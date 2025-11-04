Mărturii terifiante ale colegilor românului ucis de prăbușirea turnului din Roma. Cum au reușit să se salveze VIDEO

Un muncitor italian de 64 de ani, rănit grav în prăbușirea clădirii Torre dei Conti din Roma, povestește clipele de groază și lupta pentru supraviețuire, în timp ce colegul său român de 66 de ani a fost prins sub dărâmături și a decedat. Echipa lor, cu experiență în restaurări istorice, a fost martoră la tragedia care a zguduit centrul Romei.

"Totul se prăbușea, am încercat să scăpăm, dar apoi nu-mi mai amintesc nimic”, spune italianul, conform Corriere della Sera.

Gaetano La Manna, în vârstă de 64 de ani, este singur în patul său în camera de gardă a spitalului San Giovanni Addolorata. El este unul dintre muncitorii implicați în prăbușirea clădirii Torre dei Conti.

Internat cu cod roșu pentru o suspiciune de traumatism cranian, a primit o vești bune după primele teste. O rană pe ceafă a fost cusută, are un hematom mare la tâmpla stângă și un nas fracturat.

"Totul tremura, iar când eram la etajul doi, s-a produs prăbușirea"

Vorbește cu o voce slabă, este epuizat și, la câteva ore după ce s-a întâmplat, este de înțeles că încă trebuie să proceseze acele momente dramatice.

„Ne aflam la etajul patru al schelei, curățând tencuiala, când am auzit un zgomot”, le-a spus bărbatul în vârstă de 64 de ani celor care l-au întâlnit. „Am văzut praf ridicându-se de la o prăbușire în arcul de lângă zona liftului și am fugit imediat la parter. Totul tremura, iar când eram la etajul doi, s-a produs prăbușirea. Din acel moment, nu-mi mai amintesc nimic.”

Originar din Cosenza are aproape aceeași vârstă cu colegul său Octav Stroici, românul în vârstă de 66 de ani din Suceava (nord-estul țării), care a fost lovit de cărămizi pentru că se afla în interiorul structurii.

Stroici locuia de ani de zile în Italia cu soția sa, care a fost martoră la munca echipelor de salvare, alături de ambasadorul român Gabriela Dancău și cei doi colegi ai soțului ei, tot români, care au rămas nevătămați în prăbușire.

„Totul s-a întâmplat în câteva secunde”, spune unul dintre ei. „Un nor imens ne-a învăluit în timp ce molozul cădea. M-am gândit imediat să ies din acel iad. Am observat un furtun pe un balcon și am crezut că pot ieși cu el, dar pompierii și doi colegi m-au salvat.”

Amintirile celuilalt coleg al său despre acele momente este aproape identică, sfâșiată între pericolul de care scăpase și anxietatea pentru soarta românului de 66 de ani: „Totul s-a întâmplat brusc”, repetă el, încă în stare de șoc.

„Este imposibil de descris ce s-a întâmplat. Când ne-am dat seama că suntem în pericol, am încercat să ne protejăm, apoi am văzut doar norul de praf care ne-a învăluit și, din fericire, salvatorii la scurt timp după aceea.”

Prietenii lui Stroici au fost martori la a doua prăbușire, la aproximativ o oră după prima, când erau deja în siguranță, dar știind deja că unul dintre ei era încă în dărâmături.

Corpurile lor erau acoperite de praf și vânătăi, dar parțial pentru a rămâne aproape de colegul lor, au refuzat să fie duși la spital după ce au primit îngrijirile inițiale la fața locului. Noua explozie nu a făcut decât să le sporească îngrijorarea pentru Stroici.

Octav Stroici, în vârstă de 66 de ani, originar din Suceava, a fost scos de sub dărâmături după aproape 12 ore de eforturi disperate ale echipelor de salvare, însă medicii nu au mai reuşit să-i salveze viaţa.

