România și mitul invaziei străinilor

Până la urmă instigarea la luptă împotriva străinilor care muncesc la noi în țară a dat roade. Un tânăr de 20 de ani a lovit un nepalez. Povestea o știe toată lumea așa că nu o mai reiau și eu aici. Suveraniștii au negat cu tărie că pumnul aplicat în figura livratorului nepalez ar fi fost real. Găseau diverse argumente convingătoare că totul este o făcătură care să-i discrediteze pe ei, „patrioții” care vor să ne salveze țara de atacatorii străini. Am văzut atâtea postări ale lor încât am început și eu să mă întreb dacă nu cumva este vorba despre un fals. Apoi, ca să elimine dubiile, a apărut și identitatea bătăușului de pe rețelele sociale, unde promovează intens svastici fasciste și cruci legionare. Aici ar fi trebuit să se încheie toată disputa. În mod normal cei care au susținut varianta înscenării atacului ar fi trebuit să recunoască cinstit că s-au înșelat, ne e o dramă, se poate întâmpla oricui, și apoi să ne vedem de treburile noastre. Rămânea un incident izolat, sunt multe bătăi pe meleagurile frumoasei noastre patrii, la unele intervine poliția, altele însă se sting de la sine după ce obosesc cei implicați.

Cum însă suveraniștii noștri sunt ambițioși, ei țin să ne demonstreze cu orice preț că au dreptate. Asta înseamnă că escaladează un conflict care nu ar fi trebuit să aibă loc. Nu numai că justifică bătaia pe care a luat-o nepalezul care transporta mâncare la Glovo, dar prezintă România ca o țară în care străini sălbatici, aduși aici de trădătorii neamului, produc zilnic bătăi, violuri și crime odioase împotriva blândului popor român.

Ads

Ei pleacă în aceste susțineri de la ceea ce se întâmplă în Occident, uitând că noi suntem în estul Europei, avem o altă istorie și alte condiții. În Europa de Vest, în țări cum sunt Franța, Marea Britanie, Germania, Belgia, Suedia imigrația musulmană a fost adesea o foarte mare problemă. Aici străinii vin ca refugiați, azilanți sau pentru reîntregirea familiei. Mulți dintre ei rămân definitiv și obțin cetățenia țării în care se află. Există zone în țările occidentale în care s-au format comunități închise, paralele cu societatea majoritară. În zonele dominate numeric de imigranți musulmani poliția și autoritățile locale aproape că nu mai pot să intervină. Aici au loc violuri, tâlhării și acte de violență. Pe lângă acestea, au fost atentate teroriste, ne amintim de Bataclan, Charlie Hebdo, Bruxelles, Londra, Nisa și altele.

Imigrația musulmană a fost alimentată de războaie și refugiați din Irak, Siria sau Afganistan. În afară de asta, a fost adusă de politicile stângiste nesăbuite hrănite de ideile multiculturalismului. Până la urmă, când n-au putut să mai nege faptele, chiar și politicienii occidentali au înțeles și au acceptat public că este un eșec. Au încuviințat migrația în masă, și astfel au ajuns să aibă comunități mari, adesea slab integrate, cu probleme de criminalitate și, mai ales, radicalizate islamist. Cred că aici a fost puțin și din naivitatea occidentalilor care se gândeau că străinii, în special musulmanii, care vin la ei, se vor integra, vor accepta cultura lor, vor îmbrățișa democrația liberală și respectul față de cei diferiți de ei, vor fi cetățeni normali și eventual recunoscători pentru șansa de a duce o viață mult mai bună decât în țările lor de baștină. Nu s-a întâmplat așa, iar acum Occidentul încearcă să reducă migrația ilegală, dar probabil va dura zeci de ani până când vor reuși ceva consistent.

Ads

Din fericire, nu este această situație și în România. Iar asta ar trebui repetat până când cei care sunt sincer convinși că la noi se va repeta scenariul occidental își vor da seama cum stă treaba. Noi nu am avut imperii coloniale ca francezii, englezii, olandezii, belgienii, astfel ca cei care vin din fostele colonii să spună că se simt legați cultural de metropolă. Nu am practicat multiculturalismul, chiar dacă la noi stânga a fost, sub diverse denumiri, mereu la putere, dar noi avem o stângă mai populistă și mai conservatoare decât a lor. Iar cel mai important este că, din fericire, de data asta, nu avem un nivel de trai așa de ridicat încât alții, din țări îndepărtate, să râvnească să trăiască alături de noi. Asta ne-a ferit de o imigrație consistentă.

Cei care vin în România sunt nepalezi, srilankezi, vietnamezi cu statut de muncitori străini cu contract legal. Ei nu sunt imigranți în sensul clasic al cuvântului pentru că nu vin să se stabilească definitiv aici. Sunt angajați pe perioade determinate, prin firme de recrutare. Intră în țara noastră pe bază de permis de ședere temporară, eliberat de Inspectoratul pentru Imigrări.

Ads

De ce vin ei aici? Câștigă ceva mai bine decât în țara lor, majoritatea sunt niște amărâți care strâng un ban pentru familie, îi trimit acasă părinților sau soției, în nădejdea că le vor oferi celor apropiați un trai mai bun. Nu și-au adus cu ei familia, semn că vor să se întoarcă de unde au plecat când li se termină contractul. Iar noi îi acceptăm pentru că avem un deficit major de forță de muncă. Deja românii au plecat să lucreze în Occident pe bani mai mulți, și nu acceptă să lucreze acolo unde vin acești străini, adică în construcții, în transporturi, agricultură sau în industria ospitalității. Am auzit de multe ori patroni români care se plâng că nu găsesc forță de muncă pentru afacerile lor. Străinii care vin la noi corespund unei nevoi reale. Scopul cu care vin ei aici nu este să se instaleze definitiv. Îi văd de multe ori în grupuri de câte trei - patru persoane sau mai mulți, liniștiți, tăcuți, vorbind mai mult între ei, parcă mai mici de statură decât noi, necăutând să stabilească relații personale cu românii. Își văd de treaba lor, ne lasă în pace, iar noi îi lăsăm pe ei.

Ads

Cazurile penale în care au fost implicați sunt rare și izolate, dar sunt foarte puține raportat la numărul total de muncitori asiatici care sunt la noi. În general sunt percepuți ca disciplinați și muncitori. Asta dacă nu cumva propaganda suveranistă nu face din ei niște infractori periculoși, veniți ca să ne colonizeze, să ne strice bunele obiceiuri și să modifice componența etnică a locuitorilor patriei noastre.

Am căutat, în urma propagandei care vrea să-i diabolizeze, informații despre cazurile penale în care sunt implicați. Am văzut că sunt mai degrabă victime decât autori de infracțiuni. S-au înregistrat cazuri de cazare mizerabilă a muncitorilor străini, contracte abuzive, muncă neplătită, asta că tot suntem noi românii văzuți ca un popor ospitalier. Cazurile penale pe care le-am văzut sunt că vor să stea ilegal în România, peste termenul legal din contract, să lucreze fără aviz de muncă sau că au încercat să treacă frontiera spre Occident.

Lucrătorii nepalezi, vietnamezi, srilankezi, pakistanezi vin aici prin contracte legale de muncă, obținute de firme românești pentru că patronii români chiar au nevoie de ei. Statul român emite cel mult 100.000 de permise de muncă pe an pentru străini, iar angajatorii români fac demersurile legale pentru vize și permise de ședere. Am văzut de mai multe ori enormitatea că la noi nu este permisă prin Constituție colonizarea de către persoane străine a teritoriului național. Nu, nu este vorba despre asta, sunt doar câțiva amărâți, raportat la populația României, care încearcă și ei să câștige un ban pentru familia lor, care mult mai des suferă nedreptăți decât să provoace ei vreo ilegalitate. Nu au de gând să se integreze cultural sau religios la noi, stau aici pentru un an sau doi atât cât este contractul de muncă apoi se întorc la ei în țară. Nu sunt musulmani radicalizați care să arunce cu bombe, să violeze femei sau să ocupe cartiere întregi ale lor în care nici măcar poliția nu are curaj să intre, nu se ocupă cu traficul de droguri sau cu alte lucruri asemănătoare. Nu provoacă tensiuni religioase sau culturale. De regulă sunt hinduși, budiști sau chiar creștini. Dar chiar și musulmanii care vin din Pakistan sau Bangladesh vin aici pentru a munci și a trimite bani acasă, nu pentru a întemeia comunități mari unde să rămână definitiv pentru a schimba componența etnică și religioasă a României.

Ads

Extremiștii construiesc acum un val de ură împotriva lucrătorilor asiatici de la noi din țară prin rasism și xenofobie. Pentru că oamenii sunt educați pe rețelele sociale prin ură, îmi este teamă că ceea ce a început cu postarea nefericită a domnului deputat AUR Dan Tanasă va căpăta o amploare tot mai mare în viitor.

Partidele extremiste își justifică existența spunând că ne scapă de marile pericole care ne pândesc dacă nu suntem alături de ei. Acum a sosit momentul să creeze ura împotriva asiaticilor care muncesc la noi. Nu îi interesează realitatea din teren. Pentru ei este vorba despre o masă de musulmani invadatori care ne violează femeile, ne impun cultura lor musulmană și vor ajunge să ne submineze existența ca popor. Eu zic că ne păstrăm calmul, să vedem lucrurile așa cum sunt fără să cădem în patima ideologiei, să putem conviețui mai departe unii cu alții. Să nu uităm că primirea străinilor este unul din comandamentele de bază ale Bibliei, că tot se revendică de la creștinism cei mai mulți dintre extremiști.

Ads

Am văzut că nu se aplică aici ceea ce se întâmplă în Occident, ca să ne temem că se va ajunge la noi la o situație ca acolo. Dar propaganda nu are nevoie de adevăr pentru a se impune, ci de idei simple, percutante, care să provoace emoție intensă, pe care apoi s-o folosească în favoarea lor. De aceea este nevoie să facem eforturi să arătăm că albul este alb și negrul este negru, adică să rămânem la nivelul faptelor care pot fi verificate. Sunt pentru pedepsirea oricăror ilegalități făcute de străini pe teritoriul țării noastre, cu condiția să nu le inventăm ca să dăm curs unei ideologii extremiste.

------------

Paul Curca: publicist preocupat de politica, religie si societate, urmareste constant implicatiile morale si culturale ale actualitatii.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads