Cât câștigă muncitorii străini care vin să muncească în țara noastră și ce domenii aleg: ” Sunt atrași de veniturile pe care le obțin aici”

Autor: Daniel Groza
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 07:48
294 citiri
Cât câștigă muncitorii străini care vin să muncească în țara noastră și ce domenii aleg: ” Sunt atrași de veniturile pe care le obțin aici”
Cei mai mulți străini lucrează în construcții FOTO /Pexels

Mii de angajați veniți din Asia sau din alte regiuni își construiesc cariere în țara noastră, atrași de veniturile competitive și de șansa de a evolua profesional. Potrivit Patronatului Importatorilor de Forță de Muncă, un muncitor străin câștigă, în medie, între 4.000 și 5.000 de lei brut pe lună, beneficiind de aceleași drepturi și contribuții fiscale ca salariații români.

Elena Panțiru, vicepreședintele Patronatului Importatorilor de Forță de Muncă (PIFM), a explicat laDigi24 cât câștigă lunar un muncitor străin angajat în România.

"Salariile străinilor sunt similare cu cele ale cetățenilor români, iar valoarea acestora depinde de domeniu și calificarea persoanei în cauză. Să luăm în considerare că, în cazul profesiilor care implică pregătire și experiență, veniturile sunt mai mari. În funcție de domeniu și de pregătirea lucrătorului străin, salariile sunt diferite. De exemplu: în constructii, pentru muncitori necalificați, salariile pornesc de la 4.800 lei brut, cu bonuri de masă și cazarea asigurate de către angajator, iar pentru cei calificați salariile sunt mai mari și cresc individual, în funcție de performanțe.

În domeniul hotelier, pentru muncitorii necalificați, salariile încep de la 4.050 lei, cazarea și masa asigurate. Și aici, în funcție de pregătirea profesională și nivelul de calificare, se aplică o altă grilă de salarizare. În funcție de performanțe se acordă și bonusuri. Indiferent de domeniu, niciun străin nu primește un venit lunar mai mic decât salariul minim pe economie din România. De asemenea, angajatul are întotdeauna cazarea și masa asigurate. Pe de altă parte, sunt foarte mulți străini care muncesc și evoluează în domeniul în care activează, iar atunci angajatorul solicită de la Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) schimbarea funcției într-un post mai sus în organigramă. Schimbarea funcției vine automat la pachet cu majorarea veniturilor. Angajatorii au obligația să transmită autorităților schimbările de salariu, procedură pe care noi o îndeplinim și nu întâlnim venituri în scădere” a explicat Panțiru.

Pregătire profesională pentru străinii veniți în România

Ea a mai spus că muncitorii străini pot beneficia și de programe pentru formarea profesională.

„Nu sunt neapărat programe dedicate exclusiv străinilor, dar, da, aceștia beneficiază de cursuri de formare profesională. Pentru unele profesii, obținerea unui certificat de calificare în România este obligatorie, după ce străinul dobândește cunoștințe de limba română. Condițiile de muncă sunt asemănătoare cu ale salariaților romani, adică pe un șantier munca unui zidar român nu este diferită de munca unui angajat străin”, a mai precizat vicepreședintele PIFM.

Elena Panțiru a explicat care sunt principalele motive pentru care străinii aleg să lucreze în România.

„În primul rând, oamenii sunt atrași de veniturile pe care le obțin aici, acestea sunt mult mai mari față de cele din țara de origine. De asemenea, iau în considerare oportunitatea de a trăi și munci într-o țară europeană dezvoltată, cu perspective de îmbunătățire a nivelului de trai, atât pentru ei, cât și pentru familia care rămâne acasă sau pe care încearcă să o aducă în România.”

Care sunt cele mai căutate domenii

Conform datelor transmise de Inspectoratul General pentru Imigrări, în primele nouă luni ale acestui an au fost emise 84.125 de avize pentru lucrători permanenți, 262 pentru lucrători detașați, 214 pentru lucrători înalt calificați, 44 pentru schimbarea funcției în cadrul aceluiași angajator, 177 pentru lucrători sezonieri, precum și 4 pentru programul au pair și un aviz pentru un stagiar.

„Cele mai multe avize de muncă au fost emise în domeniul construcțiilor, pentru profesii precum: zidari, dulgheri, fierari betoniști, finisori, sudori, operatori de utilaje, ingineri, tehnicieni și muncitori necalificați în construcții. Alte domenii importante care angajează lucrători străini sunt HoReCa, unde se caută bucătari, ospătari, ajutor de ospătar/ajutor de bucătar, cameriste și recepționeri, precum și sectoarele de producție și servicii, transporturi și curierat, agricultură și activități domestice.

Contractele sunt făcute pentru minim 2 ani și pot fi prelungite cât timp muncitorul străin și angajatorul doresc acest lucru”, conchide vicepreședintele PIFM

Țara în care salariul mediu depășește 7.000 de euro caută muncitori. Condițiile în care poți obține un loc de muncă
Țara în care salariul mediu depășește 7.000 de euro caută muncitori. Condițiile în care poți obține un loc de muncă
Liechtenstein, paradisul alpin din inima Europei, caută muncitori și oferă salarii atractive de până la 8.000 de euro pe lună, uneori cu cazare gratuită. Românii și alți europeni care...
De ce a crescut brusc cursul euro-leu și cât de sus poate urca moneda unică? „Așa-zisele măsuri de reformă se reduc doar la creșteri de fiscalitate”
De ce a crescut brusc cursul euro-leu și cât de sus poate urca moneda unică? „Așa-zisele măsuri de reformă se reduc doar la creșteri de fiscalitate”
Cursul valutar leu-euro a intrat în ultima perioadă într-o curbă de ascensiune, în defavoarea monedei naționale, euro ajungând la cotația de 5.0963 lei, miercuri, 8 octombrie, în creștere...
#muncitori straini, #salarii, #conditii, #Asia , #piata muncii
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Rusia ameninta SUA, dupa anuntul lui Donald Trump: "Vom raspunde dur celor care ne fac probleme"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Ronaldo a devenit miliardar, dar un roman "complet necunoscut" e mult mai bogat! Au ramas "masca": "99% nu ati auzit de el"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cât câștigă muncitorii străini care vin să muncească în țara noastră și ce domenii aleg: ” Sunt atrași de veniturile pe care le obțin aici”
  2. De ce a crescut brusc cursul euro-leu și cât de sus poate urca moneda unică? „Așa-zisele măsuri de reformă se reduc doar la creșteri de fiscalitate”
  3. Construirea de autostrăzi nu va rezolva tragedia morților de pe șosele, susține Titi Aur: „Suntem foarte departe de lumea civilizată!”. Problemele datelor oficiale
  4. Experții de la Universitatea McGill anunță un fenomen catastrofal: 100 de milioane de case ar fi distruse VIDEO
  5. O țară NATO, ultimul bastion uriaș al Rusiei, e gata să-i dea lovitura lui Putin: SUA o împing să se rupă de Moscova
  6. Până la 15 octombrie, Comisia Europeană așteaptă explicațiile României privind reducerea deficitului, avertizează Florin Cîțu
  7. Tesla lansează versiunile „Standard” pentru Model 3 și Model Y. Mai puține dotări, prețuri paradoxal mai mari
  8. Adio reclame care te sperie la miezul nopții. Un stat obligă Netflix și YouTube să reducă volumul spoturilor
  9. Hackerii și regimurile autoritare încearcă tot mai des să folosească AI-ul pentru atacuri cibernetice, manipulare și propagandă
  10. Poluare masivă pe râul Vâlsan, unde trăieşte aspretele, cel mai rar peşte de apă dulce din Europa. Alex Găvan: "Vâlsanul este o bombă cu ceas" FOTO