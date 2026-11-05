De ce aleg antreprenorii muncitori din Asia în detrimentul românilor, deși costurile sunt mai mari. „Mai important decât salariul este factorul disciplină”

Antreprenorul Eugen Saulea, cu experiență în administrarea și delegarea personalului, explică de ce multe firme sunt dispuse să angajeze lucrători din Asia în detrimentul celor români, deși salariile acestora ar putea fi chiar cu o treime mai mari. Acesta spune că, cel puțin în domeniul lucrătorilor comerciali necalificați, angajarea personalului străin nu reprezintă o soluție mai ieftină.

„Un muncitor din Asia costă cu peste 35% mai mult decât un angajat autohton. Aici discutăm despre personal necalificat, mai precis despre lucrătorii comerciali. Diferența apare din costurile suplimentare celor salariale - cazare, masă, transport etc.”, explică acesta pentru „Adevărul”.

Potrivit antreprenorului, costurile au crescut și în contextul modificărilor legislative privind recrutarea și punerea la dispoziție a lucrătorilor din afara Uniunii Europene, dar diferența dintre cele două categorii de angajați nu este explicată, în opinia sa, în primul rând prin salariu. Acesta spune că mai importantă este disponibilitatea de a respecta cerințele.

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„Salarizarea rămâne un criteriu important în decizia de a lucra cu forța de muncă externă. Dar, mai important decât salariul este factorul «disciplină»”, afirmă antreprenorul.

Acesta invocă respectarea programului de muncă, flexibilitatea pentru lucrul în schimburi și disponibilitatea pentru activități conexe. Din experiența companiei sale, spune el, lucrătorii români nu acceptă întotdeauna modificările de program sau deplasările temporare solicitate de angajator.

Antreprenorul susține că au existat cazuri în care salariații au demisionat deoarece deplasarea pentru instruire le consuma prea mult timp. Din experiența sa, lucrătorii din afara Uniunii Europene se remarcă prin motivație, implicare, disponibilitate pentru schimbări și flexibilitate în privința programului.

În practică, salariul este doar unul dintre criteriile care influențează ocuparea unui post.

Eugen Saulea spune că dificultățile de recrutare a personalului român au provocat inclusiv pierderi financiare pentru firmele care nu au reușit să își asigure numărul necesar de angajați.

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„Lipsa interesului din partea personalului autohton pentru aceste tipuri de activități a cauzat, în trecut, partenerilor noștri pierderi financiare importante - livrări întârziate, disponibilitate redusă a produselor”, declară antreprenorul pentru „Adevărul”.

Acesta oferă și un exemplu concret din experiența companiei sale.

„Avem un partener activ, o capacitate de producție și o platformă logistică, cu care am început colaborarea exact într-un moment în care nu mai identificau soluții pentru a acoperi necesarul de personal și deja aveau probleme majore în lanțul de aprovizionare al partenerilor revânzători. Soluția găsită a fost să implementăm serviciile de la acest partener printr-o echipă completă de personal din afara Uniunii Europene”, explică Eugen Saulea.

Eugen Saulea susține însă că vânzările sub așteptări au determinat unele firme să reducă personalul contractat extern.

„Discutăm deja cu beneficiarii de servicii despre o reducere a efectivelor umane, recalibrate în acord cu vânzările reale. Discutăm despre o scădere a bugetelor planificate pentru prima parte a anului viitor”, declară antreprenorul pentru „Adevărul”.

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În aceste condiții, Eugen Saulea estimează că românii ar putea deveni mai interesați de locurile de muncă pe care anterior le evitau, în special dacă numărul posturilor disponibile va continua să scadă.

„Într-o piață incertă, garanția unui loc de muncă stabil va deveni o prioritate și pentru personalul autohton. În lipsa vânzărilor din diferite canale de distribuție, există riscul de concediere a personalului din afara Uniunii Europene sau de limitare a contingentului necesar pentru 2027”, mai spune Eugen Saulea.

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