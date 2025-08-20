Angajații străini din România muncesc onest și plătesc taxe, precizează Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă, drept replică la mesajul deputatului AUR

România se confruntă cu un deficit acut de personal în multiple domenii, iar lucrătorii străini, veniți legal, contribuie la funcționarea economiei României, transmite Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă.

Aceste precizări sunt transmise drept replică la un mesaj publicat de deputatul Dan Tanasă, vicepreședinte AUR, cu privire la angajații străini din România, informează G4 Media la data de 20 august 2025.

Angajarea de forță de muncă externă nu înseamnă înlocuirea cetățenilor români, ci o soluție de ultimă instanță la lipsa acută de resurse umane locale, iar a cere respingerea unor lucrători străini în România înseamnă a nega exact dreptul pe care românii l-au folosit pentru a-și construi un trai mai bun muncind legal în Italia, Spania, Germania, Marea Britanie sau pe alte continente, atenționează Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă (PIFM).

„Ca urmare a recentelor postări apărute în mediul online care incită la discriminare împotriva lucrătorilor străini din Asia, angajați în sectorul de curierat din România, Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă din România face un apel ferm la respectarea demnității umane și a principiilor nediscriminării în spațiul public. Libera circulație a persoanelor pentru muncă reprezintă un principiu de bază în Uniunea Europeană. Milioane de români au beneficiat și continuă să beneficieze de acest drept muncind legal în Italia, Spania, Germania, Marea Britanie sau pe alte continente. A cere astăzi respingerea unor lucrători străini în România înseamnă a nega exact dreptul pe care cetățenii români l-au folosit pentru a construi un trai mai bun”, se arată în comunicat.

Ads

Deputatul Dan Tanasă difuzase un mesaj pe Internet în ziua de 19 august 2025 cu privire la lucrătorii străini din România, apoi revenise asupra subiectului în ziua de 20 august.

Ads