”Nu mai vreau să muncesc, dar am stomac". Ce îi ajută pe români să meargă înainte

Toată lumea a fost afectată de scumpirile din ultima perioadă, mai ales cei care nu au beneficiat de salarii mai mari. Pentru a face față cheltuielilor mulți au renunțat la micile plăceri. Unii constată că au ajuns să muncească doar pentru a trăi de la o zi la alta.

Este tema de discuție lansată în mediul online de un tânăr care a tras linie și i se pare că banii îi ajung doar pentru a mânca și a plăti chiria.

"Nu mai vreau sa muncesc, dar am stomac"

"Pe bune, zău. Nu mai suport să îmi pierd toată ziua la muncă, toată viața. Mai ales doar ca să mănânc și să plătesc o chirie. De ce nu se inventează o pastilă care să țină de foame toată ziua? Nu știu ce să fac, nu văd nicio soluție. Voi cum suportați? Sau mai sunt oamenii ăia care stau peste program și nu au nici o problemă? Cum suportați munca, timpul pierdut?", a întrebat acesta pe Reddit.

"De când călătoresc mai mult, realizez și mai bine cum trece viața pe lângă"

Unii dintre cei care au comentat au mărturisit că nu le este străină senzația, alții au relatat ce îi ajută să depășească astfel de momente.

"Nici eu nu vreau să mai muncesc, dar, la fel ca tine, am un fetish "să nu mor de foame".

Ce am observat că funcționează la mine este să tratez locul de muncă nu cu prea multă seriozitate. Să mă preocup mai mult de sănătatea mea fizică și mentală, să fac chestii pentru mine mai mult decât pt Mr. corporație.

Așa că am început să ies cu bicicleta, să mă duc aproape în fiecare weekend la pădure, la munte, la pescuit .... să mă deconectez cât de mult posibil de online și să mă dezlipesc de telefon. Să mă bucur de natură, de animale și chiar și de oameni."

"Chestia e că de când călătoresc mai mult, realizez și mai bine cum trece viața pe lângă risipind atât timp la muncă. Și nu e că aș fi leneșă, nu mai sunt workaholică cum eram în tinerețe, dar am o etică de muncă destul de exemplară. Numai că în ultima vreme chiar am un soi de criză existențială la gândul că o mare parte din timp se duce pe ducă pentru aproape nimic.

Ca să răspund totuși la întrebare: pentru mine funcționează să mai iau un concediu. În afară de asta, încerc să stau afară măcar o oră pe zi ca să simt razele soarelui. Mă ajută foarte mult și îmi schimbă starea de spirit oricât de multe probleme aș avea."

"Problema nu e muritul de foame că pentru a evita aia, ai nevoie de minim de efort.

Problema e că fără un venit decent, nu pot să ai parte de mofturile sec XXI; no net, no smartphone/laptop/pc, no entertainment, no snacks, no etc."

“De-asta ai nevoie de un hobby în timpul liber. Altfel spus pe lângă muncă pentru bani, care nu te împlinește, trebuie să depui muncă în plus, că să nu înnebunești.”

“Așa pățești când stai în școală 15 ani și după dai de realitate, pentru care școală nu te pregătește. Da frățică, o să lucrezi încontinuu până la pensie bine ai venit la realitate."

"Găsește motivație în orice faci"

"Tu, eu și alte miliarde de oameni.. Cred că totul se reflectă în modul în care tu pui problema… Și eu sunt în aceeași dilemă și cel mai tare mi se activează invidia când mă văd cu prietenii și toți au case prin Mogoșoaia, Băneasa etc ca să îmi ușurez mizeria, m-am gândit ce mă pasionează… Călătoriile.. Buuun.. am tras tare muncă de depozit însă odată la 3-4 luni călătoream.. era frumos, concediu plătit etc. când mă întorceam, mă gândeam deja la următoarea excursie.. mă ținea motivat să muncesc deși muncă era sclavie nasoală.

Am transformat ura de muncă în ceva motivant. Da, oricât de mult nu aș încerca, încă stau în chirie.. Dar am promovat, am muncă de birou, salariu mai mare și deja sunt mai liniștit..

Ce vreau să zic, găsește motivație în orice faci.. e munca nasoală? Folosește ura aia că să te reprofilezi la ceva mai bun.. cursuri seara, cursuri online etc.

Nu vreau neapărat să îți dau speech motivațional, și eu încă mă confrunt cu aceeași problema ca tine.. însă micile mele victorii și faptul că nu mă compar cu alții mă ajută să tot merg înainte.

Edit: Hobby, la fel de important.. Săptămânal joc tenis/squash/merg cu bicicleta. Nu uita de micile bucurii!"

"Nu aveam timp să cheltui banii"

“La mine a fost simplu. De aproape un an sunt pe cont propriu și nu sclavetele care făcea naveta 80Km, ajungea acasă rupt de obosit doar să mănânce, să se pregătească pentru ziua următoare și să doarmă.

Culmea, printre altele, compania pentru care am lucrat apelează tot la mine când au probleme sau comenzi de produse care presupun electrică, electronică și software.

Efectiv simțeam cum trece viață pe lângă mine și salariul mare de la sfârșitul lunii nu mă încânta absolut deloc pentru că nu aveam timp să cheltui banii respectivi. Nu aveam timp să ridic un colet, să-mi fac cumpărături relaxat și fără să stau cu ochii la ceas sau să rezolv probleme personale în timpul săptămânii.

Cu alte cuvinte, dacă ești bun gospodar, știi să gătești, ești bun pe ce faci sau ai un skillset de care alții au nevoie, atunci ești bine-mersi."

"Reveniți-vă și nu vă mai victimizați atât!"

Cineva vine cu o altă abordare.

“Mamă, cât de greu o fi să lucrezi la un calculator, răspunzi la niște telefoane, să dai niște clickuri, să ai weekendul liber și să stai la căldurică iarna și la aer condiționat vara! Și să poți să cumperi cu banii primiți nu doar mâncare, dar orice mai dorești, plus vacanțe!

Băi fraților, bunicii noștri și părinții noștri au trăit în câmp, la propriu, ca să aibă ce mânca. Și la fel a făcut cam aproape toată omenirea de până la ei, dacă nu a fost vreunul de os mai domnesc. De dimineață până seara, în fiecare zi. Că altfel n-ar fi supraviețuit.

Și voi vă plângeți că pierdeți timpul la muncă? Și că n-aveți timp pentru hobbyuri, seriale, petreceri sau sex? Vai, cumpărați-vă o perspectivă realistă, că asta pe care o aveți e SF. Trăim toți în cea mai bună perioadă istorică a omenirii de până acum. Și într-o țară în care ai toate aceste beneficii moderne. Reveniți-va și nu va mai victimizați atât!".