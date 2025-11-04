Orașul Roma declară o zi de doliu în memoria muncitorului român strivit sub ruine. "Muncă grea și periculoasă la vârsta la care trebuia să poată să se pensioneze"

Primarul Romei, Roberto Gualtieri, a declarat o zi de doliu în oraș în data de 5 noiembrie 2025, în memoria muncitorului român care a murit după ce a fost strivit sub ruinele unui turn care s-a prăbușit.

Accidentul de muncă soldat cu moartea românului Octav Stroici (66 de ani) s-a produs în centrul vechi al Romei, în timp ce lucrătorii participau la restaurarea obiectivului Torre dei Conti, vechi de 800 de ani, transmite agenția ANSA citată de Digi 24 la data de 4 noiembrie 2025.

Orașul Roma se solidarizează cu familia, colegii și toți cei care l-au iubit pe Octav Stroici, împărtășind durerea acestei pierderi tragice, transmit autoritățile din capitala Italiei.

În ziua de 5 noiembrie, drapelele vor fi arborate în bernă pe toate clădirile municipale, în semn de doliu.

Muncitorul a murit în ambulanța care-l ducea la spital, după ce fusese îngropat timp de 11 ore sub dărâmăturile clădirii Torre dei Conti, situată în zona Forumurilor Imperiale. Procuratura din Roma a deschis o anchetă pentru omor din culpă. Alți muncitori au fost, de asemenea, surprinși sub ruine, însă au fost salvați.

Zona în care s-a produs prăbușirea, situată în centrul arheologic al Romei, a fost izolată, iar anchetatorii vor dispune efectuarea unei autopsii asupra cadavrului victimei. Din motive de siguranță, parada aeriană Frecce Tricolori a fost anulată în timpul ceremoniei în care președintele Mattarella va depune o coroană de lauri la Altare della Patria.

Sindicatele din Roma au anunțat, la rândul lor, o acțiune în memoria muncitorului român decedat.

„Astăzi, 4 noiembrie, la ora 18:00, vom fi la Forumurile Imperiale (lângă Colosseum) pentru o procesiune cu torțe în memoria lui Octav Stroici”, au transmis sindicatul CGIL din Roma și Lazio, sindicatul CISL din Roma și Rieti și sindicatul UIL din Lazio.

„Astăzi este o zi de profundă tristețe nu numai pentru lumea muncii, ci și pentru întreaga noastră comunitate, profund rănită de această tragedie. Octav a murit în timp ce efectua o muncă grea, intensă și periculoasă, la vârsta de 66 de ani, o vârstă la care nu numai că ar trebui să fie scutit de astfel de activități, dar ar trebui să poată deja să se pensioneze", subliniază sindicatele.

