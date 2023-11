Călugăr român de pe Muntele Athos: ”Eram foarte tulburat din cauza meciului și din cauza căsniciei”

Părintele Petru este unul dintre călugării români care au petrecut mult timp pe Muntele Athos din Grecia, după 14 ani el alegând să se întoarcă în țară la o mânăstire din Suceava.

Călugărul care a cochetat cu sporturile de contact și-a relatat experiența de viață în cadrul unei discuții online.

”Aveam și eu un vis, mă apucasem la 11 ani de arte marțiale. În anii 90 era important cine era cel mai tare din cartier, cine era bătăuș... Îmi plăceau filmele cu Van Damme, eram fan Steven Seagal. Am vrut să realizez ceva în viață, am plecat în Anglia la 16 ani.

Acolo m-am apucat de muay thai, un fel de kickbox, dar poți să folosești și cotul. Voiam să ajung faimos, îmi plăcea foarte mult K1. Dar ca să intri în K1 aveai nevoie de o anumită statură, peste 1,90 m. Cred că am fost primul român care a intrat în circuitul ăsta. Nu pierdusem niciun meci, aveam un croșeu de dreapta foarte periculos.

Am fost și căsătorit, nu a mers din cauza ei, avea un caracter mai dificil. Am încercat să fac bani pentru familie, dar pentru că nu a mers relația, am continuat singur. Țin minte că am avut un meci cu un adversar de culoare, Sam. Era perioada în care mă despărțisem de soție și eram foarte nervos.

Am intrat în meci, mai erau vreo 40 de secunde până să se termine prima rundă și l-am prins cu o dreaptă cu care l-am băgat în comă. Nu i-am dat din tehnică, ci din nervi, din frustrare, cu toată forța. Atunci m-a mustrat conștiința, am spus că nu e bine ce fac.

M-am dus după el la spital, și-a revenit. Am luat calea călugăriei, eram foarte tulburat din cauza meciului și din cauza căsniciei.

La meciul acela, a venit un manager la mine în vestiar și mi-a spus că-mi dă 15.000 de euro ca să pierd meciul, pentru că s-au pariat foarte mulți bani pe adversarul meu.

Era lupta pentru centură. Lucrurile astea nu se dau din casă, dar după atâția ani nu mă mai interesează. Cum să-l las să mă bată pentru bani? Am luat banii și când am intrat în ring am uitat că i-am luat. Adversarul lovea tare cu tibia. Într-un moment în care nu era atent, când s-a aplecat cu piciorul, direct am venit cu torpil”, a spus părintele Petru, la podcast-ul ”Fiță cu Adiță”.

