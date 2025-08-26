Un muncitor care lucra pe șantierul Autostrăzii A7 a decedat. Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă

Un muncitor prins, marți, sub un mal de pământ, în localitatea Ziduri, în timp ce efectua săpături pe șantierul Autostrăzii A7, pe tronsonul Vadu Pașii-Râmnicu Sărat, a fost declarat decedat.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, în acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă și nerespectarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă.

'Polițiștii au stabilit că este vorba despre un bărbat de 60 de ani, din Bacău. Polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările, sub coordonarea Parchetului, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă și nerespectarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă, în cauză urmând a se efectua inclusiv necropsia pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul persoanei', informează IPJ.

Conform datelor comunicate anterior de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Buzău, bărbatul se afla sub malul de pământ la o adâncime de aproximativ 7-8 metri.

'Pe raza localității Ziduri, județul Buzău, o persoană care efectua lucrări pe un șantier a fost surprinsă de un mal de pământ, fiind acoperită în totalitate. La fața locului au fost direcționate forțe din cadrul ISU Buzău cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD tip EPA și un container multirisc. Forțele au ajuns la locul intervenției și se acționează pentru extragerea persoanei, aceasta fiind surprinsă sub malul de pământ la o adâncime de aproximativ 7-8 metri', anunța, anterior, ISU Buzău.

Ads