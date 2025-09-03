Cât plătește în medie un angajator român pentru fiecare oră lucrată de un salariat. Cum se compară România cu alte state din regiune

Autor: Grigore Dobritoiu
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 10:58
260 citiri
Cât plătește în medie un angajator român pentru fiecare oră lucrată de un salariat. Cum se compară România cu alte state din regiune
Muncitor cu caschetă / Unsplash.com

Datele Eurostat arată că un angajator român plătește în medie, pentru fiecare oră lucrată de un salariat, 12,5 euro, România plasându-se astfel printre ultimele țări din regiune la acest capitol, sub noi fiind doar Serbia și Bulgaria, scrie HotNews.ro.

Costul unei ore de muncă determină atractivitatea pieței muncii.

Acesta se calculează raportând cheltuielile totale ale angajatorului cu salariații la timpul efectiv lucrat în ore (inclusiv ore suplimentare și alte ore de activitate productivă).

În trimestrul II 2025 comparativ cu trimestrul II 2024, costul orar al forței de muncă a crescut cu 10,34%, iar față de trimestrul I 2025, costul orar al forței de muncă a crescut cu 1,53%.

Cele mai mari creșteri ale costului orar al forței de muncă au fost în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (12,60%), industria extractivă (7,50%), intermedieri financiare și asigurări (4,83%), respectiv în transport și depozitare (4,01%).

Singurele scăderi ale costului orar al forței de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) s-au observat în hoteluri și restaurante (-1,90%), activități de spectacole, culturale și recreative (-1,37%), activități de servicii administrative și activități de servicii suport (-0,99%), respectiv în informații și comunicații (-0,20%).

Impozitul pe cifra de afaceri a multinaționalelor, păstrat de Coaliție, în ciuda avertismentelor. „O soluție proastă, luată de oameni care nu înțeleg economia de piață”
Impozitul pe cifra de afaceri a multinaționalelor, păstrat de Coaliție, în ciuda avertismentelor. „O soluție proastă, luată de oameni care nu înțeleg economia de piață”
După ce s-a jucat o vreme cu ideea de a introduce impozitul de 1% pe cifra de afaceri a multinaționalelor, fie retrăgând proiectul, fie avansând din nou ideea aplicării acestuia, Coaliția a...
„Zero taxe pe salariul minim”, posibila relansare economică uitată. Salariul minim ar putea avea zero contribuții și impozit pe venit, exact ca pensiile de până în 3000 de lei
„Zero taxe pe salariul minim”, posibila relansare economică uitată. Salariul minim ar putea avea zero contribuții și impozit pe venit, exact ca pensiile de până în 3000 de lei
În urmă cu câțiva ani, un proiect care propunea ca salariul minim din România să beneficieze de zero taxe făcea furori în mediul fiscal, în condițiile în care este cunoscut faptul că...
#munca, #angajatori, #plata la ora, #salarii , #salarii
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
David Popovici s-a intalnit cu omul pe care il cauta de aproape o luna, sa-l cinsteasca: "M-a gasit!"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Novak Djokovic a inceput sa danseze pe teren, la US Open. Miscarile la care nu se astepta nimeni

Ep. 122 - Femeie păcălită de un...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Inflația din zona euro la 2.1% – TradeVille
  2. Cât plătește în medie un angajator român pentru fiecare oră lucrată de un salariat. Cum se compară România cu alte state din regiune
  3. Impozitul pe cifra de afaceri a multinaționalelor, păstrat de Coaliție, în ciuda avertismentelor. „O soluție proastă, luată de oameni care nu înțeleg economia de piață”
  4. „Zero taxe pe salariul minim”, posibila relansare economică uitată. Salariul minim ar putea avea zero contribuții și impozit pe venit, exact ca pensiile de până în 3000 de lei
  5. Este oficial. ArcelorMittal suspendă activitatea la Hunedoara pe perioadă nedeterminată. 500 de oameni trimiși în șomaj tehnic
  6. Google dezamăgește: noul telefon al companiei ar putea veni cu același procesor ca modelul de anul trecut
  7. YouTube Premium dă lovitura: blocări pentru cei care „trișează” la abonamentele de familie
  8. Windows 11 pierde teren, iar utilizatorii se întorc la Windows 10 și chiar la… Windows 7
  9. iPhone 17, primul model fără slot SIM fizic în Europa. Apple grăbește tranziția către eSIM
  10. Eliminarea plafonării prețurilor din energie produce deja efecte negative în economie