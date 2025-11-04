Orașul Roma declară o zi de doliu în memoria muncitorului român strivit sub ruine. "Muncă grea și periculoasă la vârsta la care trebuia să poată să se pensioneze"

Autor: Mihai Diac
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 16:54
637 citiri
Orașul Roma declară o zi de doliu în memoria muncitorului român strivit sub ruine. "Muncă grea și periculoasă la vârsta la care trebuia să poată să se pensioneze"
Octav Stroici, românul mort în Italia - FOTO Facebook/@octav.stroici

Primarul Romei, Roberto Gualtieri, a declarat o zi de doliu în oraș în data de 5 noiembrie 2025, în memoria muncitorului român care a murit după ce a fost strivit sub ruinele unui turn care s-a prăbușit.

Accidentul de muncă soldat cu moartea românului Octav Stroici (66 de ani) s-a produs în centrul vechi al Romei, în timp ce lucrătorii participau la restaurarea obiectivului Torre dei Conti, vechi de 800 de ani, transmite agenția ANSA citată de Digi 24 la data de 4 noiembrie 2025.

Orașul Roma se solidarizează cu familia, colegii și toți cei care l-au iubit pe Octav Stroici, împărtășind durerea acestei pierderi tragice, transmit autoritățile din capitala Italiei.

În ziua de 5 noiembrie, drapelele vor fi arborate în bernă pe toate clădirile municipale, în semn de doliu.

Muncitorul a murit în ambulanța care-l ducea la spital, după ce fusese îngropat timp de 11 ore sub dărâmăturile clădirii Torre dei Conti, situată în zona Forumurilor Imperiale. Procuratura din Roma a deschis o anchetă pentru omor din culpă. Alți muncitori au fost, de asemenea, surprinși sub ruine, însă au fost salvați.

Zona în care s-a produs prăbușirea, situată în centrul arheologic al Romei, a fost izolată, iar anchetatorii vor dispune efectuarea unei autopsii asupra cadavrului victimei. Din motive de siguranță, parada aeriană Frecce Tricolori a fost anulată în timpul ceremoniei în care președintele Mattarella va depune o coroană de lauri la Altare della Patria.

Sindicatele din Roma au anunțat, la rândul lor, o acțiune în memoria muncitorului român decedat.

„Astăzi, 4 noiembrie, la ora 18:00, vom fi la Forumurile Imperiale (lângă Colosseum) pentru o procesiune cu torțe în memoria lui Octav Stroici”, au transmis sindicatul CGIL din Roma și Lazio, sindicatul CISL din Roma și Rieti și sindicatul UIL din Lazio.

„Astăzi este o zi de profundă tristețe nu numai pentru lumea muncii, ci și pentru întreaga noastră comunitate, profund rănită de această tragedie. Octav a murit în timp ce efectua o muncă grea, intensă și periculoasă, la vârsta de 66 de ani, o vârstă la care nu numai că ar trebui să fie scutit de astfel de activități, dar ar trebui să poată deja să se pensioneze", subliniază sindicatele.

Român mort după prăbușirea unui turn la Roma
Orașul Roma declară o zi de doliu în memoria muncitorului român strivit sub ruine. "Muncă grea și periculoasă la vârsta la care trebuia să poată să se pensioneze"
16:54 - Orașul Roma declară o zi de doliu în memoria muncitorului român strivit sub ruine. "Muncă grea și periculoasă la vârsta la care trebuia să poată să se pensioneze"
Primarul Romei, Roberto Gualtieri, a declarat o zi de doliu în oraș în data de 5 noiembrie 2025, în memoria muncitorului român care a murit după ce a fost strivit sub ruinele unui turn care...
Ce spune premierul Bolojan despre decesul muncitorului român la Roma. „Pentru el a fost prea târziu”
13:35 - Ce spune premierul Bolojan despre decesul muncitorului român la Roma. „Pentru el a fost prea târziu”
Premierul Ilie Bolojan a transmis, marţi, 4 noiembrie, un mesaj de condoleanţe după decesul muncitorului român la Roma, apreciind curajul celor care au intervenit. Românul a fost prins...
Care au fost ultimele cuvinte ale muncitorului român prins sub dărâmăturile turnului medieval italian. Ce le-a spus salvatorilor
12:38 - Care au fost ultimele cuvinte ale muncitorului român prins sub dărâmăturile turnului medieval italian. Ce le-a spus salvatorilor
Roma a trăit luni, 3 noiembrie, o zi de coșmar, marcată de prăbușirea unei porțiuni a turnului medieval Torre dei Conti, situat în apropierea Colosseumului. În mijlocul haosului și al...
Mărturii terifiante ale colegilor românului ucis de prăbușirea turnului din Roma. Cum au reușit să se salveze VIDEO
10:47 - Mărturii terifiante ale colegilor românului ucis de prăbușirea turnului din Roma. Cum au reușit să se salveze VIDEO
Un muncitor italian de 64 de ani, rănit grav în prăbușirea clădirii Torre dei Conti din Roma, povestește clipele de groază și lupta pentru supraviețuire, în timp ce colegul său român de...
Ministerul de Externe, mesaj pentru familia muncitorului român mort la Roma. „Am sperat până la ultima clipă”
10:26 - Ministerul de Externe, mesaj pentru familia muncitorului român mort la Roma. „Am sperat până la ultima clipă”
Ministerul de Externe a transmis, marţi, 4 noiembrie, un mesaj de condoleanţe după decesul muncitorului surprins de prăbuşirea unei părţi a unui turn medieval din centrul Romei. Românul...
Președintele Nicușor Dan, mesaj de condoleanțe pentru familia românului decedat în Italia. Cine este bărbatul prins sub dărâmăturile turnului din Roma
08:35 - Președintele Nicușor Dan, mesaj de condoleanțe pentru familia românului decedat în Italia. Cine este bărbatul prins sub dărâmăturile turnului din Roma
Președintele Nicușor Dan a transmis condoleanțe după moartea muncitorului român prins sub dărâmăturile turnului Torre dei Conti din Roma și a apreciat efortul echipelor de salvare...
Românul prins sub turnul prăbușit din Roma a murit. Georgia Meloni, premierul Italiei, a transmis un mesaj
07:06 - Românul prins sub turnul prăbușit din Roma a murit. Georgia Meloni, premierul Italiei, a transmis un mesaj
Octav Stroici, în vârstă de 66 de ani, originar din Suceava, a fost scos de sub dărâmături după aproape 12 ore de eforturi disperate ale echipelor de salvare, însă medicii nu au mai...
Moscova ironizează prăbușirea turnului din Roma, sub ruinele căruia e prins un român. Ambasadorul rus, convocat la Ministerul italian de Externe
Ieri, 23:55 - Moscova ironizează prăbușirea turnului din Roma, sub ruinele căruia e prins un român. Ambasadorul rus, convocat la Ministerul italian de Externe
Ministerul italian de Externe a anunțat luni că îl va convoca pe ambasadorul Rusiei pentru a i se transmite un protest, după ce purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe a ironizat...
Doi români, răniți în urma prăbușirii turnului medieval din centrul Romei. Ce informații deține Ministerul de Externe VIDEO
Ieri, 18:23 - Doi români, răniți în urma prăbușirii turnului medieval din centrul Romei. Ce informații deține Ministerul de Externe VIDEO
Doi români se numără printre persoanele rănite în urma prăbușirii turnului medieval Torre dei Conti, aflat în centrul istoric al capitalei Italiei, Roma. Ministerul Afacerilor Externe...
#muncitor mort santier, #Italia, #muncitori romani strainatate, #romani Italia, #Roma, #muncitor roman mort italia, #roman mort turn roma , #Italia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A venit confirmarea! Cand are loc "nunta secolului": "Cu trofeul pe masa"
ObservatorNews.ro
Liderul romilor din Roman, in stare grava dupa ce s-a impuscat in cap live pe TikTok. Medicii sunt rezervati
Adevarul.ro
Rectorul "etern" al unei universitati din Ardeal, viral pe Reddit: "Eu am adus gandacii in camine sau cei care au stat acolo?"

Ep. 152 - Alegerile din București sunt "ilegitime"

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Pro Democrația: Exploziile din București și alte orașe indică probleme grave privind controlul şi siguranţa furnizării şi distribuţiei gazelor naturale
  2. Scapă toți de închisoare: Ionuț Costea, cumnatul lui Geoană, fostul ministrul Vlădescu și Darius Vâlcov, salvați de prescripție
  3. Orașul Roma declară o zi de doliu în memoria muncitorului român strivit sub ruine. "Muncă grea și periculoasă la vârsta la care trebuia să poată să se pensioneze"
  4. Germania vrea să crească ajutorul financiar pentru Ucraina cu aproximativ 3 miliarde de euro în 2026
  5. Fostul şef al spionajului francez, în faţa judecătorilor. Acuzaţii de şantaj şi abuz de putere
  6. Incident șocant la stația Piața Unirii 2. Un paznic de la metrou a fost lovit cu palma peste față, iar momentul a fost filmat VIDEO
  7. Doctoriță româncă găsită carbonizată în locuința ei din Franța. Principalul suspect este chiar fiul său FOTO
  8. Doi tineri care circulau pe o trotinetă electrică au fost loviți de un buldoexcavator. În ce stare se află
  9. Italianul care, împreună cu soții Bellantoni, a bătut doi bătrâni, a fost reținut. Pensionarii spun că au fost loviți cu pumnii și picioarele la nivelul capului
  10. Ministrul Finanțelor, nemulțumit de felul în care funcționează o bancă a statului. Anunță schimbarea conducerii