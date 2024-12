Reacția patronilor care depind de imigranții asiatici, după intrarea României în Schengen. „Nu este un stres real”

România și Bulgaria vor intra complet în spațiul Schengen de la 1 ianuarie 2025. În acest context, afaceriștii din domeniul HoReCa nu se arată stresați că și-ar putea pierde o parte din forța de muncă din țări asiatice.

Reprezentanții unei asociații patronale spun că, deși există un deficit de forță de muncă, intrarea României în Schengen nu schimbă cadrul legal prin care muncitorii asiatici primesc viză pentru a munci în țara noastră.

„Nu este un stres real. În primul rând, deși există deficit de forță de muncă, cred cu tărie ca angajații fidelizati și tratați ca oameni nu pleacă nicăieri. Apoi, nu așa funcționează. Cu sau fără Schengen, cine are permis de muncă pentru România și pleacă este infractor și va fi căutat ca atare”, a declarat Ruxandra Stoica, vicepreședinta Federației Patronatelor din Industria Ospitalității (FPIOR), pentru HotNews.

Sectorul ospitalității se confruntă în continuare cu un deficit de forță de muncă, în jur de 20-25%. În orașele turistice, în timpul sezonului, lipsa de personal se ridică la 50%, conform estimărilor. HoReCa este un sector cunoscut pentru salariile mici, în 2023 având cel mai mic salariu mediu din întreaga economie, conform Economica În jur de 7 din 10 angajați câștigă sub salariul mediu, conform unor cifre din primăvara acestui an, citate de Mediafax.

„Pe orașele fără turism, cu activitate locală, dar totuși cu vârfuri (vară, decembrie) cred că se duce în 25-30%, iar în restul anului probabil un 10-15% Delta Dunării probabil are deficitul cel mare per total în an. Activitatea în HoReCa nu este liniară și are niște fluctuații. Ca atare și nevoia de personal o avem mai mare în anumite zone, luni, și chiar pe anumite posturi doar”, a mai spus Stoica.

Joi, 12 decembrie, Consiliul Justiție și Afaceri Interne a decis să accepte intrarea deplină a României și Bulgariei la spațiul fără controale vamale. România și Bulgaria intră în Schengen cu granițele terestre de la 1 ianuarie 2025.

