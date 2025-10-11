Lucrătorii străini compensează deficitul de forță de muncă din România. Ce contribuții aduc la bugetul de stat

Autor: Mihai Diac
Sambata, 11 Octombrie 2025, ora 09:25
124 citiri
Lucrătorii străini compensează deficitul de forță de muncă din România. Ce contribuții aduc la bugetul de stat
Contabil la serviciu - FOTO Pixabay

Muncitorii străini care sunt angajați legal în România, cu contract de muncă și permis de ședere, plătesc aceleași taxe ca angajații români.

„Lucrătorii străini au un scop bine definit: acoperă deficitul de forță de muncă din România, care se adâncește cu fiecare an. Ei nu iau locurile de muncă ale cetățenilor români, pur și simplu le ocupă pe cele care sunt rămase disponibile după ce un angajator depune toate eforturile legale pentru angajarea de personal local sau european", a explicat, pentru Digi24, Elena Panțiru, vicepreședintele Patronatului Importatorilor de Forță de Muncă (PIFM).

Străinii angajați cu forme legale aduc la bugetul de stat aceleași încasări ca și salariații români (contribuția de asigurări sociale/pensie, contribuția de asigurări sociale de sănătate, impozit). Sumele colectate la fondul de șomaj și la fondul de pensii rămân efectiv în România, la bugetul de stat.

Contribuțiile reținute din salariul brut, pentru angajat, sunt următoarele: impozit pe venit 10 la sută, contribuția de asigurări sociale – pensie (CAS) 25%; contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) 10%. Pe lângă aceste taxe, angajatorul plătește și contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM), care reprezintă 2,25 la sută din venitul brut.

Discuțiile pe tema lucrătorilor străini din România s-au intensificat în urma incidentului din București, când un livrator originar din Bangladesh a fost lovit pe stradă, fără niciun motiv, de un tânăr român.

Apple dublează miza: până la 2 milioane de dolari pentru cei care descoperă vulnerabilități pe iPhone și macOS
Apple dublează miza: până la 2 milioane de dolari pentru cei care descoperă vulnerabilități pe iPhone și macOS
Cine găsește o breșă de securitate în ecosistemul Apple ar putea deveni milionar, la propriu. Compania din Cupertino a anunțat că va dubla recompensa maximă oferită prin programul său de...
Cum puteți deveni proprietar pe terenul de sub casă sau curtea imobilului. Explicațiile avocaților
Cum puteți deveni proprietar pe terenul de sub casă sau curtea imobilului. Explicațiile avocaților
Puţine persoane ştiu că au posibilitatea legală de a dobândi în proprietate terenul pe care este edificată locuinţa acestora. Care sunt situaţiile în care proprietarii caselor pot deveni...
#muncitori straini Romania, #contributii asigurari sociale, #lucratori straini Romania, #nepalezi, #livrator strain batut strada bucuresti , #locuri de munca
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Marele Fabio Capello n-a stat pe ganduri: l-a descris pe Cristi Chivu intr-un SINGUR cuvant
Adevarul.ro
Goana dupa carnea de porc pentru Craciun a inceput: "Il iau acum, sa fiu sigur." Cat costa un kilogram in viu
DigiSport.ro
A spus "ADIO" si viata i s-a schimbat radical: "Am facut mai multi bani in 24 de ore decat in toata cariera"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Apple dublează miza: până la 2 milioane de dolari pentru cei care descoperă vulnerabilități pe iPhone și macOS
  2. Lucrătorii străini compensează deficitul de forță de muncă din România. Ce contribuții aduc la bugetul de stat
  3. Cum puteți deveni proprietar pe terenul de sub casă sau curtea imobilului. Explicațiile avocaților
  4. O femeie a fost surprinsă de jandarmi în timp ce ardea deșeuri pe câmp, în apropierea unei magistrale de gaz. A primit o amendă uriașă
  5. Ce anvelope de iarnă sunt permise în România și când suntem obligați să le montăm
  6. Trump lovește din nou China. Noi taxe vamale de 100% după o decizie a Beijingului
  7. Care sunt șansele ca un blackout să se întâmple cu adevărat în România. „Sunt fumigene; este un război invizibil între două autorități, Ministerul Energiei și ANRE”
  8. Bulgarii se pregătesc de euro, noi privim de pe margine. Cum ar fi putut arăta sectoare-cheie ale economiei românești dacă adoptam și noi moneda europeană
  9. Orașul care a reușit să aducă la zi sistemul centralizat de termoficare. „Au făcut în 10 ani ce Bucureștiul nu reușește de 30” VIDEO
  10. Avertisment serios al șefului celei mai mari bănci americane JP Morgan: Risc major al unei noi crize