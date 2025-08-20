Colectarea gunoiului nu va mai fi gratuită în Sectorul 1. Primăria cere acordul Consiliului General pentru a institui o taxă specială de salubritate

Colectarea gunoiului nu va mai fi gratuită în Sectorul 1. FOTO Pixabay

Problemele cu gunoiul revin în sectorul 1 al Capitalei, devenit celebru în timpul mandatului lui Clotilde Armand pentru lungile perioade în care deșeurile întârziau să fie strânse de operatorul de salubritate din pricina disputelor interminabile între primărie și acesta. Acum, însă, Primăria Sectorului 1 vrea să instituie o taxă specială de salubritate și solicită acordul Consiliului General al Municipiului București (CGMB) în acest sens. Prin urmare, odată instituită, colectarea deșeurilor nu va mai fi gratuită pentru locuitorii Sectorului 1.

Proiectul de hotărâre prin care se va cere acordul CGMB va fi supus la votul consilierilor locali ai Sectorului 1 în ședința de luni, 25 august, arată Buletin de București.

Cuantumul taxei și modul de aplicare nu au fost încă stabilite. Conform documentului consultat de Buletin de București, tariful pentru cetățeni și cum va fi plătit vor fi decise abia după ce Primăria Sectorului 1 va primi acordul consilierilor municipali.

Taxa se va aplica utilizatorilor casnici și non-casnici deopotrivă, iar costurile ar urma să fie corelate cu volumul și tipul deșeurilor generate, pe principiul „Plătești pentru cât arunci”, se precizează în proiectul de hotărâre.

De ce vrea Primăria Sectorului 1 să instituie taxă specială de salubritate

La momentul actual, serviciile de salubrizare sunt finanțate integral din bugetul local. Cetățenii nu trebuie să plătească nimic direct. Primăria Sectorului 1 argumentează că instituirea unei taxe este necesară în contextul creșterii costurilor aferente colectării, depozitării și transportului deșeurilor.

Printre efectele preconizate se numără și responsabilizarea utilizatorilor cu privire la gestionarea deșeurilor.

„Creșterea costurilor aferente colectării, transportului, sortării și depozitării deșeurilor, precum și obligațiile legale privind atingerea țintelor de reciclare și reducere a cantității de deșeuri depozitate impun identificarea unor surse suplimentare de acoperire a cheltuielilor”, se arată în proiectul de hotărâre.

Totodată, taxa specială de salubrizare se numără printre recomandările comisiei mixte, formate în decembrie 2024 din consilieri locali și funcționari publici, cu scopul gestionării celor 148 litigii dintre Primăria Sectorului 1 și Romprest.

Tarifele Romprest, majorate de la 1 august

Cu o lună în urmă, Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat o hotărâre de majorare a tarifelor serviciilor prestate de Romprest, începând cu 1 august 2025, mai arată Buletin de București.

Documentul propunea creșterea tarifelor pentru măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice, colectarea cadavrelor de animale de pe domeniul public, colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase, colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor din activități de construcții și demolări.

Cererea de majorare a tarifelor a fost făcută de Romprest, care în schimb renunță la tarifele de așteptare pentru toate utilajele din parcul auto.

