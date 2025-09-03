Cât plătește în medie un angajator român pentru fiecare oră lucrată de un salariat. Cum se compară România cu alte state din regiune

Datele Eurostat arată că un angajator român plătește în medie, pentru fiecare oră lucrată de un salariat, 12,5 euro, România plasându-se astfel printre ultimele țări din regiune la acest capitol, sub noi fiind doar Serbia și Bulgaria, scrie HotNews.ro.

Costul unei ore de muncă determină atractivitatea pieței muncii.

Acesta se calculează raportând cheltuielile totale ale angajatorului cu salariații la timpul efectiv lucrat în ore (inclusiv ore suplimentare și alte ore de activitate productivă).

În trimestrul II 2025 comparativ cu trimestrul II 2024, costul orar al forței de muncă a crescut cu 10,34%, iar față de trimestrul I 2025, costul orar al forței de muncă a crescut cu 1,53%.

Cele mai mari creșteri ale costului orar al forței de muncă au fost în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (12,60%), industria extractivă (7,50%), intermedieri financiare și asigurări (4,83%), respectiv în transport și depozitare (4,01%).

Singurele scăderi ale costului orar al forței de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) s-au observat în hoteluri și restaurante (-1,90%), activități de spectacole, culturale și recreative (-1,37%), activități de servicii administrative și activități de servicii suport (-0,99%), respectiv în informații și comunicații (-0,20%).

