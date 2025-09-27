Săptămâna de lucru de 4 zile e încă un vis frumos în România. „Probabil în acel moment se va întâmpla natural”

Săptămâna de lucru de 4 zile este o idee care nu a căpătat atâta tracțiune pe câtă promitea atunci când a apărut. FOTO / Unsplash

Intens vehiculată în urmă cu câțiva ani, ideea săptămânii de lucru de 4 zile nu a prins cu adevărat tracțiune, nu doar în România, ci nicăieri în lume, deși experimente s-au făcut în numeroase țări, printre care Islanda, Belgia, Spania, Australia, Japonia, Emiratele Arabe Unite și Marea Britanie.

Companii care au testat săptămâna de lucru de 4 zile, inclusiv în România

Unul dintre cele mai cunoscute teste în acest sens a fost făcut de o bancă din Marea Britanie, Atom Bank, care în urma experimentului a dovedit faptul că, în ciuda reducerii programului de lucru, nu a înregistrat nicio scădere în interacțiunile cu clienții, demonstrând astfel că până și un sector relativ rigid în ceea ce privește programul de lucru, cum e bankingul, poate adopta cu succes noi modele de lucru.

O altă companie, practic una dintre primele asociate cu cultura start-up-urilor, Kickstarter, a făcut exact același lucru, în ideea în care managementul companiei a ajuns la concluzia că burn-out-ul este o problemă serioasă și a vrut să vadă dacă un astfel de model dă rezultate în ceea ce privește starea de bine a angajaților. La finalul experimentului, compania a raportat de altfel faptul că moralul angajaților a avut de câștigat, fără să se înregistreze niciun impact negativ în rezultatele companiei.

Alte companii cunoscute care au realizat acest lucru au fost Microsoft Japonia, care în 2019 a lansat programul Work-Life Choice Challenge, care a durat o lună și ale cărui rezultate au fost foarte bune, în sensul în care productivitatea angajaților a crescut cu 40%, iar firma a reușit să optimizeze costurile operaționale, dar și Panasonic, care a făcut o mișcare similară în 2022, descoperind faptul că un program mai scurt de lucru le permite angajaților să își adapteze programul mai bine în funcție de nevoile lor.

Ads

Primul experiment cunoscut făcut în România în acest sens a aparținut unei agenții de marketing, WebDigital, care a făcut asta încă din anul 2016, iar mai recent ING Hubs România, hub-ul global de tehnologie al ING Group, le-a oferit angajaților posibilitatea de a opta pentru sistemul de lucru de 4 zile pe săptămână începând cu luna ianuarie 2023, precizând că a luat această decizie pe fondul rezultatelor pozitive ale programului pilot derulat pe parcursul a 6 luni.

Nu în ultimul rând, oarecum contraintuitiv, chiar CFR a apelat anul acesta la o astfel de soluție, deși este adevărat că măsura s-a aplicat unui număr de 1.400 de angajați proveniți de la secții pe care traficul este mai redus, în condițiile în care și salariile acestora au scăzut cu 20%.

Argumente pro și contra săptămânii de lucru de 4 zile

Ads

Comentând acest subiect pentru Ziare.com, Corina Diaconu, managing director ABC Human Capital, crede că ideea nu a dispărut, dar a intrat într-un con de umbră pentru că multe companii au realizat că implementarea ei reală e mai complicată decât părea în teorie.

„În sectoare unde productivitatea nu poate fi comprimată în patru zile, costurile cresc. În plus, lipsa unui cadru legal clar și reticența managerilor de a schimba modele tradiționale de lucru au frânat adoptarea. Totuși, acolo unde s-a testat serios – în industrii creative sau tehnologice – rezultatele au fost bune: angajați mai motivați, echilibru viață-muncă mai sănătos și chiar productivitate menținută. Deci nu putem spune că nu funcționează, ci doar că funcționează în contexte bine alese, nu universal”, a explicat specialista.

Pe de altă parte, cei de la AVHR resurse umane au explicat pentru Ziare.com faptul că sunt domenii unde nu se poate implementa săptămâna de lucru de 4 zile, pentru că dacă se lucrează cu publicul, uneori e deschis și sâmbăta și atunci ca să reduci săptămâna de lucru la 4 zile înseamnă să angajezi mai mulți oameni și înseamnă costuri mai mari ca să acoperi intervalul de lucru cu publicul, ceea ce pentru anumite posturi poate fi un impediment.

Ads

Dar chiar și la privat, mai arată aceștia, dacă ar fi vorba de exemplu despre un magazin, sau un service auto, și este deschis și sâmbăta, dacă tu reduci din programul cu publicul înseamnă că ai nevoie de mai mulți oameni ca să acoperi tot intervalul în care ți-ai propus să lucrezi cu publicul.

O opinie a fost formulată pe acest subiect pentru Ziare.com și de Carmen Petre, administrator Trading Resurse Umane, care spune că mulți oameni de HR din România consideră acest program de lucru un experiment momentan.

Astfel, conform acesteia, săptămâna de lucru de 4 zile este atractivă pentru angajați, însă fără program de lucru prelungit (în sensul în care orele zilei de lucru care dispare trebuie redistribuite pe celelalte 4), ceea ce, în opinia specialistei, nu este posibil momentan în România.

De asemenea, aceasta vede și unele probleme pentru angajatori, în primul rând neconcordanța cu normele legale referitor la programele de lucru, caz în care ar interveni Inspecția Muncii cu amenzi în cazul în care nu va fi modificat Codul Muncii.

Ads

Prin urmare, crede Carmen Petre, acest proiect s-ar plia mai degrabă pentru multinaționalele unde se respectă cu strictețe regulile, dar nu și pentru companiile mijlocii.

În același timp, afirmă și cei de la AVHR, un alt motiv pentru care săptămâna de lucru de 4 zile nu a căpătat mai multă tracțiune, este probabil reticența generală la schimbare, cum a fost și față de telemuncă, pentru că până la pandemie foarte puține companii aplicau acest model.

„Și temerile probabil că sunt aceleași, că angajații muncesc mai puțin, că n-o să aibă rezultate în 4 zile etc. Dar ar fi o schimbare majoră, pentru că din săptămâna de lucru practic 4 zile ar fi de lucru și trei ar fi libere și în anumite domenii acest lucru ar fi greu de aplicat, dacă nu imposibil, mai ales unde se presupune să ai o permanență. Și atunci poți să faci lucru ăsta, de exemplu, în domeniul IT, în programare, unde te interesează rezultatele, nu contează neapărat că muncești 5 zile pe săptămână, poți să muncești trei și să produci rezultatele așteptate”, mai arată cei de la AVHR.

Aceștia concluzionează însă spunând că probabil în momentul în care Inteligența Artificială se va dezvolta și mai mult și noi vom avea mai puține de făcut, săptămâna de lucru de 4 zile se va întâmpla în mod natural, așa cum s-a întâmplat și cu telemunca.

Ads