestea, subiectul este unul controversat din punct de vedere politic, putând avea un cost politic ridicat pentru guverne, aşa cum s-a văzut în Franţa. Prim-ministrul francez Sebastien Lecornu a suspendat marţi reforma istorică a pensiilor din 2023, până după alegerile prezidenţiale din 2027, cedând presiunilor parlamentarilor de stânga care ceruseră o astfel de măsură pentru a-i asigura supravieţuirea politică.

Ads