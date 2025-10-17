Muntenegru cere sprijinul UE împotriva propagandei ruse care poate deraia procesul de aderare. Președintele Milatović: „Lupta cu dezinformarea e zilnică”

Autor: Veronica Andrei
Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 22:37
74 citiri
Președintele Jakov Milatović și președintele Consiliului European, António Costa/ FOTO:X/@eucopresident

Muntenegru, un stat mic din Balcani cu aspirații europene mari, se confruntă tot mai des cu un adversar discret, dar persistent: propaganda rusă. Într-un moment în care Podgorica speră să devină membru al Uniunii Europene până în 2028, președintele Jakov Milatović trage un semnal de alarmă: influența malignă din afara granițelor — în special dinspre Kremlin — riscă să deraieze procesul de aderare, dacă Bruxelles-ul nu intervine ferm.

„Sper din tot sufletul ca, în viitor, să primim mai mult sprijin din partea UE pentru a lupta serios împotriva dezinformării”, a declarat Milatović, într-un interviu acordat publicației Politico, în marja vizitei sale la Bruxelles, unde s-a întâlnit cu președintele Consiliului European, António Costa.

Muntenegru nu este singurul stat candidat care devine țintă a operațiunilor hibride ruse. Moldova, aflată într-o poziție similară, a beneficiat recent de o intervenție concretă din partea Uniunii: o echipă de experți în securitate cibernetică din sectorul privat a fost trimisă la Chișinău, iar UE a alocat fonduri importante pentru un centru de combatere a dezinformării.

Milatović avertizează că în Muntenegru „influența malignă a unor țări terțe” este o realitate cotidiană, iar liderii pro-europeni din regiune sunt adesea lăsați să se descurce singuri.

„Avem impresia că, uneori, cei care susțin valorile europene în Balcanii de Vest sunt abandonați de partenerii din UE”, a spus președintele muntenegrean, adăugând că se confruntă cu dezinformări „în fiecare zi”.

Ambiție europeană, obstacole balcanice

Muntenegru a depus oficial cererea de aderare la UE în 2008 și a obținut statutul de candidat în 2010. De atunci, a închis doar 7 din cele 33 de capitole de negociere, dar speră să închidă încă 5 până la sfârșitul acestui an. Cu o populație de aproximativ 600.000 de locuitori, țara speră să fie „următorul stat” care se alătură celor 27 de membri ai blocului comunitar.

Dar drumul nu e lipsit de obstacole. În parlamentul de la Podgorica, partidele pro-sârbe pun bețe în roate procesului de reformă. Relațiile tensionate cu Croația vecină și scepticismul tot mai vizibil în unele capitale europene — inclusiv Paris — cu privire la extinderea UE complică suplimentar ecuația. Nici summitul Consiliului European programat săptămâna viitoare nu are subiectul extinderii pe agendă.

Președintele francez Emmanuel Macron a cerut, încă din 2023, reformarea internă a Uniunii înainte de a mai accepta noi membri. Dar, potrivit lui Milatović, în discuțiile din culise, liderul de la Élysée ar fi devenit mai receptiv față de candidatura Muntenegrului. „Cred că în urmă cu doi ani, Macron avea o altă opinie despre Muntenegru. Dar după multe discuții directe, s-a arătat optimist”, a spus Milatović. „Același lucru îl simt și din partea celorlalți lideri europeni. Muntenegru e perceput ca fruntaș. Dar vreau să văd și finalul cursei, nu doar lauda.”

Banii ruși, turismul și zona gri

Un alt punct sensibil este relația economică — încă solidă — cu Rusia. Muntenegru nu a impus încă vize pentru cetățenii ruși, care pot intra liber pentru perioade de până la 30 de zile. În plus, investitorii ruși rămân cei mai prezenți în sectorul imobiliar și turistic.

„Încercăm să amânăm impunerea vizelor cât mai mult, pentru a menține turismul activ”, a recunoscut Milatović. „Dar sunt absolut îngrijorat de acest flux de capital rusesc. Suntem într-un fel de vid: nu avem încă acces deplin la fondurile UE.” Totuși, a dat asigurări că Podgorica va alinia foarte curând regimul de vize cu cel comunitar.

„Extinderea trebuie să redevină credibilă”

În cele din urmă, liderul muntenegrean susține că nu doar țările candidate trebuie să își facă temele. Și Bruxelles-ul are obligația de a dovedi că extinderea rămâne un proiect viabil și că reformele interne sunt răsplătite.

„Ultima țară care a aderat a fost Croația, acum mai bine de zece ani. Iar, între timp, Marea Britanie a părăsit Uniunea. Acesta este motivul pentru care cred că acum este momentul să repornim acest proces. Să reînviem ideea unei Uniuni care încă atrage”, a spus Milatović.

Declarația sa este și un avertisment: fără un angajament clar al UE pentru a proteja și încuraja parcursul statelor pro-europene din Balcani, regiunea riscă să rămână într-o zonă gri, expusă influenței ruse și instabilității cronice.

