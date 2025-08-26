Un muncitor care lucra pe șantierul Autostrăzii A7 a decedat. Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă

Autor: Mihai Diac
Marti, 26 August 2025, ora 16:53
470 citiri
Un muncitor care lucra pe șantierul Autostrăzii A7 a decedat. Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă
Ambulanță SMURD - Foto: Facebook/SMURD

Un muncitor prins, marți, sub un mal de pământ, în localitatea Ziduri, în timp ce efectua săpături pe șantierul Autostrăzii A7, pe tronsonul Vadu Pașii-Râmnicu Sărat, a fost declarat decedat.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, în acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă și nerespectarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă.

'Polițiștii au stabilit că este vorba despre un bărbat de 60 de ani, din Bacău. Polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările, sub coordonarea Parchetului, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă și nerespectarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă, în cauză urmând a se efectua inclusiv necropsia pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul persoanei', informează IPJ.

Conform datelor comunicate anterior de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Buzău, bărbatul se afla sub malul de pământ la o adâncime de aproximativ 7-8 metri.

'Pe raza localității Ziduri, județul Buzău, o persoană care efectua lucrări pe un șantier a fost surprinsă de un mal de pământ, fiind acoperită în totalitate. La fața locului au fost direcționate forțe din cadrul ISU Buzău cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD tip EPA și un container multirisc. Forțele au ajuns la locul intervenției și se acționează pentru extragerea persoanei, aceasta fiind surprinsă sub malul de pământ la o adâncime de aproximativ 7-8 metri', anunța, anterior, ISU Buzău.

Coadă la suc de roșii direct din poarta fabricii. Cum reușesc unii români să evite prețul mare al tomatelor VIDEO
Coadă la suc de roșii direct din poarta fabricii. Cum reușesc unii români să evite prețul mare al tomatelor VIDEO
Zeci de persoane stau zilnic la coadă, la o fabrică de procesare a tomatelor, pentru a cumpăra suc de roșii proaspăt, direct din conducta fabricii. Produsul a devenit foarte căutat ca urmare...
Incendiu de vegetație în Buzău. Flăcările s-au extins la un parc auto
Incendiu de vegetație în Buzău. Flăcările s-au extins la un parc auto
Pompierii buzoieni au fost solicitați, luni după-amiază, 25 august, să intervină în localitatea Tăbărăști, comuna Gălbinași, unde un incendiu de vegetație uscată s-a extins rapid la...
#muncitor, #decedat, #Autostrada A7, #ucidere din culpa, #Buzau, #accident de munca, #mal de pamant , #accident autostrada
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Sarut la prima intalnire?". Emma Raducanu si Carlos Alcaraz au izbucnit in ras si au dat raspunsuri complet diferite
Digi24.ro
Un roman si-a uitat sotia intr-o parcare din Germania. Singurul care i-a constatat lipsa a fost copilul. Cum a reactionat femeia
DigiSport.ro
Alex Baluta prinde transferul carierei! Va fi coleg cu Heung-min Son si Hugo Lloris

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Captură impresionantă a polițiștilor de la Crimă Organizată Vrancea. Bancnote contrafăcute în valoare de peste 4 milioane de euro descoperite în urma unor controale la unități comerciale
  2. Fostul candidat la Președinția României acuzat de corupere de minori este cercetat sub control judiciar - SURSE
  3. Palatul Élysée răspunde acuzațiilor privind presupuse „aplauze plătite” pentru Macron la parada de 14 iulie
  4. Încă un cetățean turc cercetat după focurile de armă trase în centrul vechi al Capitalei. Bărbatul ar fi complicele principalului suspect
  5. O nouă dronă a fost găsită prăbușită și explodată într-o țară NATO. Din primele informații, nu este rusească, ci ucraineană
  6. Încă două milioane de ruși vor trebui să moară pentru ca Putin să-și salveze reputația în Ucraina. Cifrele îngrozitoare ale unui război fără sfârșit
  7. Un muncitor care lucra pe șantierul Autostrăzii A7 a decedat. Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă
  8. Nemulțumirea unui general român, în contextul negocierilor de pace: „Noi nu beneficiem de nimic, de pe urma sprijinului acordat Ucrainei”
  9. Rechizitele și uniformele școlare, la control. Avertizări și recomandări pentru părinți din partea ANPC
  10. Viktor Orban, hotărât să se răzbune pe Volodimir Zelenski, după bombardamentele de la conducta Drujba. Pe cine a sunat imediat liderul maghiar