Cât câștigă muncitorii străini care vin să muncească în țara noastră și ce domenii aleg: ” Sunt atrași de veniturile pe care le obțin aici”

Mii de angajați veniți din Asia sau din alte regiuni își construiesc cariere în țara noastră, atrași de veniturile competitive și de șansa de a evolua profesional. Potrivit Patronatului Importatorilor de Forță de Muncă, un muncitor străin câștigă, în medie, între 4.000 și 5.000 de lei brut pe lună, beneficiind de aceleași drepturi și contribuții fiscale ca salariații români.

Elena Panțiru, vicepreședintele Patronatului Importatorilor de Forță de Muncă (PIFM), a explicat laDigi24 cât câștigă lunar un muncitor străin angajat în România.

"Salariile străinilor sunt similare cu cele ale cetățenilor români, iar valoarea acestora depinde de domeniu și calificarea persoanei în cauză. Să luăm în considerare că, în cazul profesiilor care implică pregătire și experiență, veniturile sunt mai mari. În funcție de domeniu și de pregătirea lucrătorului străin, salariile sunt diferite. De exemplu: în constructii, pentru muncitori necalificați, salariile pornesc de la 4.800 lei brut, cu bonuri de masă și cazarea asigurate de către angajator, iar pentru cei calificați salariile sunt mai mari și cresc individual, în funcție de performanțe.

În domeniul hotelier, pentru muncitorii necalificați, salariile încep de la 4.050 lei, cazarea și masa asigurate. Și aici, în funcție de pregătirea profesională și nivelul de calificare, se aplică o altă grilă de salarizare. În funcție de performanțe se acordă și bonusuri. Indiferent de domeniu, niciun străin nu primește un venit lunar mai mic decât salariul minim pe economie din România. De asemenea, angajatul are întotdeauna cazarea și masa asigurate. Pe de altă parte, sunt foarte mulți străini care muncesc și evoluează în domeniul în care activează, iar atunci angajatorul solicită de la Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) schimbarea funcției într-un post mai sus în organigramă. Schimbarea funcției vine automat la pachet cu majorarea veniturilor. Angajatorii au obligația să transmită autorităților schimbările de salariu, procedură pe care noi o îndeplinim și nu întâlnim venituri în scădere” a explicat Panțiru.

Pregătire profesională pentru străinii veniți în România

Ea a mai spus că muncitorii străini pot beneficia și de programe pentru formarea profesională.

„Nu sunt neapărat programe dedicate exclusiv străinilor, dar, da, aceștia beneficiază de cursuri de formare profesională. Pentru unele profesii, obținerea unui certificat de calificare în România este obligatorie, după ce străinul dobândește cunoștințe de limba română. Condițiile de muncă sunt asemănătoare cu ale salariaților romani, adică pe un șantier munca unui zidar român nu este diferită de munca unui angajat străin”, a mai precizat vicepreședintele PIFM.

Elena Panțiru a explicat care sunt principalele motive pentru care străinii aleg să lucreze în România.

„În primul rând, oamenii sunt atrași de veniturile pe care le obțin aici, acestea sunt mult mai mari față de cele din țara de origine. De asemenea, iau în considerare oportunitatea de a trăi și munci într-o țară europeană dezvoltată, cu perspective de îmbunătățire a nivelului de trai, atât pentru ei, cât și pentru familia care rămâne acasă sau pe care încearcă să o aducă în România.”

Care sunt cele mai căutate domenii

Conform datelor transmise de Inspectoratul General pentru Imigrări, în primele nouă luni ale acestui an au fost emise 84.125 de avize pentru lucrători permanenți, 262 pentru lucrători detașați, 214 pentru lucrători înalt calificați, 44 pentru schimbarea funcției în cadrul aceluiași angajator, 177 pentru lucrători sezonieri, precum și 4 pentru programul au pair și un aviz pentru un stagiar.

„Cele mai multe avize de muncă au fost emise în domeniul construcțiilor, pentru profesii precum: zidari, dulgheri, fierari betoniști, finisori, sudori, operatori de utilaje, ingineri, tehnicieni și muncitori necalificați în construcții. Alte domenii importante care angajează lucrători străini sunt HoReCa, unde se caută bucătari, ospătari, ajutor de ospătar/ajutor de bucătar, cameriste și recepționeri, precum și sectoarele de producție și servicii, transporturi și curierat, agricultură și activități domestice.

Contractele sunt făcute pentru minim 2 ani și pot fi prelungite cât timp muncitorul străin și angajatorul doresc acest lucru”, conchide vicepreședintele PIFM

