Angajații străini din România muncesc onest și plătesc taxe, precizează Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă, drept replică la mesajul deputatului AUR

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 20 August 2025, ora 18:10
158 citiri
Angajații străini din România muncesc onest și plătesc taxe, precizează Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă, drept replică la mesajul deputatului AUR
Muncitori din Asia / FOTO: Unsplash.com

România se confruntă cu un deficit acut de personal în multiple domenii, iar lucrătorii străini, veniți legal, contribuie la funcționarea economiei României, transmite Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă.

Aceste precizări sunt transmise drept replică la un mesaj publicat de deputatul Dan Tanasă, vicepreședinte AUR, cu privire la angajații străini din România, informează G4 Media la data de 20 august 2025.

Angajarea de forță de muncă externă nu înseamnă înlocuirea cetățenilor români, ci o soluție de ultimă instanță la lipsa acută de resurse umane locale, iar a cere respingerea unor lucrători străini în România înseamnă a nega exact dreptul pe care românii l-au folosit pentru a-și construi un trai mai bun muncind legal în Italia, Spania, Germania, Marea Britanie sau pe alte continente, atenționează Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă (PIFM).

„Ca urmare a recentelor postări apărute în mediul online care incită la discriminare împotriva lucrătorilor străini din Asia, angajați în sectorul de curierat din România, Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă din România face un apel ferm la respectarea demnității umane și a principiilor nediscriminării în spațiul public. Libera circulație a persoanelor pentru muncă reprezintă un principiu de bază în Uniunea Europeană. Milioane de români au beneficiat și continuă să beneficieze de acest drept muncind legal în Italia, Spania, Germania, Marea Britanie sau pe alte continente. A cere astăzi respingerea unor lucrători străini în România înseamnă a nega exact dreptul pe care cetățenii români l-au folosit pentru a construi un trai mai bun”, se arată în comunicat.

Deputatul Dan Tanasă difuzase un mesaj pe Internet în ziua de 19 august 2025 cu privire la lucrătorii străini din România, apoi revenise asupra subiectului în ziua de 20 august.

Marian Godină publică o poză fake cu Dan Tanasă în postura de livrator de mâncare, cu un rucsac izoterm în spate: "Un like și un share l-ar face tare fericit"
Marian Godină publică o poză fake cu Dan Tanasă în postura de livrator de mâncare, cu un rucsac izoterm în spate: "Un like și un share l-ar face tare fericit"
Cunoscutul polițist Marian Godină, care a depus deja o plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tanasă, își continuă disputa cu acesta, publicând acum, pe Internet, o poză trucată...
Un gigant tech își mută producția din China! Care este motivul și pe ce regiune a lumii pariază
Un gigant tech își mută producția din China! Care este motivul și pe ce regiune a lumii pariază
ASUS, unul dintre cei mai mari producători de hardware din lume, face o schimbare strategică de amploare: peste 90% din producția de PC-uri și plăci de bază consumer a fost relocată din...
#munca, #munca Romania, #imigranti, #muncitori straini Romania, #forta de munca straina, #forta de munca Romania, #dan tanasa , #muncitori
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Veste mare in familia Hagi! Ianis, tata pentru prima data: sotia sa a nascut un baietel
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Imaginile au facut rapid inconjurul lumii: Carlos Alcaraz si Emma Raducanu

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Marian Godină publică o poză fake cu Dan Tanasă în postura de livrator de mâncare, cu un rucsac izoterm în spate: "Un like și un share l-ar face tare fericit"
  2. Un gigant tech își mută producția din China! Care este motivul și pe ce regiune a lumii pariază
  3. Samsung pregătește o surpriză majoră pentru Galaxy S26 Ultra: ecranul care îți protejează intimitatea
  4. Windows 11 ajunge și pe calculatoare vechi, fără cerințele de securitate obligatorii
  5. Angajații străini din România muncesc onest și plătesc taxe, precizează Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă, drept replică la mesajul deputatului AUR
  6. Cum să faci față cheltuielilor neplanificate până la salariu: avantaje și limitări ale creditelor rapide
  7. Îți cauți o mașină nouă? Iată ce trebuie să știi despre dealerii auto
  8. Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe bate CSAT-ul pe umăr. Neregula este legată de achiziția unei părți a capitalului social al E.ON Energie România
  9. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pune piciorul în prag și cere mai multe investiții străine în România: „Trebuie să ne schimbăm fundamental atitudinea”
  10. Sindicaliștii CFR susțin că listarea la bursă, chiar și parțială, îi va lăsa fără joburi și anunță proteste